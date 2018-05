Google Play Store-ral és Assistanttal érkeznek a jövő Volvói

Bejelentette a Volvo, hogy a következő generációs, Androidra épülő Sensus információs és szórakoztató rendszerébe a Google szolgáltatásait is beépíti. Úgyhogy a következő években a Volvo autók már Google Assistant, Maps és Google Play Store támogatással fognak érkezni. A gyártó és a kereső óriás az együttműködést egyébként már a tavalyi Google I/O konferencián is bejelentette, azaz hogy a következő Sensus már androidos alapokat kap, de csak a mostani közlemény konkretizálta, hogy az operációs rendszeren kívül más Google-megoldások is érkeznek a partnerség keretében.

Ennek értelmében a Google alkalmazásai és szolgáltatásai beépülnek majd az autók rendszerébe, és a Play Store-on keresztül az említett megoldásokon kívül további "több ezer", Android-alapú autós rendszerre optimalizált alkalmazás is elérhető lesz. Mindehhez nem lesz szükséges androidos okostelefonokra, mint az Android Auto funkcióinál, hanem kifejezetten a Volvo Sensus rendszere fog androidos alapon, méghozzá Nougaton futni. Így a gyártó ígérete szerint az app- és szoftverfrissítések is azonnal elérhetőek lesznek és automatikusan lehet azokat alkalmazni.

A Google Assistant virtuális asszisztens fogja adni az autó központi hangalapú kezelőfelületét, amellyel a járművön belüli funkciók irányíthatók, többek közt a légkondicionáló, a zenehallgatás vagy az üzenetküldés - írja a közlemény. Mint hozzáteszi, ez a vezetőt segíteni fogja abban, hogy a telefon nyomkodása helyett jobban a vezetésre koncentráljon, mivel a hangalapú irányítás kevésbé tereli el a figyelmet az útról.

A Google Maps pedig friss térképet, valós idejű közlekedési adatokat és lehetséges útvonalakat fog kínálni a vezetőknek a beépített autós rendszeren keresztül. Úgy tűnik, hogy ez már az egyik eredménye a Google Maps átalakuló API-startégiájának, és ezzel együtt üzleti célkitűzéseinek. A térképes szolgáltatás pár napja közölte az új árazási rendszert, amely szerint a legtöbb fejlesztő jelentős drágulást tapasztalhat majd június 11-től a térképadatok hozzáférésekor, úgyhogy többen már a Bing Mapsre vagy OpenStreetMapre áttérést fontolgatják. A Google-t valószínűleg ez kevésbé érdekli, mivel inkább a Volvóhoz hasonló nagyobb partnerekben látja a hosszútávú együttműködési lehetőséget. Az autókban viszont már kritikus fontosságú lesz a Google Maps folyamatos, kiszámítható működése, és a frissítések zökkenőmentes telepítése az autós rendszerekre.

Emellett egyébként a Volvo sem fejezi be a házon belüli fejlesztést, a tervek szerint a saját fejlesztőcsapata a jövőben is dolgozni fog új alkalmazásokon, szoftvereken és egyéb szolgáltatásokon, és ezen túlmenően keresi a kapcsolatot más partnerekkel, mint amilyen a Google is. Az androidos Sensus rendszerekkel felszerelt járművek viszont még nem éppen most érkeznek, majd "néhány év múlva" gurulhatnak ki a gyártósorról.