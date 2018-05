Már jövő januárban bemutathatja videokártyáját az Intel

Már a jövő év eleji CES kiállításon leleplezheti újkori első diszkrét videokártyáját az Intel - közli anonim forrásokra hivatkozva a TweakTown. Az Arctic Sound kódnevű fejlesztésről egyelőre jóformán semmi konkrétumot nem tudni, iparági pletykák szerint azonban a GPU-t eredetileg videostreaming gyorsításhoz fejlesztette az Intel, a tavaly ősszel leszerződtetett Raja Koduri vezényletével azonban egy kifejezetten játékosokat célzó variáns is készül belőle. Bár a chipgyártó már nagyjából fél év múlva bemutathatja a fejlesztést, a 10 nanométeres gyártási nehézségek miatt azonban vélhetően csak hónapokkal később kerülhet piacra a végleges termék.

Az Arctic Sound a Gen12-es grafikus mikroarchitektúrára épül, amely a számozás alapján számottevő előrelépést jelenthet a jelenleg integrált GPU formájában piacon lévő Gen9-től. Azt egyelőre homály fedi, hogy mekkora átfedés lesz az egymástól három generációra álló két fejlesztés között, a Gen12-t esetleg az alapoktól rajzolták újra, vagy csak az évek óta piacon lévő fejlesztést gondolták (még) tovább. A játékok alatti megfelelő tempóhoz inkább előbbire, illetve a meghajtóprogram ráncba szedésére lenne szükség, amely utóbbin a hírek szerint már dolgozik a feljebb említett, AMD-től igazolt iparági kiválóság.

Mindezek fényében egyelőre megtippelni is nehéz, hogy mire lehet majd jó az Intel megoldása, amelynek nem csak az AMD-vel, de a mostanra igencsak megerősödött Nvidiával is fel kellene vennie a versenyt. A több ismeretlenes egyenlet egyik tagja az egyelőre gyerekbetegségekkel küzdő 10 nanométeres gyártástechnológia, amelyre a jövőbeni Cannon Lake és Ice Lake processzorok mellett a szóban forgó Arctic Sound GPU-k is épülnek majd. A gyártástechnológia papíron kimagasló értékekkel kecsegtet, tranzisztorsűrűséget tekintve nagyjából 10 százalékkal jobb, mint a TSMC 7 nanométere, vagyis ebből szempontból egy kisebb előnye lehet az Intelnek.

Ugyancsak előnyt jelenthet a korábban már említett, az Intel-AMD hibridnél tömeggyártásban is alkalmazott EMIB, illetve az azzal bedrótozott rétegezett, HBM2 memória, amely a hírek szerint az Arctic Soundnál is feltűnik majd. Az iparágban egyelőre egyedülálló fejlesztéssel több bonyolult szilíciumlapka egyszerűbben és költséghatékony párosítható össze egyetlen tokozáson. Ennek oka, hogy míg a klasszikus 2.5D felépítés esetében az interpózer szerepét betöltő szilíciumlapka területe akár nagyobb is lehet az azon elhelyezkedő összes lapkáénál, addig az EMIB több apró, az áramkörbe beágyazott szilícium szeletekre (hidakra) épít, ami jelentősen csökkenti a gyártási költségeket.

Sok milliárdos piac

Az előzetes hírek szerint tehát az Intel erőforrásokat nem sajnálva a komplett technológiai fegyvertárát beveti a GPU-k piacát célzó mihamarabbi sikeres visszatéréshez. A motivációt vélhetően a piacvezető Nvidia számai jelentik, amely a legutóbbi negyedévben több, mint 1,7 milliárd dollár értékben adott el GeForce videokártyákat. Amennyiben ehhez hozzá vesszük az AMD pár száz milliós értékesítését is, akkor már a két milliárd dollárt is meghaladja az elsősorban játékosoknak szánt kártyákból befolyt komplett forgalom - negyedévente. Az összeg még az Intel számára is jelentős (lenne), ez a konzumer szegmenst célzó CCG üzletág legutóbbi negyedéves forgalmának közel negyedét jelenti.