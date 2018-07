Újabb hirdetéstípusok érkeznek a Google-től

Pár hete jelentette be a Google a korábbi AdWords és DoubleClick hirdetési termékek átmárkázását Google Ads összefoglaló márkanév alá, továbbá új funkciók bevezetését, amelyhez a tegnapi Marketing Live konferencián új adalékokat adott. A bejelentés többségében Jerry Dischler termékigazgató olyan újonnan érkező megoldásokat sorolt, amelyben a cég tovább kísérletezik a gépi tanulással támogatott hirdetési beállításokkal. Ennek megfelelően érkezik a Responsive search ads, a Local Campaigns, a Smart shopping campaigns és kifejezetten a YouTube számára fejlesztett Maximize lift.

A jelenleginél még inkább személyre szabott hirdetéseket ígér a cégeknek a Responsive search ads megoldás, mivel a cég szerint mobilon a fogyasztók egyre inkább hozzájuk illő reklámokat szeretnének látni - nemrégiben a vállalat ennek kapcsán a felhasználók számára szerkeszthető Hirdetésbeállítási felületét is megújította. A megoldás keretében a hirdetőknek 15 címet és 4 soros leírást kell megadniuk a reklámozott termékről, majd az AdWords (Google Ads) rendszere ez alapján elkezdi tesztelni a különböző kombinációkat, és automatikusan elemzi, hogy azok közül melyik teljesített a különböző keresőkifejezésekre megjelenített hirdetéseknél a legjobban.

A Responsive search ads jelenleg béta verzióban elérhető angolul, németül, franciául és spanyolul, és a bejelentés szerint "a következő hónapokban" folyamatosan juthatnak hozzá a cégek egyre szélesebb körben. Az eddigi tesztelők egyébként pozitívan nyilatkoztak a tapasztalatukról, de véleményük szerint fontos lenne, hogy a cég jelentéseket is készítsen arról, hogy milyen kombinációkkal próbálkozott, és azok hogyan teljesítettek. Így a cégek tanulhatnának belőle, hogy milyen címeket és leírásokat lenne érdemesebb megfogalmazni.

Így lehet befolyásolni az offline vásárlásokat

Szintén a következő hónapokban, globálisan megjelenik majd a helyi vállalkozásokat támogató Local Campaigns megoldás is. A Google adatai szerint ugyanis az elmúlt két évben háromszorosára nőtt a mobilok terjedésével a "közelemben" típusú keresés, és majdnem az amerikai fogyasztók 80 százaléka ezt követően el is látogat a boltba 48 órán belül - amit a Google pontosan lát a Maps alapján. Tehát a keresések ugyan online történnek, de ezt követően a vásárlók még mindig inkább egy fizikai boltba látogatnak el. Úgyhogy az új lokális kampánytípus ezeket a boltlátogatásokat akarja ösztönözni azzal, hogy néhány alapvető üzleti adat (például az üzlet elhelyezkedése) megadása után automatikusa optimalizálja a keresőben megjelenő találatokat az előre meghatározott költség szerint - a térképes pont, a hely neve, címe, nyitva tartása és értékelése megjelenítésével.

Más hasonló térképes szolgáltatásokat egyébként pont ez zavar leginkább, hogy a Google a saját Maps pontjait könnyedén megjelenítheti a keresőben, és ezzel szinte ellehetetleníti más üzlet- és étterem értékelő online szolgáltatások meglátogatását. Viszont a funkció a helyi üzletek szempontjából kétségtelenül sikeres, és a Local Campaigns széleskörű bevezetésével még tovább fejlődhet.

Ehhez kapcsolódik a Smart shopping campaigns kiterjesztése is, mellyel eddig csak a konverziós értéket, vagyis a bevételnövelést lehetett célként kitűzni. A "következő hónapokban" viszont újfajta célok is beállíthatók lesznek, úgy mint a boltlátogatások növelése vagy az új látogatók bevonzása. Az automatizált rendszer a megadott szempontok alapján fogja megjeleníteni a találatokat a Google-ben keresőknek vagy akár a képek közt keresőknek vagy a YouTube-on böngészőknek is.

YouTube - turbó módban

Nem kérdés, hogy a Google számára miért fontos a YouTube-hoz kapcsolódó videós hirdetések fejlesztése is, hiszen a videós közösségi oldalon a felhasználók már minden nap több mint 1 milliárd órányi (!) videót fogyasztanak. A nézők fele a videók alapján dönti el, hogy például milyen autót vásároljon vagy egy főzéshez milyen alapanyagokat válasszon - írja a közlemény. Úgyhogy a hirdetők számára a videók elég fontos lehetőséget jelentenek, amit most a vállalat a Maximize lift megoldással igyekszik kiegészíteni. A rendszer az AdWords Smart Bidding automatizált ajánlattételi stratégiával dolgozik, mely próbálja megragadni, hogy egy videós hirdetés mennyire keltette fel egy fogyasztó figyelmét, és ez alapján fog még több reklámot megjeleníteni számára az adott termékről. Egyelőre a megoldás még csak bétában fog érkezni még az év folyamán.

A bejelentések alapján a Google minden termékében egyre inkább az automatizált hirdetési beállításokat kezdi támogatni. A hirdető cégek szempontjából pozitív, ha kevesebb erőforrást kell fektetni a bonyolult beállításokba, de számukra fontos, hogy továbbra is átlátható legyen, hogy az automatizált rendszerek mi alapján döntenek, és jelenítik meg a hirdetéseiket, például a konkurenciával szemben. A felhasználók számára pedig mindez azt jelenti, hogy a rendszerek a gépi tanulással elkezdik a kísérletezést, hogy minél relevánsabb reklámokat jelenítsenek meg számukra minden Google és partneri felületen, vagyis minél jobban befolyásolják a fogyasztók döntéseit.