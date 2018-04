Intel: masszív csúszásban a 10 nanométer

Ragyogó számokat tett közzé az Intel: az első negyedévben 16,1 milliárdos bevételt ért el a cég (ez új rekord), ami 9 százalékos növekedés az egy évvel ezelőttihez képest, az adózott eredmény pedig 3 milliárdról 4,5 milliárdra ugrott. De lássuk a részleteket!

PC-k: az AMD nem törte le az árakat

A PC-piac hosszabb ideje zsugorodik már, de míg darabszámban folyamatos a visszaesés, egy ideje megkezdődött a prémium modellek előretörése, mind a jobb minőségű notebookok, mind a gamer konfigurációk kimondott sikernek számítanak. Ez tükröződik az Intel oldalán is, a konzumer szegmenst célzó CCG üzletág bevétele 3 százalékkal nőni tudott éves szinten, 8,2 milliárd dollárra. Az üzemi eredmény viszont visszaesett, a tavalyi 3 milliárd után most csak 2,79 milliárd lett.

Érdekes viszont, hogy az Intelnél csak az asztali gépek piaca zsugorodott (6 százalékkal), amit ellensúlyozott az asztali processzorok átlagos eladási árának 7 százalékos emelkedése - a notebookoknál viszont mind a volumen, mind az átlagár emelkedett, 4 illetve 1 százalékkal. Ez arra utal, hogy az asztali oldalon még nem jelent meg egyértelműen az AMD oldaláról érkező árnyomás, a cég tavalyhoz képest tudta növelni az árakat.

Szárnyal a felhő

Az adatközponti divízió (DCG) viszont egyértelműen a húzóágazat volt, itt a bevétel 24 százalékkal, 5,2 milliárd dollárra nőtt. A piac tehát egyértelműen jól fogadta az új Xeon-generációt, a vásárlói igényeket a korábbinál jobban lekövető új család látványosan megrántotta a bevételeket. És nem csak azt, az üzemi eredmény is szárnyalni kezdett, a tavalyi 1,49 milliárdról egészen 2,6 milliárdig kúszott fel, a CCG eredményéhez nagyon közel. A negyedévben mind a volumen, mind az átlagos eladási ár emelkedni tudott, 16 illetve 7 százalékponttal.

E két nagy területhez képest számos kisebb vasat tart a tűzben az Intel, így külön üzletág foglalkozik az IoT-megoldásokkal, a memóriával, az FPGA-kkal is. Ezek mind szerény gyarapodásról számoltak be, érdekes módon a nagy NAND-áremelkedés ellenére az Intel memóriás üzletága alig tudott előrelépni, a tavalyi 866 millióról csak 1,04 milliárdig tudta emelni a bevételeket.

Nagyon nagy bajban a 10 nanométer

Az elemzői konferenciahíváson ismerte el az Intel, hogy továbbra is komoly bajok vannak a 10 nanométeres eljárással. A sorozatgyártás ugyan már korábban elindult, a kihozatali arány továbbra is csapnivaló, és nem is növekszik a várt sebességgel, továbbra is nagyon magas a selejtek aránya. A súlyos problémákat jól jelzi, hogy az Intel a nagyszériás gyártás beindítását el is csúsztatja, idén erre immár hivatalosan sem kerül sor, leghamarabb 2019-ben várható. Mindez azt jelenti, hogy a cég újabb bőrt kényszerül lehúzni az érett (és gyorsan korosodó) 14 nanométeres eljárásról, az év második felében a Whiskey Lake sorozat is ezt a technológiát fogja használni, így az áthidaló megoldásnak szánt Kaby Lake-et váltó áthidaló megoldásnak szánt Coffee Lake-et is áthidaló megoldás váltja. Ezzel a 2014 szeptemberében elrajtolt 14 nanométer sok-sok módosítással még 2019-ben is a gyártás gerincét adja majd - nem kecsegetető jövőkép a befektetők számára.

A konferenciahíváson a cég vezetői szokatlanul őszinte hangnemet ütöttek meg: "egy kicsit túl nagyot haraptunk ezúttal" mondja Brian Krzanich, a 10 nanométeres eljáráshoz párosított elvárások túl agresszívnek bizonyultak, amelyeket a fejlesztőcsapat továbbra is képtelen teljesíteni. Krzanich elmondása szerint a 10 nanométerhez 2,7-es skálázódási tényezőt határozott meg a cég, vagyis ennyivel nő a tranzisztorsűrűség a 14 nanométerhez képest. Ez agresszívabb, mint korábban, a 14 nanométer például csak 2,4-es tényezőt hozott, a versenytársak pedig sokkal lazábbak, 1,5-2 körüli tényezőkkel dolgoznak.

A 7 nanométerrel az Intel már a kevésbé kockázatos 2,4-es tényezővel számol, ami az EUV levilágítás bevezetésével kombinálva viszonylag könnyen elérhető célokat tűz ki - igyekezett nyugtatni Krzanich az elemzőket, hogy ez a masszív csúszás a következő generációnál várhatóan nem következik be. Mindez azt jelenti, hogy a cég hagyományos versenyelőnye, amelyet a gyártástechnológia területén élvezett, immár teljesen el fog párologni. A TSMC által már idén bevetett 7 nanométeres eljárás ugyanis a várakozások szerint az Intel-féle 10 nanométerrel állítható paritásba, azonban míg az előbbi már elkezdte ontani az idei iPhone processzorait, az Intel még mindig nem áll készen.