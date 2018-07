Feltámad az olcsó Surface

Újra pénztárcabarát Surface-szel rukkolt elő a Microsoft, a vállalat az utóbbi évek csúcstámadásai után most az olcsóbb termékkategóriát is újra célkeresztbe veszi saját hardvereivel. A bő három évvel ezelőtt, 2015-ben debütált Surface 3-at váltó, Surface Go névre keresztelt táblagép változatlan koncepcióra épít, azaz hátulján egy tetszőleges szögben állítható, kihajtható támaszt találunk, szövetborítású billentyűzettel szerelt fedlap és a Surface Pen is elérhető hozzá, fedélzetén pedig teljes értékű Windows 10 dolgozik. Mindezt ugyanakkor a vállalat a Pro sorozat 12,3 hüvelykje helyett most is számottevően kisebb, 10 hüvelykes házba költöztette, összekeverni senki nem fogja a Go modelleket nagy testvéreikkel

Bár a Surface Go elég egyértelműen a Surface 3 nyomdokait követi, Panos Panay, a Surface csapat vezetője a Wirednek nyilatkozva ennek ellenkezőjét igyekezett nyomatékosítani, mondván, egy új termékvonalról van szó, amely az 1000 dolláros prémium Surface-ek erősségeit hivatott barátságosabb árcédulával is biztosítani.

Ez az állítás meg is állha a helyét, a billentyűzetes fedlap és a Surface Pen érintőtoll is támogatott, mint a nagytesónál, illetve a Surface 3-ban használt Atomok helyére végre Core mikroarchitektúrájú, erősebb processzor érékezik. A Surface Góban egy kétmagos, 1,6 gigahertzes alapfrekvenciájú Kaby Lake-Y szériás Intel processzor dolgozik, egész pontosan a Pentium Gold 4415Y lapka, mellette pedig egy Intel HD 615 GPU-t találunk - ez a nevét eltekintve gyakorlatilag egy Core m sorozatú chipnek felel meg, a teljesítménynek a mindennapi feladatokhoz elegendőnek kellene lennie.

A memória sokkal szerényebb, igény szerint 4 vagy 8 gigabájt, a tárhely pedig 64 gigabájtos eMMC vagy 128, netán 256 gigabájtos NVMe tároló lehet. A kijelző a Surface-eknél megszokott 3:2-es képarányt hozza, 1800x1200 pixeles felbontással, a képminőségből tehát nem is kell sokat feláldozni a Surface Prókhoz képest, hiszen a kisebb méret miatt pixelsűrűség itt 216 PPI. A szerényebb lapkának hála a kis Surface hűtése teljesen passzív, hűtőventilátorok egyáltalán nem kerültek a készülékbe. A teljesítmény tehát bár jócskán elmarad a Pro modellek belsőségei mögött, ha mégiscsak az Intel Atom lapkás Surface 3 utódjaként tekintünk a készülékre, tisztességes előrelépést könyvelhetünk el.

Dizájnban az új modell követi Surface gépektől eddig megszokott irányvonalat, szögletes élekkel, noha a sarkoknál az eszköz érezhetően kerekdedebb, mint a Pro sorozat. A kijelzőt övező keret első blikkre megtartotta a 12,3 hüvelykes modelleknél látott vastagságot, noha itt a kisebb kijelző miatt valamivel szélesebbnek tűnik, ezzel kissé ódivatú külsőt kölcsönözve a gépnek, hiszen az elmúlt egy-két évben már a telefonoktól a notebookokig mindenhol a papírvékony kávák dominálnak. Gyakorlati szempontból viszont akár előnyös is lehet a kialakítás, hiszen kézben tartva kevésbé fenyeget a veszély, hogy a panel szélén akaratlanul megnyomnánk valamit.

A készülék oldalán megtaláljuk a Surface-ek jól ismert mágneses csatlakozóját, de egy USB-C aljzat is került rá, amely USB 3.1 Gen 1 szabványt támogat (Thunderbolt szabványt nem), illetve tölteni is lehet róla a gépet. Mindezek mellett egy microSD-olvasó is akad az eszközön. Az előlapon ott figyel a Windows Hello támogatást biztosító infravörös kamera, illetve egy 5 megapixeles előlapi és egy 8 megapixeles hátlapi szenzor is jutott az olcsó Surface-re. A vállalat nagyjából 9 óra üzemidőt ígér a kis hibridtől, amelyből LTE-képes variáns is piacra kerül, igaz az arra egy darabig még várni kell.

Az új, olcsóbb Surface piacra dobása illeszkedik a Microsoft ostromába az oktatási szegmensben, ahol a elsősorban a Google-lel kell megmérkőznie, amely Chromebookjaival nagyon erős jelenlétet épített magának, elsősorban az Egyesült Államok iskoláiban. A keresőóriás ráadásul már a hibridek terén is tapogatózik, az idén már az Acer és a HP színeiben is láthattunk hasonló készüléket. Noha az iskolákhoz a Google már jól kiforrott platformot és eszközöket kínál, hasonló termékekért a Microsoftnak sem kell a szomszédba mennie - nincs egy hónapja, hogy a redmondi óriás felvásárolta a több milliós tanár-diák felhasználói bázissal rendelkező Flipgramot - ráadásul az új Surface Góval a tanárok és diákok egy teljes értékű, x86-os gépet kapnak, amelyre a teljes windowsos szoftver-ökoszisztéma elérhető.

A nettó 399 dolláros kezdőáron hirdetett készüléket a vállalat persze nem csak az iskolapadokba szánja, de a céges felhasználóknak is. Utóbbiaknál jó eséllyel inkább a kis- és középvállalatokról van szó, hiszen a nagyvállalati környezetet a cég már a Pro szériával megcélozta. A céges vásárlók egyébként Windows 10 Pro rendszerrel vásárolhatják majd meg a Surface Gót, amelyet igény szerint Windows S módba is kapcsolhatnak, az iskolák pedig Windows 10 Home és Pro kiadással is elérhetik az eszközt. A konzumer vásárlóknak a cég S módba kapcsolt Windows 10 Home-mal kínálja majd a gépet, amely üzemmód utólag lekapcsolható. Noha az eszköz ára igen kompetitív a szegmensben, érdemes azt is észben tartani, hogy ebben még nincs benne sem a Type Coverek valamelyike, sem pedig a Surface Pen érintőtoll. Mindkét kiegészítő külön vásárolható meg, a billentyűzetes fedlapokból a cég mindjárt kétfélét is kínál, a hagyományos, 99 dolláros fekete Type Cover mellett a Microsofttól ismert Alcantara borítású kiadás is elérhető lesz, nettó 129 dollárért. A Surface Pen ára nettó 99 dollár.

A Surface Go idén augusztustól lesz kapható, még épp időben az iskolakezdéshez, noha hazánkba jelen állás szerint ez a modell sem érkezik meg. Az LTE-s kiadásra az ősz folyamán lehet számítani.