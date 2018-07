Az elfogadható tagadás módszere a GDPR felnemkészülés után

Rossz belegondolni mi lenne velünk a rendszergazdák nélkül, akik sokszor nem kapnak elég megbecsülést az IT szegmensben - ezt a hibát mi nem követjük el, a HWSW így idén is megrendezi a hagyományos SYSADMINDAY-t az ESET támogatásával, amelyen az üzemeltetőket emeljük piedesztálra. Ahogy az lenni szokott, a rendezvény most is a rendszergazdák hivatalos világnapját megelőző héten rajtol, július 20-án pénteken, a helyszín pedig a HWSW free! meetupokról is jól ismert AnKERT. A kapunyitást 14:15-re lőttük be, a hivatalos program pedig 15:00-kor indul.

Tizennyolc éve indult a kezdeményezés, hogy a rendszergazdák is kapjanak világnapot, amelyen a kollégák, munkaadók (és az egész társadalom) kifejezheti megbecsülését ezen szakma iránt. Ma, amikor az informatikai rendszerek minden korábbinál fontosabbak és bonyolultabbak, és cégeink, intézményeink működését egészében ezekre bízzuk, érdemes legalább egy napot azon szakembereknek is dedikálni, akik ezt üzemeltetik, fenntartják, sokszor munkaidőtől függetlenül, és gyakran forráshiányos körülmények között.

Ebéd után kezdünk!

Érdemes időben érkezni, mert a rendezvény alapkellékének számító virsli és hideg sör mellett az előadások sem maradnak el. Kocsis Tamás, a Secure Networxtől a GDPR gyógymódjáról rántja le a leplet, és néhány szemléletes példán keresztül bemutatja, hogyan is működik az elfogadható, vagy "hihető tagadás", és hogyan igazítható az IT és a rendszergazda élete a GDPR-éra környezetéhez. De a rendezvényen a francia titkosszolgálat online támadásairól és az ukrán-orosz konfliktus során bevetett kártevőkről is lesz szó, Bencsáth Boldizsár, a CrySyS Lab szakértőjének tolmácsolásában.

A SYSADMINDAY-re érkező közönségnek a Microsoft egykor Projekct Honoluluként emlegetett Windows Admin Centerét valószínűleg nem kell bemutatni, az új felügyeleti eszköz izgalmasabb részleteire, mint a fürtműveletek, az S2D támogatás vagy épp a System Insight integráció viszont mindenképp érdemes kitérni, amit Gál Tamással a Netlogon rendszermérnökével egy sör mellett meg is teszünk. A rendezvényt az IP sávszélesség-problémák körképével folytatjuk Angeli János, a RackForest hálózat és infrastruktúra igazgatójának előadásában, akit Czakó Krisztián vált a színpadon a DevOps Akadémiától, aki segít a végére járni, miért ekkora a "hype" a DevOps körül, és mik voltak azok a nehézségek és gordiuszi csomók, amiket a megközelítés megoldott.

Természetesen idén is lesznek nyereményjátékok, illetve az immár hagyományosnak számító stand-up előadást a többek között a Dumaszínházból és a Showder Klubból is ismert Mogács Dániel tartja. A rendezvény tehát július 20-án pénteken lesz az AnKertben, 14:15-ös kapunyitással. Fontos, hogy a belépés regisztrációhoz kötött, amit a rendezvény weboldalán érdemes már most megtenni, illetve ugyanitt megtalálható a részletes program is. Ott találkozunk!