A Sony is kiadja saját fejlesztői lapkáját

A Sony is tapogatózni kezd a fejlesztői lapkák piacán: a vállalat félvezetőkkel foglalkozó ágazata egy új, egyetlen áramköri lapkára épített számítógéppel rukkolt elő, amely Spresense névre hallgat. Az IoT eszköz különlegessége, hogy GPS is helyet kapott rajta, illetve a High-Resolution Audio kodekeket is támogatja. A japán cég olyan termékekben látja az eszköz jövőjét, mint a drónok (amelyek a fedélzeten lévő GPS-t használhatják a navigációhoz) vagy épp az okoshangszórók, amelyekhez az említett nagy felbontású hangkodekekkel a jó minőségű lejátszás és hangfelvétel lehetősége is biztosított - a készülék akár 192 kilohertzes, 24 bites tartalmakkal is megbirkózik. A kütyü mindezek mellett egy beépített digitális erősítőt is tartalmaz.

A Spresenese lapka méreteit tekintve alig nagyobb mint a barkácsolók körében népszerű Arduino Nano, alapterülete egész pontosan 50 x 20,6 milliméter. A fedélzetén egy hat darab ARM Cortex-M4F magot tartalmazó processzort találunk, 156 megahertzes maximum órajellel, az eszközre továbbá 1,5 megabájt SRAM, illetve 8 megabájt flash memória jutott. Mindezek mellett a már említett GPS és GLONASS támogatás is ott van a kütyün. Ami csatlakozókat illeti, az eszköz fegyvertárában a GPIO mellett, SPI, I2C, UART, PWM és I2S is ott van, illetve egy kamerainterfész is elérhető rajta.

Az egyszerűbb fejlesztéshez a Sony egy jelentősen nagyobb alapterületű, 53,3 x 68,6 milliméteres kiegészítőlapkát is kiad a Spresense-hez, amely négycsatornás analóg mikrofontámogatással - ez a beszédfelismerésre építő megoldásoknál jöhet kapóra - illetve egy 3,5 milliméteres audio jackkel is kiegészíti az eszközt, továbbá egy microSD foglalat is jutott rá. A Spresense termékeket a vállalat tervei szerint július 31-én dobja majd piacra, a japán AV Watch értesülései szerint 50 dollárnak megfelelő áron. Az eszközhöz az év hátralévő részében különböző kiegészítők is érkeznek majd, ilyen lesz az ősszel debütáló kameramodul, illetve Wi-Fi, LTE, Bluetooth és különböző szenzoros modulok ra is számíthatunk. Szoftveroldalon a készülék támogatja a jól ismert és bejáratott Arduino IDE-t és az Eclipse-et is.

Az AV Watch-nak már sikerült közelebbről is megnéznie néhány, a Spresense-re építő eszközt, amelyeket a cég az idei Tokyo Maker Faire-re is elvisz majd, ezek között a legérdekesebb talán a Spresense lapkával felturbózott audio kazetta, amelyen microSD foglalat is található. Az eszköz a memóriakártyán tárolt fájlokat a hagyományos kazettás magnókon és persze a klasszikus Sony Walkmaneken keresztül is képes lejátszani: a kártyán lévő zeneszámokat analóg jellé alakítja, majd a kazetta alján lévő mágnesfejen keresztül továbbítja az analóg lejátszó felé. A koncepció hasonlít a régebbi autók tulajdonosai körében is népszerű, audio jackkel szerelt kazettákéhoz, annyi különbséggel, hogy a Spresense kazetta azt is érzékeli, hogy "tekercsei" milyen sebességgel forognak, így a számokat a lejátszó gombjaival tekerhetjük előre vagy vissza. Ha pedig sok lenne a nosztalgiából, magán a kazettán is található jack csatlakozó, amin keresztül analóg magnó nélkül is hallgathatók a tárolt zenék.