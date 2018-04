Megszűnhet a Google Play Music egy új YouTube szolgáltatás miatt

Iparági források szerint YouTube Remix néven készül egy új szolgáltatás, amely kiválthatja a Google Play Musicot. Már tavaly is felmerült, hogy a YouTube Red és a Google Play Music összeolvadását tervezi a vállalat a YouTube zenei igazgatójának, Lyor Cohennek egy zenei szakkonferencián elhangzott megjegyzése szerint. Az új platformról azóta sem lehetett (hivatalosan) hallani, most viszont a Droid Life-nak nyilatkozott egy az ügyhöz közel álló forrás, aki szerint még idén elkészül a YouTube Remix, és akkor el is búcsúzhatunk a Google Play Musictól - azonban a YouTube Red és a YouTube Music sorsa ezúttal nem került szóba.

Az új YouTube szolgáltatás fejlesztéséről először tavaly decemberben számolt be a Bloomberg forrása. Ezek szerint a Google olyan új platformot tervez, amelyen a Spotify-szerű zenestreaming mellett a videoklipek is megjelennek. Mindehhez egyébként hasonló a reklámmentes YouTube-ot kínáló Red csomag is, de az nem kizárólag zenei videókat kínál. Mint kiderült, a vállalat már meg is állapodott a Remix kapcsán a Warner Music Grouppal, és tárgyalásokat folytat a Sony Music és az Universal Music kiadókkal, hogy az új szolgáltatást már ne érhesse az a vád - ami jellemzően a YouTube-ot -, hogy nem fizet eleget a kiadóknak.

A YouTube Remix elméletileg előfizetéses rendszerben jelenne meg. Magában foglalná a Google Play Music kifinomult ajánlórendszerét, amely 2016 végén még további kontextuális ajánlásokkal egészült ki, így figyelembe veszi többek közt a felhasználó földrajzi helyét, a napszakot vagy az időjárást is. Egy hónapja szintén a YouTube globális zenei igazgatója erősítette meg az eddigi értesüléseket egy SXSW-n tartott előadáson. Elmondása szerint az új megoldás egyesítené a Google Play Music kontextuális rendszerét a YouTube "széleskörű és mély katalógusával". Az igazgató elismerte, hogy a fejlesztéssel eléggé megcsúsztak, de véleménye szerint a hatalmas beruházás megéri a befektetést.

Lyor Cohen, YouTube globális zenei igazgató előadása a márciusi SXSW-n

Az árazásról és a pontos bevezetésről egyelőre sem Lyor Cohen, sem a Droid Life forrása nem nyilatkozott. A YouTube szóvivője pedig egyelőre csak annyit reagált, hogy YouTube Music és a Google Play termékfejlesztői csapatainak egyesülését már korábban bejelentette, tehát ez nem titok. A közlemény azt írja, kritikus fontosságú lenne a Google számára egy olyan ajánlat létrehozása, amely a fogyasztók és a művészek igényeit is magába foglalja. Azonban a homályos sablonszöveg szerint semmi nem fog ma megváltozni, és a cég a változtatások előtt értesítést fog küldeni a felhasználóinak. Az iparági források szerint viszont a Google Play Music hallgatói felkészülhetnek, hogy még idén kötelezően váltaniuk kell majd az új szolgáltatásra.

Ha valóban csak annyi változik, hogy a YouTube Remix váltja a Google Play Musicot, akkor a helyzet nem lesz kevésbé zavaros a Google zenei megoldásai terén. Emellett ugyanis még mindig ott lesz a reklámmentes videós YouTube Red és a szintén zenei előfizetéses YouTube Music app is, bár utóbbi kettő még mindig nem elérhető Magyarországon - ellentétben például a Google Play Music szolgáltatással, így remélhetőleg az azt váltó YouTube Remix is megjelenhet majd hazánkban, és valóban újat mutat a konkurens Spotify, Apple Music vagy Deezer zenei streaming szolgáltatásokhoz képest.