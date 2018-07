Nehézkesen áll csatasorba az MKB új háttérrendszere

Döcögős az MKB új háttérrendszerének rajtja, a pénzintézet július 5-én reggel számolt be róla, hogy az előzetes terveknek megfelelően lezajlott a bank teljes körű digitális átállása - ugyanakkor közleményében kitért rá, hogy az új digitális alaprendszerhez kapcsolódó szolgáltatások az MKB mindennapi működésébe csak lépcsőzetesen épülnek be. Úgy tűnik a bank fejlesztőcsapatának nehézkesen sikerül megmásznia ezt a lépcsősort, netbankja ugyanis még mindig korlátozásokkal működik.

Az MKB netbankjának működését bő öt nappal a rajt után egy céges számlán vizsgáltuk meg, ahol gyorsan felbukkantak az új rendszer hiányosságai. A felületet megnyitva rögtön szembejön az első blikkre érthetetlen sorrendbe rendezett számlatörténet, amelynek élén akár egy héttel korábbi tételek szerepelnek, míg a frissebb tranzakciókat hátrébb sorolja a rendszer. A rendezési logikát itt nem sikerült megfejteni, nincs kizárva azonban, hogy könyvelési sorrendbe teszi a tételeket a rendszer, noha ezt a netbank semmilyen módon nem jelzi. Ha a kezdőlap számlatörténeti panelje helyett a számlatörténet saját menüpontjára navigálunk, a tételek már időrendi sorrendben szerepelnek, noha néhány furcsaság itt is hamar feltűnik.

Az elutalt összegeknél a netbank a tranzakciós díjat külön pontban tünteti fel, amivel nem is lenne baj, viszont a díj kedvezményezettjeként is az eredeti címzettet tünteti fel a bank helyett. A furcsa jelenségek a SEPA (Egységes Euró Fizetési Övezetbe tartozó) utalásoknál is folytatódtak, amelyeknél több tranzakciórészlet is hiányzik, amelyek a bank korábbi felületén még megjelentek. A forintszámláról euróra történő utalás információi között az általunk megkérdezett vállalati ügyfél netbankjában nem szerepelt az átváltási árfolyam, illetve a pontos eurós összeg sem, pedig a céges könyvelésnél ezek kritikus adatok, továbbá az országkódnál is magyar szerepelt, annak ellenére, hogy a szóban forgó utalásnál a kedvezményezett egy belga bank ügyfele volt. Ugyanezek az adatok az MKB mobilalkalmazásában is hibásan, illetve hiányosan szerepelnek.

De az adatok máshol is összekavarodtak, egyes esetekben például fizetésnél a tranzakciótörténetben az azt indító cég neve helyett a tulajdonos neve szerepelt, akinek pedig saját néven a banknál már évek óta nincs számlája. Mindezek mellett az SMS értesítések háza táján is bőven akad probléma, azok adott esetben akár órákat késnek, illetve szintén a fentebb sorolt fals adatokat tartalmazzák.

A nehézkes átállás kapcsán a bank ügyfelei az MKB Facebook oldalán is hangot adtak elégedetlenségüknek, ahol az elmúlt napokban szinte minden poszt alatt találni panaszkodó felhasználókat, a hibásan vagy egyáltalán nem működő netbank kapcsán. Az is látszik ugyanakkor, hogy a bank lassan leküzdi a problémákat, az első nap nem működő átutalások például mára az általunk megkérdezett céges ügyfelek tapasztalatai szerint megjavultak.

Mindez elsősorban tehát nem is a magánszemélyeknek fájdalmas, sokkal inkább a vállalati ügyfeleknek, akiknek egy sor pontos információra szüksége van a netbankból - kérdéses például, hogy a hiányos tranzakcióadatokkal egy ellenőrzés során például a NAV mit tudna kezdeni. Az átállás menetével és a belső tapasztalatokkal kapcsolatban megkerestük az MKB-t is, amennyiben érkezik válasz a banktól, cikkünket frissítjük.