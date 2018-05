Átszabja a Google Maps Platform az elérhető API-kat

Bemutatta a kereső óriás térképes szolgáltatása a Google Maps Platformot, amely a korábbi 18 különálló API helyett lényegesen egyszerűbb lesz, ugyanis három fő termékből fog állni, méghozzá a Maps, a Routes és a Places (helyek). A térképes megoldással egy-egy pontot lehet megmutatni a Mapsen, úgy mint egy ingatlanosnak egy házat vagy egy utazónak egy vasútállomás helyét a környéken belül. Az útvonalakkal lehet tervezni a felhasználóknak például ideális futóútvonalat vagy egy hotelből elérhető a legközelebbi buszmegállót. A Places pedig segít a közeli helyszínek főbb adatainak bemutatásában, úgy mint cím, távolság, telefonszám vagy a hely pontszáma, ami szintén például egy hotel honlapján lehet hasznos. Tehát az API-k segítségével a cégek a saját alkalmazásaikhoz és oldalaikhoz adhatnak személyre szabott funkciókat, és mint a Google a közleményben kiemeli, a meglévő kódjaikon nem kell majd hozzá változtatniuk. Tehát ha valaki korábban is használta már a Maps API-kat, akkor nem kell újraírni a kódokat, hogy a funkció továbbra is működjön az ígéret szerint, de a blogbejegyzés hozzászólóinak vannak fenntartásai.

A fő termékek mellett a Maps kifejezetten iparági megoldásokat is elkezdett kínálni. Márciusban mutatta be a cég a játékstúdióknak szánt API-t, amellyel a valós térképadatokra épülő játékokat lehet készíteni. Mától pedig a Google telekocsis cégeknek is ajánl megoldásokat, amelyek beágyazhatják a Maps navigációját közvetlenül a saját alkalmazásukba - a Lyft már ezt tavaly elkezdte használni. Az eszközkövetéssel foglalkozó vállalatok pedig láthatják, hogy a járművek vagy egyéb eszközök éppen hol tartózkodnak, milyen utat tettek meg, továbbá a térképpel az útvonalak előre meg is tervezhetőek. Ezek a speciális szolgáltatások már természetesen felárasak, értékesítőn keresztül lehet ajánlatot kérni és igénybe venni azokat.

A bárki számára igénybe vehető Maps API-k árazása viszont nyilvános, és fontos változások fognak fognak életbe lépni június 11-től kezdve az eddigi rendszerhez képest. Ekkortól a Google Mapset használó fejlesztők mindegyikének rendelkeznie kell érvényes API kulccsal és Google Cloud Platform számlafiókkal. A fejlesztők Redditen már kifejezték ellenérzésüket ezzel kapcsolatban, hogy minden ügyfelük bankkártya adatait be kellene gyűjteniük, és a megoldást keresik, hogyan lehet ezt például eldobható kártyákkal áthidalni.

A korábbi Standard és Prémium csomagok helyett pedig csak egy (pay-as-you go) ajánlatot vehetnek majd a fejlesztők igénybe. Az új csomag 200 dolláros keretig minden hónapban ingyenesen lesz használható, és a vállalat számításai szerint a legtöbb cég figyelni is fogja, hogy ne lépje túl ezt a keretet. A követést egyszerűsíti a Google Cloud Platform Console, amelyen a fejlesztők láthatják a felhasznált keretet, kezelhetik a projektjeiket, és megtalálhatják a többi terméket. A fejlesztők számításai szerint viszont a jövőben várhatóan sokkal többet kell majd fizetniük (lásd táblázat), ugyanis míg korábban a Dynamic Maps API ezer hívásonként 5 dollárba került, most ugyanez már 7 dollár lesz, plusz míg korábban napi (!) 25 ezer hívás volt ingyen, addig most csak havi 28 ezer hívás lesz ingyen - írják Redditen. Az egyik fejlesztő számításai szerint a jelenlegi használat alapján éves szinten a költsége 10 ezer dollárról 200 ezer dollárra nőne.

Ha egy cég túllépi a 200 dolláros határt, akkor onnantól kezdve a rendszer keményen számlázni fogja a díjat a felhasználás alapján. Azonban a júniusi határidőtől kezdve minden cégnek csak az előző hónapban igénybe vett szolgáltatásért kell fizetni, nem lesznek éves díjak, előzetes kötelezettségvállalások, felmondási díjak vagy használati korlátok - írja a Google közleménye. Az ingyenes support viszont mindenkinek járni fog, azoknak is, akik mindig a 200 dollár alatti sávban veszik igénybe a szolgáltatást.

Azok a cégek, amelyek korábban is használták az API-kat, itt olvashatnak bővebben a teendőkről, azok pedig amelyek teljesen új projektet indítanának, itt kezdhetnek bele.