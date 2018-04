AMD: (szinte) minden rózsás

Hihetetlen negyedévet zárt az AMD, a hosszú ideig válságban lévő chipgyártó egészséges profitról és nagyon gyors ütemben növekvő bevételről számolt be. A forgalom 2018 első negyedévében 1,65 milliárd dollárt tett ki, ami 40 százalékos emelkedés a tavalyi év hasonló időszakához képest. A profit 81 millió lett, szemben a tavalyi 33 milliós veszteséggel.

Ryzenhajtású űrhajó

A szekeret a Computing and Graphics szegmens tolta meg, ide tartonak a cég konzumer CPU-i és grafikus egységei is. Ennek bevétele 1,12 milliárd dollár lett, ami közel duplája a tavalyi értéknek és jól mutatja, hogy mennyire pozitívan fogadta a piac a Ryzen sorozatú, új generációs processzorokat. De nem csak a CPU-k szárnyaltak, a kriptopénz-őrület a GPU-kat is tovább hajtja, a Radeonok is ragyogóan teljesítettek - a cég ugyanakkor részletesebb bontást most nem közölt. A szegmens termőre fordult, a 21 milliós üzemi veszteségből 138 milliós üzemi eredmény lett idénre.

Az nagyon biztató, hogy a bevételnövekedéssel párhuzamosan az átlagos eladási ár (ASP) is emelkedett, köszönhetően a tényleg versenyképes termékeknek. Így nem csak sokkal többet, de drágább modelleket is vásároltak, ami sokat lazított a cég marzsaira a korábbi években nehezedő nyomáson. Ez utóbbi a bruttó eredményhányadon is lemérhető, amely a 2017 eleji 32 százalékról 4 százalékponttal 36 százalékra nőtt - ez hatalmas előrelépés ilyen rövid idő alatt.

Szerverek és konzolok

A cég másik lába, a szerveres és egyedi termékeket készítő Enterprise, Embedded and Semi-Custom (EESC) szegmens némileg megrogyott. Ide tartoznak az Epyc szerverchipek, de ide tartoznak a PlayStation és Xbox konzolok processzorai is - míg a szerveres oldal egészséges növekedést mutatott, a konzolok egyáltalán nem teljesítettek jól 2017-hez viszonyítva. Utóbbi várható volt, a félgenerációs frissítési hullám leült a konzolpiacon, így innen egyelőre drámai növekedés nem várható - de drámai visszaesés sem, katonás rendben termeli tovább a készpénzt az üzletág.

A számok nyelvén: a szegmens 532 millió dolláros bevételt ért el, szemben a tavalyi 605 millióval, ez 12 százaélkos zsugorodás. Ezzel párhuzamosan az üzemi eredmény is berogyott, 55 millió dollár helyett mindössze 14 millió lett - az új termék bevezetési költségei bizony komolyan beleharapnak az amúgy stabil eredménybe.

Az AMD mindenesetre bizakodó, a szerveres piac hagyományosan lassan mozog, így érthető, hogy a Ryzen kirobbanó sikere miért nem tükröződött a hasonló alapokat használó Epyc esetében. A cég arról számolt be, hogy a hyperscale szolgáltatók már elkezdték Epyc-projektjeiket, így fokozatosan nő a piaci részesedése az Intel-féle Xeonokkal szemben.

Stabilan

Míg korábban minden negyedévben figyelni kellett, hogy az AMD készpénzállománya nem esik-e túl alacsony szintre (ami a fizetésképtelenség veszélyét vetítette volna előre), az új adatok bizonyítják, pénzügyileg stabillá vált a cég, a Zen generációs processzorok tényleg megmentették a vállalatot. A készpénzállomány 1 milliárd dollár fölé emelkedett, a hitelállomány pedig elkezdett zsugorodni (most éppen 1,39 milliárd).