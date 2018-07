Körvonalazódik az AMD-Intel magháború következő epizódja

Lassan kezd kibontakozni a PC-s AMD-Intel magháború következő összecsapása. Egyre erősödő iparági pletykák szerint az Intel heteken belül bemutathatja nyolcmagos mainstream processzorait, amivel a gyártó növelheti előnyét a szegmensben. Utóbbira most szükség is van, hisz a tavasszal bemutatott 2000-es Ryzen sorozattal a konkurens AMD vészesen közel került a hatmagos Coffee Lake-ekhez. A szóban forgó, jövő hónap végére datált nyolcmagos Core processzorokkal visszaállhat a "rend", a kérdés mindössze annyi, hogy meddig. Egyes információk szerint ugyanis az AMD a jövő év első felében akár duplájára, tizenhatra is emelheti a mainstream Ryzen sorozat maximális magszámát, amivel a tervezőcég át is vehetné a vezetést a teljesítmény-rangsorban - legalábbis bizonyos feladatok alatt.

Utóbbira ugyanakkor még hónapokat várhatunk, szemben a már említett nyolcmagos Coffee Lake-ekkel. Az Intel legújabb processzorai ugyanis karnyújtásnyira vannak, azokat a gyártó heteken belül leleplezheti, a szállításuk pedig még szeptember előtt elkezdődhet. Az új, a Core i7-8700K helyét átvevő csúcsmodell nyolc processzormaggal és tizenhat végrehajtószállal, valamint 3,6 GHz-es alapórajellel kerülhet piacra, amely érték egy vagy két mag esetében (a turbónak hála) 5 GHz-ig is felkúszhat. Az (állítólag) i9-9900K néven érkező modell 450-460 dollár körüli árcédulát kaphat, ami nagyjából 100 dolláros felárat jelentene a hatmagos i7-8700K-hoz képest.

A pletykák szerint első körben még legalább két, olcsóbb modell is érkezik, a nyolcmagos (és nyolcszálas) Core i7-9700K, illetve a hatmagos (és hatszálas) Core i5-9600K formájában. Előbbinél a Hyper-Threading elhagyása mellett a harmadszintű gyorsítótár kapacitása is csökkenhet 25 százalékkal (16->12 MB), illetve pár százalékkal az órajel is alacsonyabb lehet. A Core i5-9600K esetében számíthatunk a legkevesebb változásra, ez ugyanis jelen állás szerint ez a Core i5-8600K kissé feltuningolt, néhány száz megahertzzel megtoldott verzióját takarhatja.

Mindez elég lehet ahhoz, hogy az AMD eddigi, a magasabb magszámból eredő előnye gyorsan köddé váljon. A 2700-as Ryzenek ugyanis elsősorban az Intelhez viszonyított két plusz magnak köszönhetően tudnak felülkerekedni a hatmagos Inteleken, már amennyiben az adott alkalmazás képes kihasználni a processzor összes magját és végrehajtószálát. Ezekben a nyolcmagos Coffee Lake borítékolhatóan felülmúlja majd a nyolcmagos Pinnacle Ridge-eket, hisz a lassan hároméves Skylake magok pár százalékkal magasabb IPC-vel, illetve a feljebb taglalt pletykák alapján számottevően magasabb (turbó) órajellel érkeznek.

Az AMD ugyanakkor már javában dolgozik a válaszlépésen, amellyel a cég akár meg is kaparinthatja a vezetést. A korábban már szóba került Matisse kódnevű asztali processzorok ugyanis már a jövő év első felében megérkezhetnek. A fejlesztésről eddig csupán annyi tudható biztosan, hogy abba második generációs Zen magok kerülnek, amelyeket 7 nanométeres technológiával gyártat majd le a tervezőcég. Jelen állás szerint ugyanakkor kérdéses, hogy hány darab Zen 2 magot sző bele a Matisse-ba az AMD. Korábbi esélylatolgatások alapján a tervezőcég 50 százalékkal, 12 darabra növeli a lapkánkénti végrehajtóegységek számát, friss pletykák szerint viszont az AMD egyből rádupláz a jelenlegi, lapkánkénti nyolcra.

Ezzel egy csapással tizenhatra ugrana fel a maximális magszám, amely egyrészt megfelelne a jelenleg piacon lévő AMD HEDT platform, a Threadripper csúcsértékének, másrészt 100 százalékkal múlná felül a küszöbön álló nyolcmagos Coffee Lake értékét. Bár az ugrás mértékét egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni, a fejlettebb gyártástechnológiából eredő előnyöket meglovagolva egyáltalán nem elképzelhetetlen a duplázás. A jelenleg alkalmazott 14/12 nanométerhez képest ugyanis több mint kétszeresére növeli a tranzisztorsűrűséget az AMD által megcélozott 7 nanométer, ennek hála pedig a lapkaméret számottevő változtatása nélkül lehet kétszerezni a magszámot. Utóbbit egyébként elsősorban most is a szerveres piac motiválhatja, a duplázás ugyanis utat nyithat az akár 64 magos Epyc processzorok előtt, amely fejlesztés jó eséllyel sikert aratna a nagy felhős szolgáltatók körében.