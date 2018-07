AMD és Hyper-V támogatás kapott az Android Emulator

A Microsoft Hyper-V hipervizorának, illetve ezzel együtt az AMD platformjainak hardveresen gyorsított támogatásával érkezett meg az Android Emulator legújabb, stabil verziója. A termékmenedzser Jamal Eason szerint mindkét lehetőség implementálásával régi adósságokat törlesztett fejlesztőcsapata. Eddig ugyanis a virtuális Android eszközök snapshotjainak gyors bootolása kizárólag Intel processzorokkal szerelt, MacOS-t, Linuxot, vagy Windowst és az Intel HAXM hipervizorát futtató rendszer alatt volt elérhető, mostantól azonban már a platformfüggetlen Microsoft Hyper-V-vel is használható lesz a betöltést gyorsító funkció. Utóbbival párhuzamosan az AMD-s PC-k hardveres gyorsított támogatása is megjelenik, amely jó hír lehet a fejlesztők számára, hisz a Ryzen processzorok piacra kerülése óta a fejlesztők körében is egyre többen kacérkodnak a kisebbik x86-os szereplő termékeivel.

Blogbejegyzésében Eason megjegyzi, hogy a közelmúltban kiemelt szerepet kaptak az emulátor sebességét érintő fejlesztések, példaként pedig a quick boot és emulator snapshots funkciókat hozta fel a termékmenedzser. Ezek együttesével nagyjából 2 másodperc alatt visszaállíthatóak a munkamenetek, amivel számottevően növelhető a felhasználói (vagy inkább fejlesztői) élmény.

A funkcióhoz azonban mindez idáig hardveres támogatásra, ennek megfelelően pedig Intel processzoros PC-re vagy Linuxra volt szükség, az Android Emulator v27.3.8 verziójától kezdődően azonban már egy AMD processzort és Microsoft Hyper-V-t alkalmazó rendszerrel is elérhető a gyorsabb visszaállítást segítő lehetőség. Ehhez legalább Windows 10 (Professional/Education/Enterprise) operációs rendszer szükséges, amely tartalmazza a szóban forgó hipervizort, amivel többek között már akár az alkalmazás lokális backendje, illetve az Android Emulator is futtatható, párhuzamosan.

Végül, de nem utolsó sorban Eason megjegyzi, hogy az AMD rendszerek támogatása bár jól működik, a hosszú évek óta tartó fejlesztés miatt továbbra is a nyílt forrású Intel HAXM marad az Android Emulatorhoz ajánlott hipervizor, amelyhez értelemszerűen Intel processzoros rendszer szükséges. Ennek oka, hogy az immár v7.2.0-es verzióját taposó szoftver egyelőre gyorsabb és kiforrottabb mint az újonnan debütált Hyper-V-s alternatíva.