Eltávolítja a Netflix a filmes felhasználói értékeléseket

Már egy ideje a felhasználók kevésbé aktívan írják és olvassák a filmes, illetve sorozatos értékeléseket a Netflix szerint, ezért a vállalat megszünteti az eddig is csak a webes asztali változatban megtalálható funkciót. A szolgáltatás azonban nem egyik napról a másikra tűnik majd el, hanem a streaming oldal folyamatosan távolítja el a filmajánlással kapcsolatos megoldásokat július végétől. Először az írási lehetőség szűnik meg július 30-án, majd augusztus közepétől már az eddigi véleményeket sem lehet majd olvasni Netflixen - írja a CNet.

A vállalat írásban értesítette a funkciót aktívan használó felhasználókat a fejleményekről a céges szóvivő szerint, és mint hozzátette, a szöveges ajánlás csökkenő népszerűsége volt ennek oka - bár ennél közelebbi adatokat nem mondott. A Polygon viszont rámutat, hogy a vállalat eddig sem túlzottan támogatta a felhasználói értékelést, ami eleve csak a webes asztali változatban megtalálható, és annak is egy eléggé elrejtett részén. A 125 millió feliratkozó közül nagyjából 150-1000 felhasználó készített szöveges ajánlót egy-egy műsorról, meglehetősen változó színvonalon. Arányaiban tehát valóban nem volt annyira népszerű a lehetőség, másrészről viszont a vállalat elég sok aktív "filmkritikus" eddigi munkáját szüntetheti meg egyik hétről a másikra.

Ráadásul nem ez az első eset, hogy a Netflix változtat a filmértékelési lehetőségeken, mivel korábban 1-5 csillaggal lehetett pontozni a felületről streamelhető filmeket, de a cég tavaly leegyszerűsítette a funkciót. Jelenleg már csak felfelé és lefelé mutató hüvelykujjakkal minősíthetőek a filmek és a sorozatok, ami viszont eléggé szűk skálát jelent a korábbihoz képest, és nem ad lehetőséget a középértékre. Az új rendszer a felhasználó korábbi értékelései alapján igyekszik megtippelni, hogy egy műsor százalékos szinten mennyire tetszene számára. A vállalat szerint ehhez a megoldáshoz jobban használható a dolgot leegyszerűsítő pozitív-negatív értékelő módszer, de ez nem mindenki szerint egyértelmű.

Változatos véleményeket lehet olvasni Netflixen egy-egy filmről

A leírásos rendszerrel még inkább ki lehetett fejteni és finomítani, hogy a felhasználók mi alapján értékelték jól vagy rosszul az adott filmet, csak éppen ezt a filmes ajánlórendszer eddig sem vette figyelembe a Netflix közlése szerint. Úgyhogy a streaming szolgáltatás igyekszik a végletekig leegyszerűsíteni a filmek és sorozatok értékelési lehetőségét, így augusztus közepétől már csak a rendszer számára egyszerűbben feldolgozható hüvelykujjas jelzések maradnak, miközben a felhasználók már nem fejthetik ki saját véleményüket, és nem láthatják másokét sem. Ez természetesen sok néző számára elég visszás hatást kelt, mivel többek közt azt is üzeni, hogy a Netflix nem szeretne negatív véleményeket megjeleníteni a saját műsorai alatt, ami egyre fontosabbá válik a cég számára. Ettől függetlenül a felhasználók még más filmes közösségi oldalakon a jövőben is kifejthetik majd a netflixes műsorokról is a meglátásaikat.