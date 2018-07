Még jobban összeolvad a Nest a Google okosotthon részlegével

Idén februárban vonta össze az Alphabet az eddig függetlenül működő, okostermosztátjairól és okoskameráiról ismert Nestet a Google hardverfejlesztői részlegével, amiről a HWSW is bővebben beszámolt. Már akkor is sejteni lehetett, hogy a vállalat szeretné felszámolni az okosotthon-termékek fejlesztésével kapcsolatos eddigi párhuzamosságokat, melynek részeként az Assistant és a Google online szolgáltatásait tenné a hardveres megoldások középpontjába. Mostanra pedig az is világosság vált, hogy párhuzamosan egymás mellett dolgozó csapatok sem lesznek a jövőben a hardveres ágazaton belül, hanem a Nest és a Google okosotthonos fejlesztőcsapata egyesül egymással - jelenti a CNet.

A Google okosotthon-termékek fejlesztői a jövőben Rishi Chandra termékigazgató számára jelentenek majd. Eközben viszont a Nest eddigi vezérigazgatója, Marwan Fawaz távozik a részlegtől, bár továbbra is az Alphabetnél marad, de már csak hardveres ügyvezető tanácsadói pozícióban. Azonban a vállalat külön ígéretet tett, hogy a változások kapcsán nem lesz leépítés, sőt a csapatot még inkább bővíteni szeretné. A tejes hardveres ágazatot irányító igazgató (Rick Osterloh) igyekezett gyorsan hozzáfűzni még a történtekhez, hogy az átalakítás végig a három igazgató és a munkavállalók bevonásával ment végbe, úgyhogy tévednek azok az iparági források, amelyek szerint a változások feszültséget eredményeztek a részlegen belül.

Egyes források szerint ugyanis a Nest eddigi vezérigazgatójának leváltását maguk a munkavállalók követelték ki, akik szerint a 2016-ban kinevezett Fawaz inkább műveleti menedzser típus, mintsem egy jó vezető, aki a hatékonyságra és a napi üzletmenetre fókuszált a távlati vízió és a munkavállalók igényeinek szemmel tartása helyett. Úgyhogy a fejlesztők a februári összeolvadás óta megkérdőjelezték, hogy egyáltalán miért van szükségük még egy vezérigazgatóra a hardveres részleg vezetője mellett.

Fawaz végül távozik a Nesttől, állítólag a munkavállalók kérésére

Végül a CNet forrásai szerint a csapattagok is örömmel fogadták, hogy a napi munkát a termékigazgató Chandra fogja a továbbiakban irányítani, aki szakértőként tudja összefogni a fejlesztéseket. A koncentrált munkára és a távlati tervekre pedig nagyon is szükség lesz, ha a Google az okosotthon-termékek piacán fölénybe szeretne kerülni az Amazonnal szemben - például a belépő termékként szolgáló virtuális asszisztensek piacán az Echo 44 százalékot visz, míg a Google Home csak 27 százalékot. Bár a vállalatnak eddig is sokféle terméke és ezekkel foglalkozó fejlesztője volt, ami jó belépő lehetne a sikerhez, de a párhuzamos munka és a közös vízió hiánya miatt nem lehetett ezeket összefogni.

Most viszont Chandra szerint az okosotthonnal foglalkozó csapatok, és így a fejlesztések összevonásával olyan kapcsolatok teremthetők, amelyek eddig hiányoztak a Google termékkínálatából. A virtuális asszisztens mellett még ott vannak például a Nest okostermosztátok, a Nest Cam, az otthon biztonságát támogató Nest Secure csomag vagy a Nest Hello csengő, amelyek közül eddig csak az okoskamerás megoldásokat sikerült kiegészíteni a Google arcfelismerő funkcióival, pedig ennél sokkal több átjárhatóság lehetne a termékek és a Google mesterséges intelligencia megoldásai vagy egyéb online szolgáltatásai közt. Egyelőre úgy tűnik, hogy az egyesüléstől függetlenül megmarad a Nest márkanév, és az alá költözhetnek majd be a szolgáltatások. Chandra nyilatkozata szerint viszont először is a csapaton belüli problémákat kell feloldani, hogy mostantól az okosotthon-termékek fejlesztői képesek legyenek egymással közösen dolgozni, nem pedig elkülönülten, mint ahogy eddig.