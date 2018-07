Tényleg beindul a PC-piac?

Szép növekedést ért el a PC-piac, állapítja meg az IDC frissen publikált piackutatása. A teljes piac a második negyedévben 62,2 millió darabra nőtt a tavalyi év hasonló időszakában regisztrált 60,6 millió darabhoz képest, ez hat éve nem látott ütemű, 2,7 százalékos növekedésnek felel meg. Ez messze meghaladta a korábban becsült 0,3 százalékos növekedési ütemet.

A legnagyobbat a vállalati vásárlók rántották a piacon, erősödik a PC-parkok lecserélési üteme a nagy céges környezetben, a sokéves, lassan elavult számítógépeket a kedvező gazdasági kilátások nyomán gyors ütemben cserélik a vállalatok. Némileg szokatlan és a trendtől eltér, hogy a piac mind a prémium, mind a belépő szinten erősödött. Kimondottan jól fogytak a Chrome OS-szel szerelt modellek, a prémium notebookok és a játékra kihegyezett modellek - mondja az IDC.

A régiók között ezúttal viszonylag kis eltérés van, a piac mindenhol nőni tudott, de kicsit más hajtotta ezt a növekedést. Európában és Amerikában a vállalati szektor Windows 10-es átállása és a már említett pozitív gazdasági kilátások hajtották a vásárlást, míg Kínában pont a szervezetek vásároltak kevesebbet, amit ellensúlyozott a konzumer oldal, a nagyon jól teljesítő 618 fesztivál.

Ahogy a táblázaton is látható, a top 3 gyártó kimondottan jól szerepelt, a HP piacvezetőként 7,6 százalékos növekedést ért el és 14,9 millió PC-t értékesített. Piaci részesedése ezzel már 23,9 százalék, karnyújtásnyira van a vállalat a teljes személyi számítógépes piac negyedétől. Az IDC megjegyzése szerint a HP globálisan nagyon jól teljesített, minden földrajzi régióban tudott növekedni a jól kiegyensúlyozott portfóliónak köszönhetően.

A Lenovót ettől a negyedévtől fogva már a Fujitsu is erősíti, köszönhetően a tavaly év végén megkötött összeborulásnak. A számokból egyértelműen kiderül, hogy a japán gyártó milyen parányi szereplője volt a piacnak, az IDC által közzétett számok alapján tavaly a Fujitsu csak 683 ezer PC-t értékesített. Ez a negyedéves jelentésekből eddig nem derült ki, a cég régen kiesett a top 5-ből, most viszont a piackutató közölte a Lenovo és a Lenovo+Fujitsu számokat is, így egyértelművé válik a Fujitsu volumene. A Lenovo még ezzel az erősítéssel sem tud első lenni, bár közelített a HP-hoz, 13,8 milliós darabszáma csak 5,4 százalékos növekedésre és 22,1 százalékos részesedésre volt elegendő.

Meglepően vékony a Fujitsu,

A harmadik helyen a tőzsdére lassan visszatérő Dell, amely a legmagasabb organikus növekedést érte el, 9 százalékkal, 11,3 millióra növelte eladásait, 18,1 százalékos piaci részesedéssel.

Leszakadóban van viszont a negyedik helyezett Apple. Annak ellenére, hogy a teljes piac nőtt, a nagyok meg igen szépen teljesítettek, a cupertinóiak eladásai stagnáltak 4,3 millión. Az IDC itt magyarázatot nem közölt, de jó eséllyel a portfólió relatív gyengesége foghatta vissza a vállalatot, a korábban szupernépszerű Air már egy ideje nem frissül, a sima MacBook vitatott design-döntései nem találkoztak a kereslettel, a Prók pedig éppen frissítés előtt voltak.

Az ötödik az Acer lett, a cégnek segített a gaming portfólió és a Chromebookok is, a vállalati gépek viszont nem húztak. Ezzel a cég 4,2 millió számítógépig jutott, ez a tavalyihoz nagyon hasonló szám.

Kiemelendő, hogy a piac immár rendkívül konszolidált, a top 5 gyártó már a márkázott számítógépek 78 százalékát értékesíti együtt, a kisebb gyártók, mint az Asus, a Toshiba, a Panasonic, az MSI és persze a Microsoft együtt is 14 millió darab alatt maradnak. Ezzel az "egyéb" kategória részesedése már 22,3 százalékra esett a tavalyi 24,7 százalékról. Az IDC szerint ennek a méretgazdaságosság az oka: a nagy gyártók sokéves, fix áras gigaszerződéseket tudnak kötni a beszállítókkal (például NAND és DRAM memóriákra), ami megvédi őket a gyors áringadozásoktól, illetve készlethiány esetén elsőbbségi ellátást biztosít számukra. Utóbbi például a GPU-hiány esetében volt releváns, a megkötött szerződések prioritást élveztek a piac többi részével szemben.