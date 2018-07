Végre napvilágot láthat a Magic Leap mintegy nyolc éve fejlesztés alatt álló AR és mixed reality headsetként is emlegetett szemüvege: a tekintélyes összegből fejlesztett készüléket a vállalat idén nyárra ígéri, a termék áráról viszont még mindig mélyen hallgat. Bár a Magic Leap One névre keresztelt készülék még nem került piacra és a cég még most is csak alig maroknyi műszaki részletet árult el róla, a vállalat vezérigazgatója Rony Abovitz Twitteren már most megszellőztette, hogy a következő generáció, a Magic Leap Next is készülőben van.

A vállalat Twitch-en tartott prezentációt, ahol a nézőknek kérdezni is lehetőségük volt, az itt szemléltetett demók azonban erősen alulmúlták a cég által eddig forradalmiként beharangozott eszközzel kapcsolatos várakozásokat. A készülék a fejlesztők ígérete szerint a fej- és kézkövetés mellett a szemmozgást is képes lesz követni, továbbá külső szenzorok nélkül is fel tudja térképezni a felhasználó környezetét - valahogy úgy, ahogy a Microsofttól megismert HoloLensnél is láthattuk. A most felvillantott demók ugyanakkor egyelőre nem nagyon demonstráltak fejlettebb képességeket mint a Microsoft termékéi, amely már jó két éve a piacon van.

A cég által bemutatott videókon a szemüveg a viselő előtt lévő asztal felületén jelenített meg egy térbeli figurát, amely a virtuális sziklákat hajigált a felhasználó felé. Ezek a sziklák kézzel "kivédhetők" voltak, illetve a szoba valós falához érve is széthullottak, illusztrálva az eszköz térérzékelési képességeit. Hasonlót ugyanakkor már korábban is mutatott a cég, mint a kosárlabdapálya felszínéből kitörő bálna, vagy épp a felhasználó tenyerében tartott elefánt videója - annyi különbséggel, hogy a mostani "életszagúbb" demóknál a 3D modell kidolgozottsága jóval gyengébb volt.

A készülék eddig mutatott képességei tehát egyelőre úgy tűnik nem igazán szárnyalják túl a már korosodó HoloLenst, talán a szemkövetés kivételével, ennek gyakorlati működését azonban még mindig homály fedi. Ahogy a hardveres specifikációkat is, mindössze annyit tudni az eszközről, hogy a HoloLenshez hasonlóan önállóan (PC, telefon nélkül) használható szemüveg lesz, és Nvidia Tegra X2 rendszerlapkára támaszkodik, amelynek egy külső, övre csíptethető egység ad majd otthont, illetve külső kontrollereket is támogat. Olyan lényeges részletek, mint a készülék által használt kijelzőtechnológia, vagy épp az általa biztosított látószög továbbra sem ismertek - pedig ez utóbbi például az említett HoloLens nagy gyengéje, így a Magic Leap One-nak itt lenne lehetősége nagyot előzni. A szemüveget, bár az eddigi információk alapján hordozható eszköznek tűnik, a gyártó elsősorban otthoni használatra szánja - hogy a kütyü pontosan milyen akkumulátoros üzemidőt produkál egyelőre nem tudni. A gyártónak tehát még mindig nem sikerült érdemben alátámasztani, hogy miért lesz forradalmi termék mixed reality szemüvege a piacon, a nagy "leleplezés" csak még több kérdőjelet tett a készülék köré.

Érthetetlen befektetői lelkesedés

Ha az évekig világmegváltóként beharangozott eszköz eddig kiábrándítónak is hat, a befektetőket a cég eddig nagy sikerrel győzte meg, összesen nem kevesebb mint 2,3 milliárd dollárt (jóval többet, mint a gigaátverés Theranos) kalapolva össze a Crunchbase adatai szerint. A vállalat befektetői között a Qualcomm, a Google és az Andreessen Horowitz is ott van, akiktől már 2014-ben is több mint félmillárd dollárt gyűjtött be a Magic Leap csapata - ekkor már lopakodó üzemmódban mintegy négy éve működött a cég. A csapat emellett idén márciusban is bezsebelhetett egy tekintélyes befektetési kört, a szaúd-arábiai királyság szuverén befektetési alapja, a Public Investment Fund 461 millió dollárt zúdított a cégre.

De a befektetőinek sorát a vállalat még ezen a héten is bővíteni tudta, azokhoz ezúttal az AT&T csatlakozott, amely a megállapodással egyben exkluzív mobilszolgáltatói viszonteladója is lesz a terméknek az Egyesült Államokban, mikor az nyáron piacra kerül. Az együttműködés anyagi vonzatát a felek egyelőre nem árulták el, az viszont kiderült hogy a cég még idén egy újabb, fejlesztőknek szánt verziót is piacra dob majd készülékéből, Magic Leap One Creator Edition néven.

Akárhogy is, még ha cégnek valóban sikerül is a tekintélyes befektetéshullámokat meglovagolva idén egy a vetélytársakat megszégyenítő termékkel előrukkolnia, a megfelelő hardver csak a VR-AR-mixed reality piac sikerének egyik pillére, a termék népszerűségében legalább ekkora, ha nem nagyobb szerepe van a megfelelő tartalmi háttérnek - amely téren a már évek óta a piacon lévő szereplők is finoman szólva döcögősen haladnak. Noha a Creator Edition kapcsolódó weboldalán a cég már közzétette a készülékéhez szánt Lumin SDK-t és egy sor fejlesztői eszközt, egyelőre legalább akkora rejtély, hogy a termék milyen tartalmi palettával rajtol majd, mint a pontos hardveres képességek. Az AT&T ugyanakkor pont ebben segíthet, az amerikai monstrum a mobilszolgáltatás mellett tartalmi lábbal is bír, különösen mióta felvásárolta a Warnert.

Nagyon úgy néz ki, hogy konkrétumokkal a gyártó már csak a termék piacra kerülésekor szolgál majd, ha azonban tartja ígéretét erre nem kell már sokat várni. Bár az eddigi demók kifejezetten laposra sikerültek, már csak a befektetők elvakultnak tűnő bizalma miatt is érdekes lesz megnézni, mit tud a gyakorlatban a közel öt éve ígérgetett "forradalmi" szemüveg.