Új előfizetési szinttel szemez a Netflix az olasz Tutto Android blog értesülései szerint. Az eddigi információk alapján a vállalat felülről bővíti majd létező konstrukcióit, és a Prémium szint fölé egy új, drágábban elérhető Ultra előfizetést is bevezet, amely a magasabb díjért cserébe HDR tartalmakat is kínál az ügyfeleknek - ennek támogatását pedig az olcsóbb pakkokból kivenné. Az Ultra csomag mindenben megegyezik a jelenlegi Prémiummal, azaz az előfizetők akár egyszerre négy eszközön párhuzamosan fogyaszthatnak vele 4K tartalmakat és egy ingyen hónapot is kapnak, ezt követően azonban a HDR minőség előreláthatólag plusz 3 eurót kóstál majd, azaz a csomag havi 17 euróért lesz majd igénybe vehető.

Az értesüléseket a CNET-nek nyilatkozva a Netflix is megerősítette, hozzátéve, hogy az új csomag egyelőre tesztelés alatt áll, a végleges ár és funkciókínálat tehát az élesítésig még változat. Ennek megfelelően egyes felhasználóknál már feltűnhet az Ultra opció, az árazás ugyanakkor változó lehet, a The Verge szerint például Németországban egyes felhasználók 17, mások havi 20 eurós árcédulával is látták felbukkanni a tesztelés alatt álló megoldást.

A PhoneArena szerint továbbá az sincs kizárva, hogy az új előfizetési konstrukció bevezetése más csomagokra is hatással lesz: a Prémium pakk lap szerint a Netflix egyes promóciós anyagai alapján már csak két eszközön támogatja majd párhuzamos tartalomfogyasztást, a havi 11 eurós Standard csomagnál pedig ez a szám kettő helyett egyetlen eszközre szűkül. Ha a cég végül valóban ebbe az irányba megy el az előfizetésekkel, annak a jelenlegi felhasználók biztosan nem örülnek majd, hiszen a pénzükért a következőkben kevesebbet kapnak. Persze a vállalat egyelőre csak kísérletezik az új csomaggal, könnyen lehet az is, hogy végül tényleg csak a HDR támogatásban hoz majd pluszt az Ultra, a többi konstrukció pedig érintetlen marad.

A HDR támogatás bevezetése egyébként időszerű, hiszen a technológiát mára nem csak a csúcstelevíziók támogatják, de az okostelefon-piac felső kategóriájában is alapfunkciónak számít az elmúlt mintegy másfél évben. A vállalat továbbá vélhetően úgy gondolkodik, a HDR-képes csúcskategóriás eszközök tulajdonosait nem rázza majd meg különösebben a drágább előfizetési díj.