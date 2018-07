A Slackre fordítja az Atlassian a chatappokra szánt pénzét

Stratégiai partnerséget kötött egymással az Atlassian és a Slack, ami elég komoly következményekkel jár majd a csevegős szolgáltatások piacán. A megegyezés részeként ugyanis az Atlassian jelentős tőkét fektet be a piac egyik legnagyobb szereplőjébe, bár az összeget nem árulta el a közlemény. Cserébe viszont a vállalat szépen lassan megszünteti a saját chates termékeit, miközben azoknak funkcióit a tervek szerint beépíti a tőkével is megtámogatott szolgáltatásba, amelynek egyúttal átadta a termékek szerzői jogait. Így az Atlassian ígérete szerint jövőre lehúzza a rolót a HipChat Cloud és a Stride (továbbá megszűnik még a Hipchat Server és Hipchat Data Center), de addig is segít a cég áttérni a felhasználóknak a Slackre - az adatok migrálásához itt egy kis segédlet. Többek közt egyébként az Atlassian több mint 2600 saját dolgozója is innentől kezdve a Slacket fogja használni.

A hirtelen fordulat azért is érdekes, mert a Stride mindössze tavaly ősszel jelent meg, és bár nagyon későn érkezett a már eleve zsúfolt piacra, de nagy reményeket lehetett hozzá fűzni. A szolgáltatás egyszerre igyekezett minden más csevegős szolgáltatás legtöbb funkcióját kínálni, így egyszerre rendelkezik például csoportos és privát üzenetküldési lehetőséggel, hang- és videokonferenciával, illetve különböző együttműködést segítő eszközökkel. Többek közt előre mutató más appokhoz képest, hogy a Stride beszélgetésekben megjelenő üzenetek megjelölhetőek és kioszthatóak feladatokként vagy döntésekként, amelyek listázhatóak és elvégzettnek is állíthatóak. Fókusz módban pedig a felhasználók beállíthatják meddig szeretnék némítani az értesítéseket, majd az idő lejárta után egyszerre megkapják csoportosítva a döntéseket, frissítéseket és privát üzeneteket. Valószínűleg ezek a kisebb-nagyobb funkciók azok, amelyek mind megjelennek majd a Slacken is, legalábbis amelyek újdonságok az eddigi lehetőségekhez képest.

A bejelentés tartalmazza továbbá, hogy érthető módon az Atlassian nagyobb integrációt szeretne biztosítani a saját termékei és a Slack között is, ami elég hasznos lehet a csevegős platformot egyébként is használó cégeknek - hiszen a cég kínálatába tartozik a Trello, a Jira, a Clonfluence és a BitBucket is.

Atlassian szolgáltatások

A többi vállalatot pedig a terveknek megfelelően ráveheti a sok új funkció és integráció, hogy kezdje el használni a Slacket, főleg hogy a HipChat Cloud és a Stride eddigi felhasználóinak nem sok választása lesz a jövőben. Ettől függetlenül a vállalatok dönthetnek még például a most már ingyenes verziót is kínáló Microsoft Teams vagy a Cisco-féle, szintén átalakuló (a Spark márkát megszüntető) Webex Teams és Meetings mellett, vagy akár a Google Hangouts Chat mellett.

A felsorolásból is látszik, hogy a piac jelenleg is túlteng a chates kínálattól, de az Atlassian és a Slack stratégiai partnersége legalább egy kis tisztulást, illetve még erősebb Slacket hozhat, ami egyébként elég jó válasznak tűnik a Teams egyre nagyobb konkurenciájára is. A változásoknak a Microsoft mellett viszont valószínűleg a HipChat Cloud és a Stride jelenlegi felhasználói sem fognak örülni. A tervezett változásokról, illetve a Slack és az Atlassian termékek integrációjáról viszont szeptember 3-5-én, az Atlassian Summiton tudhatunk majd meg többet.