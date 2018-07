Szabványos csatlakozót kapnak a VR-headsetek

Egyik komoly gyengeségüktől szabadulhatnak meg a PC-s VR headsetek, a frissen bejelentett VirtualLink szabványnak hála ugyanis az eszközökről eltűnhetnek a zavaró "kábelcopfok", és a szemüvegek egyetlen vezetéken csatlakozhatnak majd a számítógéphez. Az új szabvány mögé számos, a szegmensben érdekelt tech-óriás is beállt, a támogatók között az Nvidia, az AMD, az Oculus, a Valve és a Microsoft is ott van, de a nyílt iparági szabványt gondozó VirtualLink Consortium a további érdeklődő cégek előtt is nyitva áll.

Az egységesítéshez választott fizikai csatlakozótípus nem meglepő módon a több iparágban is futótűzként terjedő USB-C, amelyen keresztül a VirtualLink szabvány a tervek szerint az adat- és videokapcsolatért, illetve a tápellátásért is egy személyben felel majd. Jelenleg a PC-vel használható VR szemüvegekhez a sorolt feladatok ellátásához jellemzően három különálló kábelre van szükség - a felhasználó fejéről lógó vezetékköteg pedig könnyen megtörheti a VR-élményt. De a különálló csatlakozók a notebookoknál is problémát jelenthetnek, számos, egyébként erős hardverrel szerelt modell engedte el mára például a HDMI aljzatot, ezeknél legjobb esetben is plusz átalakítókra-elosztókra van szükség a szemüvegek használatához. A VirtualLinkkel felvázolt egykábeles megoldás elháríthatja ezeket az akadályokat a szegmensből, ami a készülékek gyorsabb térnyerésének is lökést adhat.

Az újfajta kapcsolat tehát az USB-C egyik alternatív módjaként (Alternate Mode) működik, és párhuzamosan négy, nagy sebességű HBR3 DisplayPort sávot támogat, (akárcsak egy DisplayPort 1.4 csatlakozó) amelyekkel a későbbi modellek nagyobb felbontású kijelzőinek is megágyaz - legyen szó akár 120 hertzes 4K panelekről. A megoldás több mint duplájára növeli a mai fősodorbeli VR headsetek, mint az Oculus Rift vagy a HTC Vive HDMI 1.3 csatlakozója által kínált videós sávszélességet, a DisplayPort szabvány továbbá jogdíjmentesen használható, ami könnyebbség lehet az eddig HDMI-re építő gyártók számára.

De az új vezetékben egy USB 3.1 Gen2 csatornának is jut hely, két adatsávval, ami igény szerint másodpercenként 10 gigabites sávszélességet kínál a kameráknak és érzékelőknek. Ezen felül akár 27 wattos tápellátás is biztosítható a vezetéken keresztül. Az egyelőre kérdés, hogy a VR szemüvegekhez használt, aránylag hosszú kábelek problémáját a szabványért felelős szövetség hogy oldja majd meg, hiszen ahogy azt az AnandTech is kiemeli, az USB 3.1 Gen2 adatátvitel maximum 1 méter kábelhosszúságig van hitelesítve, ami a még az üldögélős VR élményeknél is kifejezetten rövid pórázon tartaná a felhasználót.

A lap egyébként azt is kiszúrta, hogy az USB-C hagyományos DisplayPort alternatív módja négysávos konfigurációban minden rendelkezésre álló USB 3.1 adatcsatornát felülír, csak a lassabb USB 2.0 kapcsolatot hagyva szabadon. A VirtualLink szabvány létrehozását egy az USB-IF által tavaly eszközölt változtatás tette lehetővé, amelyben az USB-C-n közvetlenül, azaz elosztó vagy hosszabbító nélkül csatlakozó eszközök újrakonfigurálhatják a négy maradék USB 2.0 tűt. Ezzel az új szabvány két nagy sebességű sávpárként használhatja azokat, a megoldás gyengéje viszont, hogy az ilyen adatátvitelhez szigetelt vezetékekre van szükség, a szóban forgó erek szigetelése viszont nem része a hivatalos kábelspecifikációnak. Ez nagy problémát a gyártóknak nem jelent, hiszen úgyis saját kábeleket mellékelnek majd eszközeik mellé, a felhasználóknak viszont az USB-C vezetékek egyébként is zavaros világában egy újabb kritériumra kell majd odafigyelniük.

Az mindenképp biztató, hogy a szegmens nagy szereplői már ott vannak a szabvány mögött, hiszen így szinte a teljes VR készülékpaletta, pontosabban annak következő generációja, közös szabványra építhet. A konzorciumban jelen lévő cégek termékeket egyelőre nem mutattak, a VirtualLink széles körű támogatottsága viszont arra utal, egy, vagy legkésőbb két generáción belül feltűnhet az USB-C-re építő megoldás a VR eszközökön.