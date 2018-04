Mától már lehet várni az új Gmailt

Kiderült a nagy kérdés, hogy mikortól kezdi el a Google bevezetni a Gmail kiszivárgott új webes felületét és funkcióit, a vállalat hivatalos közleménye szerint mától már lehet figyelni a frissítést és a következő napokban bárki hozzájuthat. A hagyományos Gmail használói a Beállításokon belül találhatnak majd egy "Próbáld ki az új Gmailt" menüpontot, amivel megnézhetik az új verziót, és itt válthatnak vissza a "klasszikus Gmail" felültre is, ha egyelőre várnának vele. A G Suite előfizetők számára pedig mától indul a korai hozzáférési program, melynek keretében az Admin konzolon kapcsolhatják be az újítások nagy részét.

Nézzük akkor sorban, hogy mi változik a Google bejelentése szerint, melynek sok részletét kiszivárgott információkból már lehetett tudni. Több szempontból is megújul a webes felület, és így már a főképernyőről is kiderülnek új információk, valamint indíthatóak különböző alkalmazások és funkciók. Az egyik leglátványosabb változás a jobboldali sáv megjelenése, ahonnan a gyakran használt Google-alkalmazásokat lehet megnyitni, úgy mint a Calendart, a Keep jegyzetelőprogramot, továbbá a G Suite felhasználók a "következő hónapokban" innen érhetik el a különböző üzleti appokat. Tehát például a naptárat nem kell majd a jövőben külön fülön megnyitni a programok megtekintéséhez, hanem közvetlenül a Gmail felületén lehet ellenőrizni egy találkozó szervezésekor.

Újonnan derült ki, hogy az emailes nézetek is kiegészülnek új funkciókkal. Az üzenetek csatolmányainak megtekintéséhez nem kell majd külön megnyitni a beszélgetéseket és a levél törzsében megkeresni a dokumentumokat, hanem azok közvetlenül a főoldalon is kiemelten megtalálhatók. Továbbá már a listanézetben a sorok jobb oldalán is megjelenik az egyes levelek archiválási, törlési, olvasottként megjelölési funkciója, és innen érhető el a "snooze" megoldás is. Azaz ha egy fontos levél elolvasására vagy megválaszolására nincs éppen idő, és nem akarjuk hogy elvesszen a postaládában, akkor itt állíthatjuk be, hogy a mai nap később, holnap, jövő héten vagy akár egy adott napon jelenjen meg újra a beérkezett üzenet közt.

A képen jól látható a "nudge", a csatolmányok és az új oldalsáv megjelenése

Szintén az emailek listanézetének soraiban jelenhet meg a "nudge" felirat, vagyis egy emlékeztető, amely figyelmeztet, hogy a levél hány napja érkezett és esetleg időszerű lehet a megválaszolása. A Google bizonyos szempontokat figyel AI segítségével, hogy milyen levelek megválaszolása lehet fontos - például személyre szól a levél, és olyantól érkezett, akivel gyakran váltunk üzenetet. A megoldás szintén akkor lehet hasznos, ha gyakran elfelejtkezünk az emailek megválaszolásáról, és nem is állítottunk be "szundi" funkciót.

A levéltörzsön belül is lehet majd tapasztalni néhány újítást. Ahogy lehetett tudni, megérkezik webre is a mobilról már ismert "okos válasz" (Smart Reply) megoldás, amely segít gyorsabban megválaszolni a leveleket. A funkcióval a rendszer egyszerű, néhány szavas válaszokat tud generálni a kérdést tartalmazó emailekre, amit egy kattintással be lehet illeszteni a válaszlevélbe. Ezenkívül pedig a "kockázatos" emailek törzsében egy újfajta figyelmeztető üzenet is megjelenik, amely figyelmeztet arra, hogy a levél esetleg veszélyes, például vírusos lehet.

Egy korábbi cikkben részletesen kifejtettük "az önmegsemmisítő emailek" témakörét, amelyről most már szintén hivatalosan kiderült, hogy használható lesz majd a hagyományos Gmailben és a G Suite-ban egyaránt. Az új "bizalmas módban" (confidential mode) be lehet majd állítani, hogy a levelünket a fogadó a beépített Information Rights Management (IRM) ellenőrzés miatt ne tudja lemásolni, továbbítani, letölteni, kinyomtatni, vagy csak SMS-ben kapott jelszóval tudja megnyitni. Továbbá azt is be lehet állítani, hogy a levél egy idő után, például egy hét után eltűnjön a másik postafiókjából. Érdemes megjegyezni, hogy az eltűnés nem a levél megnyitásától, hanem a megérkezésétől kezdve számít, szóval előfordulhat, hogy még a megtekintése előtt eltűnik. Ezenkívül a G Suite közleménye arról is ír, hogy korábban elküldött üzenetek is visszavonhatóak, ami főleg akkor lehet hasznos, ha a másik email-fiókját feltörték, és az üzenet még aktív - erről a hagyományos Gmail közleménye nem ír.

Szintén lehetett tudni, és most a Google is megerősítette az offline funkciók megjelenését, amellyel akkor is lehet keresni, üzenetet írni, törölni vagy archiválni a "legfeljebb 90 napos" üzeneteket, ha épp a közelben nincs hálózati kapcsolat. Ez a lehetőség is azonban csak később, a "következő hetekben" érkezik, a korábbi értesülések szerint júniusban - egy időben azzal, mikor megszűnik a Gmail Offline Chrome app.

A mobilos Gmail alkalmazásba is érkezik egy hasznosnak ígérkező funkció, amellyel egyrészt a Google AI megoldásával támogatva a "fontosabb emailekről" lehet értesítést kapni. Másrészt a rendszer segít a hírlevelekről vagy egyéb ajánlatokról leiratkozni. Ha a Gmail úgy tapasztalja, a felhasználó már nem érdeklődik a lehetőség iránt, mert például sok levelet kap a feladótól, de már egy hónapja nem nyitotta meg azokat, akkor felteszi a kérdést a mobilapp jól látható helyén, hogy szeretne-e leiratkozni a hírlevélről.

Bár az új Gmail elméletileg mától kipróbálható, még nem találtuk meg a váltási lehetőséget a beállításokban. Néhány funkció azonban biztosan később érkezik, mint például az offline mód, a válaszadásra figyelmeztető "nudge" feliratok, mobilra a fontos üzenetekről és hírlevél-leíratkozásról szóló értesítő. A bizalmas módhoz pedig kezdetben csak a konzumer felhasználók és a G Suite előfizetők egy része férhet hozzá.