Javította az új MacBook Prók belassulását az Apple

A cupertinói cég rövid közleményében elismerte a hibát, amely szoftveres eredetű, így azt viszonylag egyszerűen, a macOS High Sierra egy alverziójával javítja. A vállalat állítása szerint a kellemetlenséget egy apró, ám annál kínósabb malőr okozta, a notebookok firmware-éből ugyanis kihagytak egy digitális kulcsot, amely miatt az energiamenedzsment nem működött megfelelően. Bár a reakcióidő és bűnbánó közlemény méltányolandó, szűk egy éven belül ez már a sokadik bosszantó szoftveres hiba az Apple-től, amely alapján fundamentális problémák lehetnek a tavaly átadott kör alakú kampusz üvegfalain belül.

A cupertinói vállalat tehát közleményében elismerte, hogy bakot lőtt, amiért első körben elnézést kér. A nagyjából egy bekezdésből továbbá kiderül, hogy hanyagság történt, az Apple szerint ugyanis egy digitális kulcs maradt ki a gépek firmware-éből, amely miatt a processzorok teljesítményét vezérlő rész nem működött megfelelően. Ez utóbbiról nem árult el további részleteket a cég, az ügyet részben kirobbantó Dave Lee-nek azonban elmondták, hogy a napokban felröppent pletykákkal ellentétben nem a VRM (feszültségszabályzó áramkör) vezérlése volt a ludas. A javítást a macOS High Sierra 10.13.6-as kiegészítő frissítéssel kapják meg a felhasználók, amely már telepíthető az érintett MacBook Prókra.

Utóbbit Dave Lee már tesztelte is, a publikált eredmények pedig bizalomgerjesztőek. A vlogger szerint a probléma kimutatására használt Adobe Premier Prós mérésben körülbelül 41 százalékkal kevesebb idő alatt végzett a patchelt gép, amely eredmény pár másodperccel még felül is múlja az extra hűtéssel megtoldott, digitális aláírás nélküli rendszer idejét. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a tavalyi, négymagos i7-es MacBook Prónál sokkal gyorsabb az új modell, hisz míg a 2017-es gép 35 perc 22 másodperc alatt végzett a renderrel, addig a ráncba szedett idei gép hatmagos i9-es processzorral 23 perc 12 másodperc alatt teljesítette a műveletet. A javítás hatását egyébként az Intel Power Gadget is jól szemlélteti, a disszipációt, órajelet, illetve hőmérsékletet kirajzoló grafikonok szépen kisimultak, utóbbi érték pedig stabilan 90 Celsius környékére mérséklődött.

Lee végül megjegyzi, hogy bár ezzel az új MacBook Prók már hozzák az ígért és elvárható teljesítményugrást, a vékonyra szabott ház, illetve hűtés miatt a Core i9-ből nem lehet kihozni a maximumot, annak órajele nem képes 3 GHz fölé turbózni folyamatos, teljes terhelés mellett. A vlogger hozzáteszi, hogy a kompromisszumért cserébe a hűtés rendkívül csendes, amely egyesek számára fontosabb lehet, mint a csúcsra járatott órajel.

Mi folyik ott cupertinóban?!

Az elmúlt nagyjából egy évben nagyon megszaporodtak a szoftveres hibák az Apple háza táján. A vesszőfutás az iOS 11-gyel kezdődött, amelyről a megjelenést követő tizedik hónapban már nem túlzás kijelenteni, hogy az a mobilos operációs rendszer eddig kiadott leggyengébb minőségű főverziója. Első körben rejtélyes újraindulások, kameraproblémák, majd legutóbb villámgyorsan merülő akkumulátor borzolta az iPhone és iPad tulajdonosok kedélyeit. Ezzel párhuzamosan a MacOS-t használok sem maradtak ki az "áldásból". A High Sierra-t futtató felhasználók az elmúlt időben számos (köztük néhány banális) biztonsági hibával találkozhattak, az ezekre kiadott egyik javítás pedig újabb hibákat generált.

Ezek fényében nem csoda, hogy az Apple már februárban megszellőztettette szoftverfejlesztési módszertanainak felülvizsgálatát. A kimagaslóan hiteles és jó összeköttetésekkel rendelkező Mark Gurman szerint ez elsősorban az iOS-re vonatkozik, az elmúlt pár hónap tanulságai alapján azonban nem kizárt, hogy a MacOS-es részleg működésén is változtat az Apple. A munka minőségét egyébként vélhetően az is negatívan befolyásolja, hogy a korábbi hírek szerint rosszul érzik magukat a tavaly átadott, 5 milliárd dollárba került Apple Campus 2-ben a fejlesztők.