Már itthon is vásárolhatunk Instagramról

Megérkezett Magyarországra is az Instagram vásárlási funkciója azaz a termékmegjelölési (shoppable tags) lehetőség - tudhatjuk meg egy rövid közleményből és a vállalat súgójából. Mostantól a kép- és videómegosztó szolgáltatásba regisztrált cégek a feltöltött képeiket kattintható terméknevekkel és árcímkékkel is elláthatják, hogy így növeljék a konverziót. Ha a felhasználó rákattint a címkére, akkor először az alkalmazáson belül olvashat további információkat a termékről, és ott megtalálhatja az azt tartalmazó webshopra mutató hivatkozást is.

Ezáltal összesen két lépésből lehet átirányítani a vásárlókat az Instargramról a cég saját oldalára, míg eddig csak a profiloldalon lehetett feltüntetni a webshop linkjét (képek alatt nem lehet linkelni), ahonnan elég körülményes volt a forgalomterelés - magyarázza a Pikrea blogbejegyzése. A "termékmegjelölési funkcióval" viszont ezentúl egy egyképes bejegyzésből öt különböző termékre lehet közvetlenül a forgalmat irányítani, a többképes (albumos) bejegyzésekben pedig összesen 20 terméket lehet megjelölni. Ráadásul ez a lehetőség nem csak az újonnan feltöltött elemekre, hanem a régi képekre is vonatkozik.

(Forrás: Pikrea)

A funkció használatához az üzleti profillal rendelkező(!) cégeknek először jóvá kell hagyatni a fiókot az instagramos vásárláshoz. Ennek feltétele többek közt, hogy a profilt össze kell kapcsolni egy Facebook-katalógussal, fizikai árut kell rajta értékesíteni, és a vállalkozás székhelyének a megjelölt országok egyikében kell lenni - erről részletesen itt lehet olvasni. Az ellenőrzési folyamat több napig is eltarthat, de utána már viszonylag egyszerű a profilhoz hozzákapcsolni a termékkatalógust, majd ez alapján megjelölni a termékeket, melynél a katalógusban szereplő ár és leírás fog megjelenni. A címkéket piszkozatba is lehet menteni vagy megjelenés után is lehet szerkeszteni, és az Instagram mutatja a weboldalra kattintások számát is.

Hazánkban is releváns lehet?

Az instagramos vásárlás az Egyesült Államokban már 2016 óta létezik, majd idén márciusban terjesztette ki a cég nyolc másik nagyobb országba, és úgy tűnik a harmadik körbe már Magyarországot is belevette sok más ország mellett (többek közt Ausztria, Bulgária, Románia, Szlovénia, Horvátország, de például Szlovákia vagy Szerbia még nem szerepel benne) - mindezt különösebben bejelentés nélkül. Az Instagram közlése szerint az aktív felhasználók fele követ valamilyen árucikk eladásával foglalkozó üzleti profilt, a monetizációs tervek szerint pedig a jövőben olyan is láthatnák a termékmegjelöléssel ellátott bejegyzéseket, akik nem követik az adott céget - írja a TechCrunch.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a magyar cégek közül mennyien fognak élni a lehetőséggel, vagyis mennyire fogják ellepni a vásárolható termékek a folyamot. A cégeknek viszont mindenképp megéri a próbálkozás Kónya Beáta, a kommunikációs tanácsadással és Instagrammal foglalkozó Pikrea kommunikációs szakértője szerint: "Minden üzleti profil számára releváns, akinek fizikai terméke van, és az adott termék felhasználói élménye vizuálisan hatékonyan elmesélhető - azaz, amennyiben az adott termékről látványos Instagram posztok készülhetnek. Ez esetben kihagyott ziccer nem továbbvezetni a követőket magáról a posztról a termékoldalra, webshopba - ha nem is minden egyes poszton, de időről időre legalább érdemes használni a funkciót." - mondta el a HWSW kérdésére.

Az eddigi külföldi konverzációs statisztikákról viszont nem érdemes beszélni a hazai tanácsadó szerint, mivel "az Instagramon a konverzió nagyban függ a kommunikált terméktől, a poszt kreatívjától, a követőbázis nagyságától, felépítésétől és felépítésének módjától, így általános konverziós ráták nem érhetők el, és nem érdemes jelenleg ebben a formában beszélni erről" - tette hozzá. Tehát a termékmegjelölés is csak akkor hozhat konverziót, ha mellette a bejegyzés is vizuálisan szépen vagyis "Instagram-kompatibilisen" jelenik meg.