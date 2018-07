Kiderült mivel frissül októberben a Dynamics 365

Nemrég jelentette be a Microsoft, hogy mostantól évente kétszer ad majd ki frissítést az üzleti alkalmazásokat összefogó Dynamics 365 Online vállalatirányítási (ERP) és ügyfélkezelési (CRM) megoldásaihoz, amiről itt írtunk bővebben. Az áprilisban megjelent csomagot is 222 oldalas PDF mutatta be, és most erre is rálicitált a vállalat a 238 oldalas kiadási jegyzettel, melyet a Business Applications Summit alkalmából adott ki. Az őszi alkalmazáscsomag frissítésre idén október és 2019. március között lehet majd számítani a vállalat előrejelzése szerint.

A legfőbb újdonság, hogy az értékesítési modulon belül megjelenik majd a Dynamics 365 AI for Sales alkalmazás, amely természetesen az értékesítők munkáját fogja támogatni különböző kisebb-nagyobb mesterséges intelligenciához kapcsolható funkcióval. Többek közt elérhető lesz majd hívások közben a hangulatelemző funkció, amellyel az értékesítők érzékelhetik a hívott fél változó érzelmei alapján, hogy milyen eséllyel sikerülhet egy terméket vagy szolgáltatást eladni. Továbbá a rendszer értesítéseket is tud küldeni, ha egy lehetséges ügylet megvalósulása valami miatt veszélybe kerül. Az alkalmazás 2018. októberben jelenik meg a Summit bejelentése szerint.

Tovább erősödő LinkedIn-integráció

Folytatódik továbbá az integráció a Dynamics 365 és a Microsoft további szolgáltatásai közt, úgy mint a Teams, a SharePoint, a LinkedIn vagy az Outlook rendszerekkel. Azaz többek közt az értékesítők folytathatják a megkezdett munkát, hogy minél több információt szerezzenek meg a Microsoft által 26 milliárd dollárért felvásárolt LinkedInből, és ezáltal a cég "újradefiniálja a közösségi értékesítés fogalmát". Így a LinkedIn Insightsra épülő értékesítő alkalmazás a testre szabható LinkedIn Sales Navigator és a Dynamics 365 Business Process Flows együttműködésével bővül. A rendszer számon tartja majd a cégek alapvető adatait (méret, ágazat, székhely), az ott dolgozó munkatársakat (név, pozíció, tapasztalat), valamint a megszólításhoz használható sablonüzeneteket, amit ki lehet küldeni a hálózatban a kapcsolatok számára.

Továbbá a Dynamics 365 az értékesítőknek olyan személyeket is ajánl majd, akik hasonló szerepben vannak egy-egy szervezeten belül, így megcélozhatóak egy ajánlatról szóló üzenettel. Ehhez tartozik, hogy a kapcsolatelemző eszköz a LinkedIn InMail adataival is bővül, hogy az értékesítők kielemezhessék a kapcsolatot a lehetséges ügyfelekkel. A cég szerint így láthatóvá válik majd, hogy mely partnerekre érdemes több időt fordítani a üzlet reményében. A kapcsolatelemző funkció a levelezési adatokkal októberben jelenik majd meg publikus előnézetben.

Célzott LinkedIn hirdetés beállítása Dynamics 365-ben

Ezenkívül mélyül a LinkedIn és Dynamics 365 for Marketing közti integráció is, bár ennek időpontjáról a kiadási jegyzet sem árul el többet. A cég ígérete szerint a Dynamics 365 képes lesz kiválasztani az ajánlatok iránt várhatóan nyitottabb felhasználói profilokat, és így a reklámok nagyobb konverziót hozhatnak. A LinkedIn-ről származó kapcsolati adatok pedig ugyan jelenleg is szinkronizálhatók az üzleti alkalmazásba, de ezek közt is szorosabb lesz a kapcsolat az új funkciók következtében, például lehet a kapcsolatokat szegmentálni és pontértékeket rendelni hozzá az interakciók alapján, az elköteleződés mértékét pedig a statisztikában is nyomon lehet majd követni.

Még nagyon sok más integrációval is bővül a Dynamics 365, például az értékesítő modul és a Teams között, hogy az értékesítő csapat hatékonyabban tudjon kommunikálni egymással és más kollégákkal, úgy mint a céges szakértőkkel és a döntéshozókkal. Továbbá a Dynamics 365 for Talent pedig Skype integrációt kap, hogy az interjúztatók hozzárendelhessék a jelölthöz például a kódszerkesztővel készített feladat eredményeit is. A felsoroltakon kívül további rengeteg inkrementális frissítésről és integrációról lehet olvasni a hivatalos kiadási jegyzetben.