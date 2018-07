Brit adatvédelmi hatóság: törvényt sértett a Facebook

Megállapította a brit adatvédelmi hivatal (ICO) vizsgálata, hogy a Facebook megszegte az 1998-as Adatvédelmi törvényét, mivel nem védte eléggé a felhasználók információit - a folyamatban lévő nyomozásról készült bővebb beszámoló itt található. A várható adatvédelmi bírság az Egyesült Királyságban jelenleg maximum 500 ezer font, amely 662 ezer dollárnak felel meg, úgyhogy a hivatal ennyit tervez beszedni a közösségi óriástól, és a dokumentum szerint erről már értesítette a céget.

Egyelőre ez a bírság nem tűnik elég arányosnak a vétséggel, hiszen a GDPR-nak megfelelően az összeg akár a világpiaci forgalom 4 százalékának megfelelő összeg is lehetne, de a szabályozás nem alkalmazható visszafelé, így az akkor érvényes szabályozás szerinti büntetési tételt lehet kiszabni. Az viszont mindenképp fontos mérföldkő, hogy ezúttal hivatalos megállapítás született: a cég törvényt sértett az adatkezelési gyakorlatával.

A Facebook azért várhatóan nem ússza meg a jelképes pénzbüntetéssel. A cég tevékenységét már parlamenti bizottság vizsgálja, a Facebook-CA ügyben pedig már az ausztrál hatóság is vizsgálatot kezdeményezhet, miután egy ausztrál ügyvédi iroda is panaszt akar tenni a helyi adatvédelmi biztosnál. Jelenleg szakértők vizsgálják azt is, hogy a GDPR és a magasabb büntetési tétel alkalmazható-e - vagyis van-e olyan törvénysértő tevékenység, amelyet a cég a szabályozás élesedése után is alkalmazott.

Részlet a brit adatvédelmi hivatal vizsgálatának eddigi eredményéből

A beszámoló szerint a vizsgálat már tavaly májusban a Brexit-népszavazás kapcsán elkezdődött, amelyben hivatal elkezdte felmérni, hogy a pártok hogyan tudták befolyásolni az eredményt általánosságban a közösségi médián és a digitális kampányokon keresztül. Majd a Facebook üggyel vált nyilvánvalóvá a Cambridge Analytica vitatható befolyása a Brexitre és az amerikai választásokra egyaránt. Emlékeztetőként, eszerint Dr. Aleksandr Kogan a "This is your digital life" alkalmazással gyűjtött be a felhasználók és azok ismerőseinek adatait, végül 87 millió felhasználó adatát használta fel a cég politikai befolyásolásra az amerikai választások során.

A brit adatvédelmi hivatal nyomozása egyébként még nem záródott le, a bírságot pedig még nem szabta ki, a nyilvánosságra hozott beszámoló egy másik folyamatban lévő vizsgálat támogatásaként készült. A hivatal ugyanis ígéretet tett a Parlament Digitális-, Kulturális-, Média- és Sport (DCMS) Választott Bizottságának, hogy még a nyári szünet előtt beszámol az álhírek kapcsán kiderített nyomozási eredményekről. Ebben a beszámolóban említi meg, hogy a hivatal már értesítette a Facebookot a várható maximális bírságról. A bejelentéssel együtt azonban a hivatal még további kérdéseket is feltett a vállalatnak arról, hogy a Kogan-féle alkalmazás által begyűjtött adatokhoz ki férhetett még hozzá, esetleg az oroszok hozzájuthattak-e. Továbbá előfordulhat-e, hogy valamely cég mégsem törölte az adatokat, és ebben az esetben ezek hol lehetnek.

A DCMS bizottság vezetője, Damian Collins a beszámoló megjelenése után közleményben megerősítette, hogy elfogadja az adatvédelmi hivatal ítéletét arról, hogy a Facebook konkrétan megszegte a törvényt. Hozzátette, hogy Mark Zuckerberg a bizottság kérdéseire a saját vizsgálatuk során nagyon lassan és elégtelenül reagál. A közösségi óriásnak azonban kötelessége teljesíteni az adatvédelmi hivatal követelését, és megfelelően tájékoztatni a felhasználókat a történtekről, és hogy milyen más cégek használták még fel ilyen módon az egyszerűen begyűjthető adatokat. A bizottság még ebben a hónapban saját beszámolóval készül a vizsgálat eddigi eredményéről, a brit adatvédelmi hivatal pedig várhatóan októberben zárja le a nyomozást, amelyre a Facebook még reagálhat, de ettől függetlenül a bírság szinte már biztosnak mondható.