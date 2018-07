T-Systems: hibáztunk a feljelentéssel

Interjút adott a hvg.hu-nak Kaszás Zoltán, a T-Systems vezérigazgatója. A hosszú beszélgetésben szóba kerül a tavalyi BKK-botrány és az azt megelőző és követő döntések is. Megtudtuk azt is, hogy a cég végül újrafejlesztette a megoldást és átadta a megrendelőnek.

"Hibáztunk."

A tavaly a T-Systems körül hetekig nem csituló vihart okozott, hogy a cég átadott használatra egy, arra alkalmatlan rendszert a BKK-nak, amelyből a felhasználók adatai szivárogtak, illetve a vásárlásban is nevetséges hibák volt. Erről tett bejelentést a cégnek egy 18 éves fiatal akkor, akit a vállalat feljelentett, ezzel pedig a szűk szakmai vitából országos méretű botránnyá duzzasztotta az ügyet. (Részletes összefoglalónk itt olvasható a tavalyi ügyről.)

Kaszás a feljelentésről egyértelműen kimondja, hogy a cég hibázott. "A magyar informatikai piac meghatározó szereplőjeként azt is be kell ismerni, ha hibáztunk. Hibáztunk. Abban is, ahogy bizonyos technológiai kérdéseket megoldottunk és a kommunikáció egyes pontjain is. Így az a minimum, hogy ettől a közösségtől, a felhasználóktól, a szakmától elnézést kérünk, és kimondjuk, hogy a jövőben így és így fogjuk folytatni" - mondja Kaszás.

A beismerés azonban nem fenntartások nélküli. A vezérigazgató leszögezi, hogy ők ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést, nem a 18 éves fiatal ellen. "Abban a pillanatban még nem is lehetett látni, ki van a regisztráció mögött, és pontosan milyen szándék vezérli" - állítja Kaszás. Ennek ellentmond, hogy a nyilvános információk szerint a hibát bejelentő diák saját nevével együtt küldte be a jelentést, így a cég az első perctől pontosan tudta, hogy ki az "ismeretlen tettes", ezt pedig a rendőrségnek is nyilván átadta.

A vezérigazgató azt is felrója, hogy a bejelentő nem végezte a feladatát elég transzparensen - ma azt tanácsolná neki, hogy "ha ilyen informatikai képességei vannak, fejlessze, használja jóra, mert ebben a virtuális világban is vannak játékszabályok".

És a műszaki tartalom?

Bár sokan megfogalmazták, hogy mindössze néhány hónapos határidővel egy ilyen rendszert kompetens módon nem lehet felépíteni, Kaszás szerint ez nem volt lehetetlen küldetés. Védekezése szerint nem zöldmezős fejlesztésről volt szó, hanem egy, már létező, működő informatikai környezetbe kellett további funkcionalitásokat beilleszteni, így a vállalt határidőről most is úgy gondolja, hogy tartható volt. "Utólag is állítom, hogy nehezen, de megcsinálható lett volna. Abban a pillanatban ez nem volt mission impossible. Utólag persze azt is látjuk, hol csúsztak be hibák" - mondja Kaszás.

A fejlesztés egyébként tényleg egy korábbi BKK-T-Systems szerződés kiegészítéseképp jött létre, a cég a jegyautomaták üzemeltetéséhez csapta hozzá az ejegy-rendszert, így tényleg lehettek hasonlóságok. Az viszont egyértelmű, hogy a két mobilos felület (az ellenőrök folyton kifagyó mobilappja) és a vásárlók oldalán futó PWA teljesen egyedi fejlesztések voltak, ahogy a tragikusan gyengének bizonyult backend-rendszer jelentős része is az volt.

De hol van most az ejegy-rendszer?

A T-Systems a botrányt tavaly schmittpálosan zárta le, azzal, hogy visszamegy a tervezőasztalhoz és az alapoktól újrafejleszti a rendszert, az elvárható minőségben és biztonsági szint mellett. Kaszás szerint ez a fejlesztés még tavaly ősszel el is készült, azt a cég átadta a BKK-nak, a közlekedésszervező azonban nem élesítette a rendszert. Kaszás szerint a BKK valószínűleg arra vár, hogy a különböző eljárások véget érjenek, biztosat azonban nem mondott a kérdésben. Mi tesszük hozzá, hogy elképzelhető, hogy a RIGO küszöbön álló érkezése miatt ezzel a rendszerrel a BKK már nem számol érdemben, sok képességet ugyanis duplikálna a megoldás.

Vitatják a büntetéseket

A botrány kapcsán a BKK és a T-Systems két bírságot is kapott, egyet a NAIH szabott ki az adatvédelmi szabályok megsértése miatt, egyet pedig a Közbeszerzési Döntőbíróság. Az első, 10 milliós tételt kizárólag a BKK-nak kellett befizetnie, mint adatkezelő, a KDB 150 milliós büntetése már 80-70 milliós arányban oszlott a BKK és a T-Systems között. A szereplők mindkét büntetést vitatják, mindenesetre a bírságokat előre befizették.

A teljes interjú további részletekkel a hvg.hu-n olvasható.