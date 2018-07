Saját lábon jobb megkezdeni a fintech-ostromot

Ha valakinek nem lenne ismerős a Matchi neve, egy globális platformról van szó, amely most kezdi a magyarországi piaccal való ismerkedést - ez volt többek között a látogatás oka is. A Matchi célja, ahogy nevéből is sejthető, hogy segítsen a fintech startupoknak és azok potenciális ügyfeleinek egymásra találni, ezáltal pedig a teljes fintech ökoszisztéma működését olajozottabbá tenni. A startupok regisztrálhatnak a cég online felületén, ahol a különböző megoldások után kutató ügyfelek megtalálhatják a nekik legideálisabb csapatot. Az igazgató szerint egyelőre korai lenne egyfajta fintech startup-Tinderről beszélni, hosszú távon azonban nem áll messze a platformtól az elképzelés.

A határon túl már elfogy a lendület

A fintech csapatok persze hazai pályán általában viszonylag gyorsan találnak maguknak partnereket, akár más startupok, akár pénzintézetek formájában, az igazán nagy potenciált jelentő nemzetközi terjeszkedésnél azonban sokan falba ütköznek. Itt jön képbe a Matchi, amely az adott esetben a bolygó másik felén lévő partnerekkel is összeköti a fintech kezdeményezéseket, sokszor pedig épp ebből születnek a leggyümölcsözőbb együttműködések. Fontos kiemelni, hogy a cég maga nem inkubátor vagy befektető, (noha hosszú távon utóbbi is ott van a tervek között) csupán hidat képez a felek között. Ennek megfelelően viszont nem az ötletfázisban lévő startupok az elsődleges célpontjai, sokkal inkább a valamilyen szinten már működő, legalább lokálisan bizonyított csapatokkal keresi az együttműködést, akiknek az organikus növekedésben segít.

A saját erőből történő piacszerzés Gray szerint kiemelten fontos, nem csak a Matchival való partnerség terén, de általában a startupok hosszú távú sikeréhez is. Míg sokan már egy-egy épp csak kikristályosodott ötlettel is akcelerátorokhoz és inkubátorokhoz szaladnak, az igazgató inkább arra buzdít, a startupok először igyekezzenek kiépíteni bizonyos szintű jelenlétet a piacon, hogy a potenciális partnerek elé már működő, bizonyított potenciállal rendelkező koncepciót tudjanak vinni, még ha van is rajta hely a csiszolásnak.

Ezt követően jöhet az együttműködés, ami az igazgató szerint a fintech piac alapvető mozgatórugója, illetve sikerének kulcsa. Mindkét félnek van ugyanis bőven mit tanulnia a másiktól, a pénzintézetek a fintech startupok gyors fejlődéséből és rugalmasságából, míg a kis csapatok a kiterjedt banki ügyfélbázisból és annak bizalmából, illetve a pénzintézet jelentette stabil háttérből profitálhatnak. Mindehhez az olyan szabályozások, mint a PSD2 további hatalmas lehetőségeket biztosítanak, lényegében kikényszerítve a fejlődést. A piacon ezzel mára egyértelmű, hogy ahogy Gray fogalmaz "az innováció kockázatos, de annak hiánya még nagyobb kockázatot jelent".

A partnerek mellett a trónbitorlók is érkeznek

A KPMG kutatása szerint egyébként mára a legtöbb bank nem fenyegetésként, sokkal inkább lehetőségként tekint a fintech startupokra. Ezzel együtt vannak a pénzintézetekre veszélyt jelentő szereplők a piacon, mint a Revolut, amely Magyarországon is egyre stabilabban igyekszik megvetni a lábát, de ilyen az Egyesült Államokban népszerű Lemonade is, amely a biztosítók piacát igyekszik felforgatni. Utóbbi vállalat egyszerű, átlátható online felhasználói felülettel, gyors biztosítási ügyintézéssel előzi be a hagyományos szereplőket, illetve üzleti modellje is egészen eltér azokétól. Ahelyett, hogy az ügyfelek által befizetett díjakat (amelyeket nem kell kárrendezésre kifizetni) zsebre tenné, a díjakból fix részt tesz el magának, a megmaradt részt pedig, ha az ügyfelet nem érte kár, lehetősége van visszaigényelni, vagy akár felajánlani valamilyen ügy érdekében a Lemonade-en keresztül.

Bár abban Gray is egyetért, hogy a hasonló szereplők elhalászhatnak ügyfeleket a bankok elől, különösen a fiatalabb bázisból, szerinte a kihívók megjelenése összességében pozitív hatással van a piacra, hiszen nyomást gyakorol a pénzintézetekre, hogy azok minél nagyobb hangsúlyt fektessenek az innovációra. A valós fenyegetést sokkal inkább a fentebb is említett online óriások jelenti, amelyek elképesztő méretű felhasználósereggel rendelkeznek, akiknek, ha a cégek pénzügyi szolgáltatásba vágnák fejszéjüket, kézenfekvő választást jelenthet egy Google vagy Amazon, amelynek ökoszisztémájában már így is nyakig elmerültek. A bizalom kérdése ugyanakkor itt is felmerül, a hagyományos pénzintézeteknek ez továbbra is komoly előnye lehet, főleg a Facebook-botrányhoz hasonló esetek után.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a Matchi tapasztalatai szerint legalábbis nincs olyan szegmens a fintech-en belül, amely egyértelműen megkaphatná az aranytojást tojó tyúk címkét, gyorsan változik, hogy melyek épp a felkapott, trendi új generációs pénzügyi szolgáltatások. Ezt Magyarországon is jól láthatjuk, hiszen míg 2-3 évvel ezelőtt a pénzküldés volt a sláger, olyan szereplőkkel mint a Buxa, vagy a hasonló irányban gondolkodó Barion, mára ezek a megoldások háttérbe szorultak, manapság a fintech-sztárok sokkal inkább az adatelemzésre és -megosztásra építő B2B megoldások, mint az idei FinTechShow fődíját bezsebelő Aggreg8.io adataggregátor, vagy az ugyanettől a csapattól megismert, a banki API-kat közös nevezőre hozó FintechBlocks.

A kulcsszó tehát még mindig az együttműködés, ezt azonban akkor érdemes megkezdeni, mikor már a kisebb félnek, azaz jellemzően a fintech startupnak is van mit adnia a közösbe. Az egész biztos, hogy ahogy itthon, globálisan is sok új szereplő megjelenésére számíthatunk az iparágban, továbbá a már létező megoldások rohamos terjeszkedésére is érdemes felkészülni a lokális piacoknak, lehetőleg partnerségeken keresztül.