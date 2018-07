Lecserélte vezetését a ZTE

Lecserélte teljes felsővezetését a ZTE - az amerikai kormány elvárásaival összhangban. A cég a feltételek teljesítésétől azt reméli, hogy az amerikai fel feloldja a korábban kiszabott, roppant szigorú exportkorlátozást, így a gyártó újra hozzáférhet az amerikai komponensekhez, így újraindíthatja kereskedelmi tevékenységét.

Mint arról korábban részletesen beszámoltunk, a ZTE megszegte az Iránra és Észak-Koreára vonatkozó nemzetközi embargót és tiltott eszközöket szállított a két rezsimnek. Ezért büntetésül az amerikai kormány büntetést rótt ki a cégre és az egyes felsővezetőire is - ez utóbbit azonban a cég nem teljesítette. Erre válaszul az amerikai kormány a ZTE-t tette feketelistára, ezzel egy csapásra ellehetetlenítve a vállalat működését, hiszen a cég telefonjai és telekommunikációs berendezései is amerikai vállalatok által szállított komponensekre épülnek.

Mindent a fennmaradásért

Az amerikai szigor azonban mára enyhült, a Trump-adminisztráció bizonyos feltételrendszer teljesítése esetén kilátásba helyezte, hogy feloldja a korlátozást. Ennek része egy jelentős, milliárd dolláros büntetés megfizetése, egy 400 millió dolláros "óvadék" befizetése, amelyet az amerikai lehívhatnak ha újabb vétken kapják a ZTE-t, egy független megfigyelő csapat alkalmazása, illetve a felsővezetés lecserélése.

Ez utóbbit lépte most meg nyilvánosan a gyártó: a cég új elnök-vezérigazgatót nevezett ki Xu Ziyang személyében, ő eddig a cég németországi tevékenységét irányította. Szintén friss a műszaki és pénzügyi vezérigazgató-helyettes is, illetve a személyzetis vezető is - számol be a Wall Street Journal. A ZTE igazgatótanácsát már múlt héten lecserélte a részvényesi közgyűlés, ezzel gyakorlatilag lezárulni látszik a vezetőváltás a cégnél.

Az elmúlt időszakban egyébként a ZTE amerikai partnerei, elsősorban a Qualcomm is aktívan lobbizott az exportkorlátozás feloldásáért: a jelentős partner elvesztése komoly bevételkiesést okoz az amerikaiaknak is, amit lehetetlen gyors ütemben pótolni.

A ZTE vesszőfutása ezzel még nem ért véget, az amerikai Kongresszus még ellentmondhat a kormányzati engedékenységnek és keresztülhúzhatja a megegyezést. A szenátuson már átment az a szöveg, amely visszatenné a feketelistára a vállalatot, a képviselőház azonban nem fogadta ezt el.