Enyhén felülmúlta a várakozásokat az IBM

Az előzetesen vártnál jobban sikerült az IBM legutóbbi pénzügyi negyedéve. A Nagy Kék kereken 20 milliárd dolláros forgalmat könyvelt el, amely az előzős éves összeget 4 (az árfolyamhatás kiszűrésével 2) százalékkal, az elemzők várakozásait pedig 0,75 százalékkal múlta felül. Ugyancsak jó hír, hogy a profit is nőtt. A gyarapodásnak hála sikerült 4,3 százalékkal felülmúlni a tavalyi 2,3 milliárd dolláros eredményt, amivel végül 2,4 milliárd dolláros nyereséget könyvelhetett el az IBM. Hab a tortán, hogy ez a vállalat sorban harmadik olyan negyedéve, amelyben pozitív irányba mozdult el a forgalom.

A Nagy Kék ugyancsak jó ómennek titulálja, hogy a korábban létrehozott, az analitikától a mobilos megoldásokig mindent lefedő "húzó termékek" kategóriából (Strategic Imperatives) immár a forgalom több mint fele folyt be. A növekedő technológiákat és megoldásokat, valamint az XaaS-portfóliót egyaránt magába foglaló termékekből ugyanis 10,1 milliárd dollár származott, amely 50,5 százalékos részesedést jelent a teljes portfóliót tekintve. Az összeg egyébként egy egészséges, 13 százalékos növekedést tartalmaz az előző év hasonló időszakához képest. Mindez megnyugtathatja a befektetőket, ugyanis amíg a stratégiai imperatívuszoknál növekedés látható, addig a cég jövője rendben van.

Az IBM egyik legfontosabb lábát jelentő, informatikai szolgáltatásokat takaró Technology Services & Cloud Platforms szegmens kvázi stagnált. A 8,62 milliárd dolláros forgalom nagyjából megfelel az egy évvel korábbinak, ehhez ugyanakkor 1,5 százalékponttal alacsonyabb eredményhányad és 900 millió dolláros profit társul, utóbbi 11 százalékkal gyengébb az egy évvel korábbinál. A másik szolgáltatási szegmens, az üzleti szolgáltatásoké egy fokkal jobban teljesített. Itt a bevétel 4,2 milliárd dollár, az üzemi eredmény azonban szerény 400 millió, ám ez utóbbi legalább 24 százalékos növekedést takar az előző évihez képest.

Ezekkel szemben a "Cognitive Solutions" szegmens most is szárnyalt, és bár a a 4,6 milliárd dolláros összeg 1 százalékkal gyengébb forgalmat jelent, ehhez 1,8 milliárdos profit társul, amely 9 százalékkal múlja felül a tavalyi eredményt. A IBM szerint továbbra is a megoldásszoftverek (analitika, ipari vertikumok) húzzák az eredményt, amivel szemben a tranzakciófeldolgozásos megoldásokban kisebb, 2 százalékos csökkenés mutatkozott.

Végül, de nem utolsó sorban a Systems szegmens, amely a hardvereket és a hardverközeli szoftvereket (operációs rendszereket) tartalmazza. Ez a részleg meglepően jól muzsikált, a 2,2 milliárdos forgalom ugyanis 23 százalékos gyarapodást jelent, még, ha ehhez csak 300 milliós profit is társul. A Nagy Kék szerint minden kategóriában kelendőek voltak a vasak, a mainframe-ekre nagyjából 100 százalékkal nőtt az igény a z14-nek hála, de a POWER9 is kitűnő fogadtatásban részesült, és a flash-alapú tárolókra is nagy volt a kereslet.