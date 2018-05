Facebook Reality Labs néven fut tovább az Oculus Research

Kékre matricázza az eddig nevében legalábbis önálló entitásként működő Oculus Reasearch VR divíziót a Facebook: Michael Abrash, a részleg vezetője bejelentette, csapata Facebook Reality Labs (FRL) név alatt dolgozik tovább. Abrash ugyanakkor Facebookon közzétett bejelentésében azt is sietett hangsúlyozni, a csapat fő fókusza a névváltással nem változik. Feladatköre ugyanakkor kiszélesedhet, ahogy arra az FRL szóvivője a TechCrunch-nak nyilatkozva kitért, a lépés egyben a csapat szerepét is eggyel magasabb szintre emeli a cégen belül, annak kutatás-fejlesztési tevékenysége immár a Facebook minden AR/VR kezdeményezésére kiterjed majd, beleértve a hardvereken túl a közösségi VR tereket is.

A bejelentést a cég érdekesen időzítette, az egy héttel a vállalat éves F8 fejlesztői konferenciája után érkezett, ahol egyébként lett volna helye, főként hogy a rendezvényen is jutott hely a VR bejelentéseknek. Ilyen volt az Oculus Go vezeték nélküli, önálló VR szemüveg rajtja - a 200 dolláros eszközre a Facebook szerint már a bejelentéskor meglepően nagy kereslet mutatkozott. A cég ugyanitt a tartalmi oldal bővülését is hangsúlyozta, kiemelve, már több mint ezer app és játék érhető el a szemüvegre, de a csőben van többek között saját sport- és egyéb eseményeket közvetítő Oculus Venues szolgáltatása is. A tartalomra fektetett hangsúly nagyon fontos, hiszen bár egyre ígéretesebb VR eszközök látnak napvilágot, a területtel szemező felhasználók egyelőre szűkös játék- és szolgáltatáspalettából szemezgethetnek.

Noha a cég időről időre előállt valamilyen AR vagy VR bejelentéssel, sőt, tavalyi F8 konferenciája szinte csak erről a témáról szólt, az eddig Oculus Research néven futó csapat működéséről nem sokat árult el. Az mindenesetre sejthető, hogy az átnevezéssel a Facebook igyekszik egyre látványosabban elköteleződni a VR irányvonal mellett, ahol a termékbejelentéseken túl az is jól mutatja a cég nagyon erős ambícióit, hogy Mark Zuckerberg tavaly arról beszélt, nem kevesebb mint egymilliárd felhasználót akar a VR köré csábítani. Noha ehhez a Facebook-vezér nem jelölt meg pontos határidőt, a hatalmas szám eléréséhez mindenképp nagyon komoly erőfeszítéseket kell majd tennie a területen. Az aránylag olcsón elérhető önálló VR szemüvegek, mint az említett Oculus Go ugyanis csak az első lépés a termékkategória népszerűsítésében, amíg a headseteken nem lesz megfelelő mennyiségű és minőségű tartalom, addig a milliárdos felhasználóbázis elérhetetlen cél marad.

Az mindenesetre nem lenne meglepő, ha a VR kezdeményezések egységesítésére szolgáló törekvések nem állnának meg a Facebook Reality Labs küszöbén és a későbbiekben fokozatosan a hardverek és szoftveres szolgáltatások is az anyacég neve alá vándorolnának.