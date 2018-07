Új eszközzel védi a videósok saját tartalmait a YouTube

Új eszközzel segítene megvédeni a videósok saját tartalmait a YouTube: a videómegosztó blogposztban jelentette be a szerzői jogok birtokosainak szánt Copyright Match eszközét, amely a ismét feltöltött tartalmakat hivatott megtalálni más YouTube csatornákon. A megoldást a cég már bő egy éve teszteli, most pedig élesben is beveti, igaz egyelőre még nem minden felhasználó férhet hozzá.

Az eszköz egy-egy videó feltöltése után automatikusan ellenőrzi, az más felhasználók csatornáin is feltűnik-e ha pedig igen, értesíti róla az eredeti alkotót. Utóbbit a videó időbélyege alapján azonosítja be a szolgáltatás, tehát azt tekinti a tartalom készítőjének, aki először feltöltötte azt YouTube-ra. Blogposztjában a cég azt is kiemeli, az eszköz csak a teljes mértékben egyező tartalmakat keresi, figyelmen kívül hagyja tehát a kivágott videoklipeket, részleteket. Ez utóbbiakat a tartalomkészítőknek továbbra is a szokott módon, a szerzői jogok megsértésére vonatkozó jelentési felületen van lehetőségük jelezni a YouTube felé.

Amennyiben a Copyright Match teljes egyezést talál, a tartalom tulajdonosának rögtön lehetőséget ad kapcsolatba lépni a másik feltöltővel, vagy a YouTube-nál is kérelmezheti a videó törlését - de persze úgy is dönthet, figyelmen kívül hagyja a feltöltést. Amennyiben a jogtulajdonos a tartalom eltávolítását kéri, ahhoz igény szerint hét nap határidőt is hozzácsaphat, ezalatt pedig a vitatott videó feltöltőjének lehetősége van azt a panasznak megfelelően módosítani. Az eltávolítási kérelmeket a YouTube itt is egyenként megvizsgálja és szerzői jogi irányelveinek megfelelően bírálja el. A szabadon felhasználható tartalmak kapcsán ennek megfelelően nem érdemes törlési kérelmeket küldeni.

Az eszköz nagyon hasonlít az oldalon már jó ideje létező Content ID-hez, azzal a különbséggel, hogy ez kifejezetten a kisebb szereplőket célozza. A hasonló egyezéskeresésre építő Content ID csak olyan tartalomtulajdonosok számára érhető el, akik megfelelnek bizonyos feltételeknek, az igénylőknek itt igazolást is be kell nyújtaniuk azokra a szerzői joggal védett, nagy mennyiségű tartalomra vonatkozóan, amely kizárólagos jogait ők kezelik.

A Copyright Match ennél jóval szélesebb körben elérhető - lesz. A vállalat ugyanis először a legalább 100 ezer feliratkozóval rendelkező tartalomkészítők számára teszi hozzáférhetővé a szolgáltatást, amelyet aztán a következő hónapokban, több lépcsőben ad ki minden a YouTube Partner programban részt vevő felhasználója számára.