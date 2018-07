A Siri és a Core ML csapatát is megkapta a Google AI-guru

Április eleje óta tudjuk, hogy az Apple komoly vérfrissítésre készül AI divíziójában, méghozzá John Giannandreával, a Google korábbi mesterséges intelligenciával foglalkozó vezetőjével karöltve. Bár már hónapok óta ismert, hogy a cupertinói cég elhalászta a szakembert a keresőóriástól, Giannandrea pozíciója csak a napokban lett hivatalos, az Apple kapcsolódó weboldalán az AI-guru a cég gépi tanulásért és AI-stratégiáért felelős vezetőjeként (Chief of Machine Learning and AI Strategy) szerepel. Ahogy Giannandrea címéből sejthető, a cég a szakember leigazolásával komoly átszervezéseket is eszközöl, egyetlen vezető alá húzva be a gépi tanulási keretrendszere, azaz a Core ML és a Siri virtuális asszisztens fejlesztéséért felelős csapatokat, a két ágazat belső szerkezete ugyanakkor nem változik.

A lépéssel a vállalat egy sokat látott veteránra bízza gépi tanulási keretrendszere és a Siri fejlesztését - vagyis utóbbi esetében inkább annak fellendítését. Giannandrea korábban a Netscape-nél, illetve a beszédfelismerésre építő, telefonos tudakozó szolgáltatást kínáló Tellme Networksnél is dolgozott, utóbbinál a műszaki igazgató szerepét töltötte be. A Tellme-t egyébként 2007-ben a Microsoft vásárolta fel, mintegy 800 millió dollárért. A szakember 2005-ben a Metaweb alapítói között is ott volt, amely a szabadon hozzáférhető online közösségi tudásbázis, a Freebase létrehozásáról lett ismert.

A Metawebet aztán 2010-ben a Google kebelezte be - ma a cég technológiájára támaszkodik a keresőóriás Knowledge Graph megoldása, amely a keresési eredmények elején egy információs dobozban dobja fel a legfontosabb adatokat az adott kulcsszavak kapcsán. A Knowledge Graph a The Verge információi szerint már az összes Google-keresés harmadánál szolgál adatokkal, úgy tűnik tehát a vállalatnak nagyon is hasznára vált a Metaweb technológiája. Ezt követően a Giannandrea a keresőóriásnál folytatta pályafutását mintegy nyolc éven keresztül, ahol az AI üzletág mellett a Keresés fejlesztőcsapatának élén is megfordult.

Most az Apple színeiben a szakember két nagy fejlesztőgárdát is vezényel majd, akik eddig alapvetően külön utakon jártak. Ennek megfelelően kulcsfeladata lesz, hogy a vállalat eddig meglehetősen széttöredezetten működő gépi tanulásos és egyéb AI fejlesztéseit összefésülje és hatékonyabbá tegye. A vállalatnak egyébként már csak azért is nehezebb dolga van a hasonló termékek és szolgáltatások fejlesztésében, mert az olyan vetélytársaknál, mint a Google vagy az Amazon, jelentősen szigorúbb irányelveket alkalmaz a felhasználói adatok kezelésére vonatkozóan, így nem triviális számára a gépi tanulási algoritmusok betanításához szükséges nagy mennyiségű információ beszerzése.

A végfelhasználók számára az ebből is adódó lemaradás leginkább a Siri esetében ütközik ki, amely bár elsőként lépett piacra a modern virtuális asszisztensek között, az utóbbi években azt Amazontól ismert Alexa és a Google Assistant is alaposan beelőzte az Apple segédjét. Ennek oka nem csak a funkcióbeli lemaradás de az is, hogy az elmúlt időszakban a virtuális asszisztensek körében legnépszerűbbnek bizonyult eszközökön, azaz az okoshangszórókon a cég csak idén év elején, jelentős késéssel tudta megvetni a lábát HomePod termékével, de még ez a rajt sem volt épp kifogástalan. Sok kritika érte az eszközt a Siri erősen korlátozott képességei miatt - amit Giannandrea vezetése alatt az Apple vélhetően gőzerővel igyekszik majd orvosolni.

Az új vezető által előrevetített egységesebb gépi tanulásos jövőkép mindenképp ígéretes a cupertinói cég eddigi törekvéseihez képest, a Core ML keretrendszer és a Siri későbbi frissítéseivel pedig még idén képet kaphatunk róla, milyen irányba viszi továbbá a szegmenst az AI-guru.