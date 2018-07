Kutatók kezdhetik vizsgálni a Facebook adatait

Elindult a Social Science One kezdeményezés, melynek keretében a kutatók hozzáférést igényelhetnek majd különböző közösség médiás adatokhoz, hogy a választások befolyásolását és úgy általában a társadalmi kérdéseket elemezzék. A bejelentéssel egy időben be is jelentette a szervezet az első ilyen projektet, amellyel adatokhoz és támogatáshoz juthatnak az akadémiai tudósok - írja az SSO (korábban: Independent Research Commission) blogja. A kutatók első körben a Facebookkal és hét nonprofit alapítvánnyal működnek együtt, hogy előbbi segítségével biztosítsák az adatokat és utóbbival a szükséges anyagi támogatást. A jövőben viszont nem kizárt, hogy más közösségi média platformokat is sikerül majd bevonni az elemzésbe, vagy éppen a kezdeményezéshez más támogatók is csatlakoznak, de a közlemény igyekszik hangsúlyozni, hogy a kutatás ettől még független marad, tehát például a Facebook egyáltalán nem ad anyagi támogatást.

A legfőbb probléma eddig az volt, hogy bár az adatokhoz a cégek nagy mennyiségben hozzáférhettek, de ezek az akadémiai kutatások számára jórészt elérhetetlenek maradtak, miközben a közösségi oldalak adatai segíthetnek társadalmi problémák megértéseben és kihívások megválaszolásában - írja a kezdeményezés egyik társalapítója és a Harvard egyik kutatója, Gary King a közleményben. Úgyhogy az SSO célja egy olyan rendszer kidolgozása, amelyben a magánélet védelmének figyelembe vételével a kutatók hozzájuthatnak az iparági adatokhoz, és közben a tudományos szabadságot is megőrzik - az iparági-akadémiai együttműködés kereteiről itt lehet bővebben olvasni, a kutatások ellenőrzési folyamatáról (Peer Pre-review) pedig itt.

Az első ilyen projekt, amelyhez a kutatók hozzáférést igényelhetnek majd rövidesen a publikusan megosztott URL-ek elemzése a közösségi oldalon. A kutatók nagyjából 1 petabájtnyi adathoz (300 millió bejegyzésben megosztott 2 millió egyedi URL adathoz) juthatnak majd hozzá arról, hogy mely linkekre, mikor, milyen típusú felhasználók kattintottak, például életkor, ország, készüléktípus alapján. Továbbá az adatok közt sok más is szerepel majd, több közt mennyi barát és nem-barát láthatta, mennyi megosztást, hozzászólást, reakciót kapott. Továbbá a kutatók megkapják az adatokat, hogy a megosztott linkek közül a független tényszerűség-ellenőrző bizottság melyeket minősítette álhírnek. A kezdeményezés alapítói azonban igyekeznek hangsúlyozni, hogy az adatok anonimizáltak és védettek, tehát nem olyan formában és mélységben hozzáférhetők a tudósok számára, mint ahogy korábban a Camcridge Analytica "társadalomkutatói" megkapták. A kutatókat ráadásul ebben az esetben köti szigorú titoktartás és etikai normák is.

Academics can now submit proposals to study information/misinformation, based on a dataset of public URLs Facebook users globally have clicked on, when, and by what types of people, including many links judged to be intentionally false news stories by third party fact checkers.