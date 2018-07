Kubernetes appokkal támad a Google

Bevetésre kész, kereskedelmi Kubernetes appokkal állt elő a Google, amelyekkel egyebek mellett a számlázási, licencelési és deployment feladatokat könnyítené meg ügyfelei számára. Az alkalmazásoknak a korábban Cloud Launcher néven futó Google Cloud Platform Marketplace ad otthont, amelyről a cég szerint egyszerűen csatasorba állíthatók az appok, akár GCP-n futó Kubernetes klasztereken, Kubernetes Engine-en, saját telephelyen vagy más felhőszolgáltatók rendszerein.

A GCP Marketplace-szel a vállalat igyekszik levenni a partnerek válláról azokat az időigényes, manuális folyamatokat, amelyek eddig az appok bevetését megelőzték a Kubernetes klasztereken. Az alkalmazásboltból elérhető szoftverek egy kattintással indíthatók a Kubernetes Engine-en - az utóbbihoz tartozó konzol egyébként egy saját Marketplace ablakot is kap. A megoldás a hibrid környezeteket is támogatja, a GCP Marketplace-ről beszerzett appok saját Kubernetes klasztereken, vagy on-premise is futtathatók - így a felhős környezet használható a fejlesztési feladatokra, ezt követően pedig a munkafolyamatok egy az egyben áthelyezhetők a tetszőleges éles környezetbe.

A Google ígérete szerint minden alkalmazás, amely a Google Cloud Platform Marketplace-re felkerül, alkalmas a kereskedelmi célú használatra vállalati környezetben. Az appokon a cég a megfelelő stabilitási és biztonsági teszteket is elvégezte, illetve aktív partnerségeket is fenntart a terméktámogatási feladatokhoz. Mindezek mellett a keresőóriás több nyílt forrású SIG (Special Interest Group) csoporttal is együttműködik, hogy szabványokat hozzanak létre a Kubernetes appokhoz, így a vállalati környezetben is kamatoztatva a nyílt forrású közösség tapasztalatait.

A GCP Marketplace alkalmazásaiban elérhető a használaton alapuló számlázás, azaz egyebek mellett API-hívásonként, a hostok száma vagy akár felhasznált tárhely alapján is belőhető az appok árazása. A szoftverek zömét külső partnerek fejlesztik, mint a Couchbase, a DataStax, GitLab, Aqua Security vagy a Kasten, a számlázás azonban teljes egészében a GCP-n keresztül történik, attól függetlenül, milyen környezetben használja az adott cég a Kubernetes appokat. Az alkalmazásboltban a kereskedelmi appok mellett egy sor népszerű, nyílt forrású projekt is elérhető, a WordPresstől az Nginx-ig, ugyancsak azonnal bevethető formában. Ezeknél az appoknál a csomagolási és támogatási feladatokat a Google Cloud látja el, továbbá mindegyikhez tartozik részletes dokumentáció is. A GCP Marketplace-en az új alkalmazások mellett továbbra is elérhetők az eddig megismert VM-ek is.