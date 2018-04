Szintet lépnek a Samsung kliens NVMe SSD-i

Bemutatta kliens NVMe (PCIe csatolós) SSD-inek két legújabb generációját a Samsung. A nagyjából másfél éve piacon lévő 960 PRO és 960 EVO utódjainak számító 970 PRO, illetve 970 EVO számottevő előrelépést nem mutat. Helyenként változtak a kapacitások, az új termékek kicsivel gyorsabbak lettek, illetve módosultak a garanciális feltételek, a vásárlók számára kedvező módon.

A Samsung mindehhez az M.2 2280 szabványú SSD-k mindhárom főkomponensét lecserélte, így a korábbi Polaris kódnevű vezérlő helyét a Phoenix vette át. Változott a NAND-ok típusa is, az elődökön szolgálatot teljesítő 48 rétegű 3D NAND (a cég terminológiájában V-NAND) helyét a legújabb, 64 rétegű fejlesztés vette át. Ez jóformán minden paraméterében felülmúlja elődjét, az új NAND ugyanis 30 százalékkal növeli az egységnyi területre eső bitsűrűséget, miközben a cellák terhelhetősége is javult. A Samsung szerint a különféle változtatások együttes hatása 20 százalékkal hosszabb élettartamot eredményezett, amit a cég ki is használt a garanciális feltételek módosításánál.

forrás: AnandTech

A 64 rétegű NAND-ok nem csak strapabíróbbak, de kevesebbet is fogyasztanak, hála a 3,3 voltról 2,5 voltra redukált üzemi feszültségnek. Ezek mellett a tempó is javult, a dél-koreai gyártó egyik korábbi közleménye szerint a 256 gigabites kapacitású TLC-re konfigurált lapka másodpercenként 1 gigabites átviteli sebességre képes, amely a Samsung szerint rekord. Emellett a lapprogramozáshoz szükséges idő (tPROG) a TLC-s megoldások között a legalacsonyabb, mindössze 500 mikroszekundum, ami a 10 nanométeres osztályú planáris lapkák értékénél nagyjából négyszer, a 48 rétegű előd értékénél pedig másfélszer jobb.

Végül, de nem utolsó sorban fejlődött a vezérlő mellé társított DRAM puffer, amely immár LPDDR4 szabványú, tehát magasabb sávszélességre képes alacsony(abb) fogyasztás mellett. A természetesen ugyancsak Samsung tervezte és gyártotta memória kapacitása tárhelytől függően változik, a kisebb modellek esetében 512 megabájtból gazdálkodhat a vezérlés, a legnagyobb modell esetében pedig már egy 2 gigabájtos chip kerül fel gyorsítótár gyanánt a hosszúkás NYÁK-ra.

forrás: AnandTech

Ugyancsak említésre méltó változás, hogy a Samsung a PRO sorozat 2 terabájtos opcióját az EVO vonalra tette át, így a 970 PRO-ból 512 gigabájtos vagy 1 terabájtos, a 970 EVO-ból pedig 250 és 500 gigabájtos, illetve 1 és 2 terabájtos kapacitású termékek érkeznek. A PRO és az EVO között továbbra is "csak" a NAND típusa jelenti a különbséget: míg a PRO modelleken MLC (2 bit/cella), addig az EVO-kon TLC (3 bit/cella) lapkák vannak. A kettő között élettartamban és sebességben is van különbség az MLC javára, amit ugyanakkor némileg kompenzál, hogy a TLC chipekkel szerelt EVO-k most is kaptak SLC gyorsítótárat. Ez a NAND-ok összkapacitásának egy kisebb, 1 bites módba konfigurált szeletét jelenti, ami az írási tempó mellett az élettartamra is kedvező hatással lehet.

A gyártó ennek (is) hála 50 százalékkal emelte meg a hivatalos, a garancia időtartamára vonatkozó terhelhetőség (TBW). Ezzel számszerűen például az 500 gigabájtos 970 EVO már 300 terabájtot bír el (hatszázszoros újraírás), az 512 gigabájtos 970 PRO pedig ennek épp dupláját 600 terabájtot. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a küszöb átlépése után a meghajtó biztosan használhatatlanná válik, viszont a Samsung egy esetleges garanciális panasz esetében elutasíthatja a javítást vagy a cserét.

Végül, de nem utolsó sorban az árazás. A listaárak alapján sajnos nem látszik nagy változás, a 970 PRO és EVO cédulái nem változtak sokat a bő másfél éve bemutatott elődökéhez képest. A 970 PRO esetében konkrétan semmit, a 960 PRO-val összevetve dollárra egyeznek az összeget, az 512 gigabájtos modell nettó 330, az 1 terás pedig 630 dollár. A szélesebb vásárolói kört célzó 970 EVO esetében jobb a helyzet, itt kapacitástól függően 10-20-30 dollárral csökkentek az árak, ami nagyjából 8 százalékos árleszállítást jelent. Mindez annak fényében jó, hogy eközben a garanciális feltételek javultak, hisz a már feljebb ecsetelt terhelhetőség mellett a korábbi 3 éves jótállás 5 évre hosszabbodott az EVO sorozat esetében.