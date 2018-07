Egyre több európai cég fektet közlekedési technológiába

Még mindig a pénzügyi és orvostechnológiai megoldásokba teszik a kockázati befektetők a legnagyobb összegeket Európán belül, de a közlekedési fejlesztések meglepően szorosan követik most már a régóta vezető iparági területeket. A Tech.eu kimutatása szerint 2018 első fele erősen, bár nem robbanásszerűen alakult az európai technológiai befektetések szempontjából. Az idei év első és második negyedévében egyaránt 5,8-5,8 milliárd eurós befektetést szereztek a technológia-startupok.

A tavalyi első negyedév 4,5 milliárd eurós teljesítményéhez képest az első félév szép növekedést produkált, de a tavalyi második negyedéves 7,1 milliárd eurós befektetési összértéknek az idei második negyedév pont annyival maradt alatta. Tehát összességében 2017 és 2018 első felében ugyanúgy 11,6 milliárd eurót fektettek a vállalatok az európai technológiai cégekbe. Az előrejelzések szerint viszont egyelőre nem is látható olyan kiemelkedő negyedév, amivel az idei befektetéseknek végül sikerülne felülmúlnia a tavalyi eredményeket. Idén összesen 12 olyan befektetést jeleznek előre az elemzők, amelyek felülmúlják a 100 millió eurós összeget, főleg fintech és közlekedési területen, viszont ezek is kisebbeknek számítanak a tavalyi köröknél.

Még mindig a fintech vezet

Évek óta a pénzügyi megoldásokat összefogó fintech és az orvosi technológiával foglalkozó medtech számolhatja a legtöbb üzletet és a legnagyobb összegeket is, ami idén sem változott a Tech.eu szerint. 2018 első felében a fintech terület 1,8 milliárd eurót tudott felmutatni, akárcsak a tavalyi év első felében. Ezen belül is kiemelkedik a 215 millió eurós befektetési körrel a brit székhelyű Revolut banki alkalmazás, amelynek hazánkban is 12 ezer felhasználója van. Ezt pedig a 167 millió eurót begyűjtő, digitális jelzálogkezeléssel foglalkozó Atom Bank követi, majd a 146 millió eurót szerző berlini N26 mobilbank jön a sorban.

Második helyen ezúttal is a medtech végzett az első félévben, amely 160 üzletkötéssel 1,5 milliárd eurót kapott a befektetőktől. Azaz az orvosi területen inkább több megoldás kapott ezúttal kisebb összegeket, amit jól mutat, hogy a legtöbb pénzt 112 millió euróval az Oxford Nanopore Technologies gyűjtötte be. A cég egyébként a molekulák elemzéséhez fejleszt mikroelektronikai rendszereket.

A közlekedéstechnológiai iparágnak leginkább például a biciklimegosztó alkalmazások vagy az internethez kapcsolt autók népszerűsége miatt sikerült elfoglalnia mostanra a harmadik helyet. A terület összesen 1,4 milliárd eurós befektetésben részesült 2018 első felében, ami több mint kétszerese a tavalyi év első felében kapott összegnek. Ráadásul míg a fintech és a medtech fejlesztések döntően az Egyesült Királyság köré csoportosulnak, addigi a közlekedéstechnológiai cégek Európán belül több országban is kiemelkednek.

A legnagyobb befektetést 460 millió euróval a német Auto1 Group használt autós piactér kapta, míg a következő helyen megosztva két taxi alkalmazás, az észt Taxify és a spanyol Cabify szerepel 150-150 millió euróval. Ezek mellett viszont a városi közlekedést segítő startupok is egyre népszerűbbek a befektetők körében, mint például az utak tervezését támogató izraeli Moovit vagy a francia CityScoot elektromos robogó kölcsönző. Ugyan nem szerepelnek a legnagyobb üzletek között, de a területre érdemes lesz még odafigyelni.

Bár az ételrendeléssel és a divattal foglalkozó technológiai megoldások tavaly és tavalyelőtt szintén eléggé népszerűek voltak a befektetők körében, de 2018-ban ezen a területen egyelőre nem lehet nagy üzletet látni. Azonban a biztonság és a fejlesztői eszközök közben elfoglalták a negyedik és ötödik helyet, de a dobogós területekhez képest jóval kisebb (1 milliárd euró alatti) befektetési összértékkel. Kiemelhető például a kriptovaluta és blockchain biztonsággal foglalkozó párizsi Ledger befektetése vagy a fejlesztői eszközök területén az alkalmazásfejlesztésekhez használható OutSystems platformjának 360 millió eurós támogatása. Egyelőre viszont csak egy-egy ilyen üzlet emelkedik ki ezen a területen, de összességében jól mutatja a befektetők érdeklődésének változását.