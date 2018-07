Erősebb üvegbevonatot kaphatnak az idei iPhone-ok

Bejelentette legújabb üvegtechnológiáját az amerikai Corning. A cég elsősorban Gorilla Glass márkanevű, strapabíró kijelzőüvegeiről vált ismertté, amelynek most hatodik generációjáról hullott le a lepel. A friss fejlesztés jelentős előrelépést hoz közvetlen elődjéhez képest, az ugyanis a gyártó állítása szerint a Gorilla Glass 5-nél kétszer ellenállóbb bizonyos behatásokkal szemben. A Corning kifejezetten a modern, nagy kijelzőfelületű okostelefonokhoz tervezte legújabb üvegtechnológiáját, amely az ígéret szerint pár hónapon belül piacra kerül. Bár a cég ehhez nem nevezett meg konkrét márkát, a közelmúlt fejleményei alapján elsőként az Apple vetheti majd be szeptemberre datált új iPhone-jaiban a fejlesztést.

A Corning csupán néhány mondatban részletezte a Gorilla Glass 6 jelentősen nagyobb ellenállósága mögötti fejlesztéseket. Ez alapján az üvegkonstrukció teljesen új eljárással készül, az anyagot pedig mind kémiailag, mind pedig mechanikailag megerősítették, utóbbi esetben nagyobb tömörítést alkalmazva. A fejlesztés során kiemelt figyelmet szenteltek a felsőkategóriát jellemző trendnek, az üvegtechnológiát ugyanis a 85+ százalékos előlap/kijelző arányra szabták, a Gorilla Glass 6 tehát jobban illeszkedik a 18:9 és 19:9 (vagy ezekhez hasonló) képarányú okostelefonokhoz.

A fejlesztéssel elért előrelépésről a Toluna kutatását idézi a Corning, amely szerint a Gorilla Glass 6-tal átlagosan tizenöt darab 1 méteres leejtést bírt ki a tesztkészülék komolyabb sérülés, például "pókhálósodás" nélkül, ami kétszer jobb a közvetlen előd értékénél. E mellé még érdekes statisztikákat is közölt a gyártó, amely szerint 1,6 méterről átlagban évente egyszer, 1 méterről pedig négyszer dobjuk el okostelefonunkat. Bár a Corning nem ígéri, hogy ezek ellen 100 százalékos védelmet nyújt legújabb fejlesztése, amennyiben a felvázolt előrelépés valós, úgy a Gorilla Glass 6-tal számottevően csökkenhet az ilyesfajta balesetekből adódó komolyabb sérülés esélye.

A gyártó szerint legújabb üvegtechnológiáját már megkapták a partnerek, így az arra épülő első készülékek a következő néhány hónapban piacra is kerülhetnek. Az Apple jó eséllyel élen jár a technológia adaptálásában, az ugyanis nem csak évek óta alkalmazza a Corning fejlesztéseit, de már beruházóként is szerepel az amerikai cégben. A cupertinóiak májusban fektettek be 200 millió dollárt a Corningba, amely összeg elsősorban a következő évek K+F és gyártástechnológia költségeinek egy részét hivatott fedezni. A Gorilla Glass 6 nagyobb strapabírása egyébként kifejezetten kapóra jöhet az új iPhone-oknál, a tavalyi készülékekkel ugyanis visszatért az elöl-hátul üveg borította (törékeny) dizájn.

Az okosórák sem maradnak ki

A Gorilla Glass 6-tal párhuzamosan a kifejezetten viselhető eszközökhöz, elsősorban okosórákhoz szánt Gorilla Glass DX és DX+ üvegtechnológia is bemutatkozott. A Gorilla Glass SR+ közvetlen utódjainak tekinthető fejlesztések 75 százalékkal alacsonyabb tükröződést és 50 százalékkal kedvezőbb kontrasztarányt ígérnek a sztenderd üveghez képest. Ezen felül a DX+ nagyobb ellenállóságot ígér a karcolások ellen, ám arról nem szól a fáma, hogy az ilyen szempontból etalonnak számító zafírüveghez viszonyítva hogy áll a Corning fejlesztése. A gyártó vélhetően utóbbi, az Apple Watchokon is található edzett üveg burkolattal szeretne versenyre kelni, amely iparági pletykák szerint egy meglehetősen költséges komponense az óráknak.