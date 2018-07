Frissítette csúcskategóriás MacBook Próit az Apple

Friss MacBook Prókat villantott az Apple, a cupertinói óriás notebookszériájának csúcsát igazította a 2018-as igényekhez, vagyis a 13 és 15 hüvelykes, Touch Barral, azaz a funkcióbillentyűk helyén elhelyezett érintőkijelzővel szerelt modelleket. A Touch Bar nélküli MacBook Pro, továbbá a mezei MacBook ebből a körből kimaradt.

Külsőre nem sok változik, marad a megszokott ipari formaterv, a készülékházak belsejében viszont annál nagyobb az átalakulás. A legfontosabb újítást a sorozatban az új processzorok jelentik, az idei notebookokban már az Intel Coffee Lake lapkái dolgoznak, ez gyakorlatban plusz két magot jelent mindkét modellnél. A 15 hüvelykes MacBook Pro esetében igény szerint 2,2 gigahertzes alapfrekvenciával és 4,1 gigahertzes turbóval dolgozó, hatmagos Core i7-8750H vagy az ugyancsak hat maggal operáló, 2,9 gigahertzes alap- és 4,8-as turbófrekvenciát produkáló Core i9-8950HK közül választhatunk. A grafika terén is akad említésre méltó előrelépés, hiszen bár továbbra is Intel UHD Graphics 630 és dedikált AMD Radeon Pro kerül a gépekbe, utóbbiból a 2 gigabájtos 555 helyett a 4 gigabájt memóriával szerelt 555X kiadást kapják meg.

A RAM mérete akár 32 gigabájt lehet, DDR4 szabvány és a tavalyinál leheletnyivel magasabb, 2400 megahertzes órajel mellett, a tárhely pedig 4 terabájtos SSD-nél tetőzik. A kijelző felbontása nem változott, az IPS panelen továbbra is 2880x1800 pixelt számolhatunk össze, noha a panel már megkapja a True Tone plecsnit, amely az újabb iPadekről lehet ismerős: a technológia szenzorokkal figyeli a környezeti fény színhőmérsékletét, melyhez hozzáigazítja a kijelzőpanel értékeit, ezzel elkerülve az esetlegesen zavaró különbségeket. A gép külső dimenziói és a csatlakozópaletta nem változik, azon négy USB-C aljzatot találunk, Thunderbolt 3, Displayport 1.2 és USB 3.1 Gen2 támogatással - és az Apple telefonjaival ellentétben itt audio-jack is akad. A 15 hüvelykes modell egyébként 1,83 kilogrammot nyom.

Ami a kisebb, 13 hüvelykes modellt illeti, az szintén Coffee Lake szériás, négymagos Core i5-8259U chippel is megvásárolható, 2,3 és 3,8 gigahertzes alap- és frekvenciákkal, továbbá egy négymagos i7 lapkával is, noha ennek pontos szériaszáma egyelőre nem ismert. A grafika itt Intel Iris Plus 655, az IPS kijelző pedig a tavalyi kiadáshoz hasonlóan 2560x1600 pixel felbontást kapott, de már True Tone képességekkel. A RAM ennél a gépnél idén is marad LPDDR3 és 16 gigabájtnál tetőzik, az SSD tároló pedig 2 terabájtig tornázható fel. A csatlakozópaletta megegyezik a 15 hüvelykes gépnél látottakkal.

Mindezek mellett a vállalat a frissített gépek billentyűzetén is csiszolt, a pillangómechanikás klaviatúrák harmadik generációja a cég ígérete szerint jóval halkabb lesz mint az eddigiek. A cég a dagadó megbízhatósági botrányról most nem tett említést, így nem tudni, hogy az új billentyűzetek időtállóbbak-e, jobban bírják-e a gombok alá elkerülhetetlenül bekerülő apró szennyeződéseket, amelyek az új mechanikát képesek villámgyorsan kivégezni. A gépekben valamelyest az akkumulátor is hízott, hogy jobban ki tudja szolgálni az erősebb chipeket, ugyanakkor miután a fogyasztás is növekszik, az üzemidő végeredményben változatlan marad. A pakkban természetesen a Touch ID ujjelnyomat-olvasó és a Touch Bart is vezérlő Apple T2 chip is ott van, amelynek hála a gépek már a Hey Siri hangparancsnak is engedelmeskednek.

A 15 és a 13 hüvelykes MacBook Pro is a cégtől megszokott árazás mellett lesz kapható, azaz a nagyobb modell ára nettó 2399 dollárról indul, a kisebb gép pedig nettó 1799 dolláros indulóáron jelenik meg, vagyis hajszálra ugyanannyiért, mint az előző generáció.