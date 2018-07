Ismerősök közötti pénzküldéssel folytatja a Google Pay

Tovább bővíti mobilfizetési megoldásának fegyvertárát a Google, a keresőóriás bejelentette, a Google Pay ismerősök közötti pénzküldéssel és további új funkciókkal bővül. A vállalat különböző fizetési rendszereinek egyesítését idén év elején kezdte meg, akkor az újonnan indított Google Pay zászlaja alá behúzta az Android Pay-t és a Google Walletet is, illetve a vállalat akkor azt ígérte, a későbbi újítások is az új (újramárkázott?) szolgáltatásba érkeznek majd. A cég most elkezdte beváltani ezt az ígéretet, és a korábbi, fragmentált ökoszisztéma helyett egyetlen felületre koncentrálja a frissen érkező megoldásait - igaz, egyelőre még csak az Egyesült Államokban.

A mostani frissítés legfontosabb eleme egyértelműen az ismerősök közötti pénzküldés lehetősége. A vállalat lényegében a Google Pay és Google Pay Send appokat boronálja össze, a felhasználók így küldhetnek egymásnak, illetve kérhetnek is egymástól pénzt - egyszerre akár öt főtől is, így könnyen szétdobható például egy vacsora ára. Lényegében ugyanezt a funkciót kínálta eddig az említett Google Pay Send, amely e cikk írásakor még ugyancsak elérhető a Play Store-ban, a cég vélhetően megvárja az app nyugdíjazásával, hogy a friss funkciók minden felhasználóhoz eljussanak.

A Google ezzel az olyan versenytársak mögött igyekszik felzárkózni a fintech-versenyben, mint a Venmo vagy a PayPal, akik már jó ideje kínálnak hasonló szolgáltatást. A keresőóriás előnye lehet ugyanakkor, hogy a Google Pay-ben a felhasználók egyetlen helyen egy sor egyéb szolgáltatást is elérhetnek. A földrajzi korlátok ugyanakkor továbbra is hátrányt jelentenek a Google-nek, igaz a cég ezeket is igyekszik lassan de biztosan leküzdeni, ígérete szerint az egyesült államokbeli rajt után nem sokkal az Egyesült Királyságban is elérhetővé válik majd a frissített Google Pay.

De visszakanyarodva a plusz szolgáltatásokhoz, ezek sorait bővíti a szintén újonnan elérhetővé tett koncert- és repülőjegy tároló funkció, amelynek hála az eseményekre vagy utazásokra szóló belépőket a hozzájuk tartozó QR-kóddal együtt a felhasználók az appba menthetik el. A megoldás egyelőre csak néhány nagyobb partner által kiadott jeggyel működik, mint a Ticketmaster vagy a Southwest, ugyanakkor a Google azt ígéri, utóbbiak számát tempósan bővíti majd, rövidesen a Singapore Airlines és az Eventbrite által kiadott jegyek is tárolhatók lesznek az appban.

Végül de nem utolsó sorban a vállalat a Google Pay-hez tartozó személyes és fizetési adatok kezelését is igyekszik egyszerűbbé tenni, amihez egy webes felületet is indít a pay.google.com oldalon. Itt egyebek mellett kezelhetők a regisztrált bankkártyák, követhető az aktuális Google Pay egyenleg, visszanézhető a fióktevékenység, és ugyancsak lehetőség van pénzküldésre és igénylésre az ismerősöktől. Ez a felület természetesen mobilon a Google Pay alkalmazásból is elérhető.