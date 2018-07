Megérkezett a Microsoft Teams ingyenes verziója

Beigazolódott a pár hónappal ezelőtt felmerült hír, hogy a Microsoft változtat a Teams kollaborációs eszközzel kapcsolatos stratégiáján, és megjelentet a szolgáltatásból egy ingyenes változatot is. A redmondi vállalat megoldása nagyjából egy évvel ezelőtt egyfajta belső védvonalként jelent meg, hogy az Office 365 előfizetői a csomag részeként kapjanak egy csevegős platformot, és ne forduljanak a konkurens lehetőségekhez. Az elmúlt néhány hónapban viszont a Teams kapott néhány nagyobb frissítést, és a cég most már elérkezettnek látta az időt, hogy a jellemzően nagyvállalati körből kifelé is tekintsen, versenybe szálljon a kis- és középvállalatok kollaborációs eszközeinek piacán, ahol most a Slack az uralkodó.

Mostantól tehát előnézeti verzióban 40 nyelven már használható a Teams freemium, vagyis a szolgáltatás Office 365 vagy (az Office és Windows licencet magába foglaló) Microsoft 365 előfizetés nélkül is igénybe vehető változata - jelentette be hivatalosan a cég. A legfőbb megkötés, hogy az ingyenes verziót legfeljebb 300 fő használhatja, ami a vállalat szerint ideális lehet például szabadúszók, kisebb cégek vagy nagyvállalaton belül dolgozó projektcsoportok számára.

A freemium verzión belül a felhasználók korlátlan számú üzenetet küldhetnek és kereshetnek az archívumban (míg a Slack esetében csak az utolsó 10 ezer üzenet kereshető), használhatják a beépített hang- és videóhívás funkciókat akár személyes, csoportos vagy egész csapatot érintő megbeszélésekre. A csapatok legfeljebb 10 gigabájtnyi dokumentumot tölthetnek fel a közös tárba, de a felhasználók ehhez még fejenként további 2 gigbájtot kapnak - ennél nagyobb csomagokban 1 terabájt korlát. Ezenkívül a munkatársak igénybe vehetik a valósidejű közös szerkesztést is lehetővé tevő Office Online alkalmazást (Word, Excel, PowerPoint, OneNote). Továbbá korlátlan számú alkalmazást integrálhatnak és nagyjából 140 jelenleg meglévő üzleti alkalmazás közül választhatnak, mint például az Adobe, az Evernote vagy a Trello. Végül a közlemény hozzáteszi, hogy a Teams felhasználói már bárkivel cseveghetnek a platformon a szervezeten kívül is, mivel már elérhető a vendég-hozzáférés funkció.

Kollaborációs eszközök funkciói (ábra: peachcomm, 2018)

Azonban az ingyenes verzióból kimaradt például a tárgyalások ütemezési lehetősége, a telefon- és audiokonferencia hívás, valamint a beszélgetések rögzítése Microsoft Stream eszközzel. Ezenkívül különböző biztonsági és adminisztrátori eszközök, úgy mint a kötelező többfaktoros hitelesítés vagy a beszélgetés leiratok kereshetősége - szerepel a Teams oldalán. Összességében viszont elmondható, hogy a Microsoft elég kedvező feltételekkel állította össze az ingyenes csomagot, mivel a Slacknél csak legfeljebb 10 ezer üzenet kereshető a freemium csomagban, legfeljebb 10 app integrálható és csak személyes beszélgetésre van lehetőség, és amit a Teams kínál, az a Slacknél csak a felhasználónként havi 6,67 dolláros Standard csomagból elérhető. Az SLA és különböző vállalati funkciók pedig ebben az esetben is a 12,50 dolláros csomagban szerepelnek - ugyanennyiért viszont már a Microsoft más Office 365 szolgáltatásokat is nyújt pluszban az Office 365 Business Premium csomagban.

Élő közvetítések és analitika

Az ingyenes Teams mellett a vállalat még további újdonságokat is bejelentett a Microsoft 365 csomagon belül. Hamarosan a Microsoft Stream üzleti videós szolgáltatáson keresztül élő eseményeket és on-demand felvételeket is lehet majd indítani nagyfelbontású videókkal és interaktív beszélgetésekkel, miközben az eseményeken használhatóak webkamerák, streaming eszközök és képernyőmegosztás egyaránt. A "Live Events" megoldás képes lesz az események közben arcfelismeréssel automatikusan azonosítani, hogy éppen ki beszél, és így ráirányítani a figyelmet.

A megoldás része a beszédből szöveg generálása, timecode azonosítók készítése, a szöveg kereshetővé alakítása és a videók feliratozása. Mindez a következő hónaptól lesz nyilvános előnézetben kipróbálható a fizetős Teams, Yammer és Microsoft Stream felhasználói számára. Egyelőre viszont a cég nem részletezte, hogy milyen előnyei lehetnek a megoldásnak, csak sejthető, hogy például a nagyvállalati események és bejelentések belső közvetítésében lehet hasznos, ahol például a munkavállalók egyszerre több országban vagy legalábbis eltérő telephelyeken dolgoznak.

Ezenkívül a Microsoft Whiteboard mostantól általánosan is elérhetővé vált a Windows 10 felhasználói számára. A megoldás a valósidejű közös szerkesztést, rajzolást teszi lehetővé egy virtuális rajztáblán keresztül. Akár érintőtollal, érintéssel vagy billentyűzettel is lehet szerkeszteni a közös alkotást, ami tartalmazhat táblázatot, alakzatokat, a webről kiválasztott képeket. Rövidesen a Whiteboard iOS-re és webes előnézetben is érkezik.

Végül a vállalat új Workplace Analytics és MyAnalytics funkciók előnézeti változatát is bejelentette, amellyel a tervek szerint a rendszer különböző céges szokásokat és mintázatokat fog megállapítani, és ez alapján tippeket ad a felhasználóknak. Többek közt a megoldás figyelmeztetni fogja a felhasználókat, ha munkaidőn kívül akar emailt küldeni a kollégáknak vagy ha szüksége lenne a tárgyalások közt egy kis időre a fókuszált munkavégzéshez.

A kisebb-nagyobb bejelentések sora főleg azért érdekes, mert a Microsoft egyre inkább a felhőalapú szoftvererekre és szolgáltatásokra igyekszik koncentrálni, és ösztönözni az Office 365, illetve Microsoft 365 előfizetéseket. Az ingyenes Teams szolgáltatással esetleg sikerülhet új felhasználókat bevonzani, akik a lehetőségeket látva később kipróbálják a fizetős csomagokat is. A Slack pozícióját pedig azért is veszélyeztetheti a Teams, mivel ha valaki vállalati környezetben már ahhoz hozzászokott, akkor nagyobb valószínűséggel veszi igénybe a hobbiprojektjeihez is a megszokott megoldást. Bár eközben a Slack is próbálkozik a nagyvállalati piacon, de ezen a téren a Microsoftnak határozottan nagyobb az előnye.