Megújul a Spotify mobilos freemium változata

Bejelentette a Spotify, hogy a 2014-es bevezetés után először alapjaiban is hozzányúl az ingyenes szolgáltatáshoz, és átrendezi az előfizetés nélküli hozzáférés korlátait Androidon és iOS-en - írja a közleményében. Az utóbbi időben a nemrég tőzsdére lépett cég inkább a fizetős verziót népszerűsítette például az exkluzív albumok bevezetésével, a freemium megoldás használói viszont ugyanazt a csomagot használták a rajt óta.

Pedig az ingyenes használók táborát igencsak jövedelmező bővíteni: a Spotify ugyanis a tőzsdére lépéshez szükséges dokumentumokban kifejtette, hogy a legtöbb előfizetője az ingyenes szolgáltatás felhasználói közül kerül ki. Méghozzá jelenleg a Premium csomagra feliratkozók 60 százaléka korábban ingyenesen hallgatta a Spotify-t, és utána váltott a fizetős verzióra, többek közt a folyamatos marketingüzenetek, közösségi média hirdetések és előfizetői akciók hatására. Tehát a cégnek nem csak az aktív felhasználók számának feltornázása miatt érdekes a freemium változat további terjesztése, hanem egyéb anyagi érdeke is fűződik hozzá.

Ezúttal három területen kínál újdonságokat a Spotify az ingyenes, "Free with Spotify" csomagban, mely mellett egyébként a mobilos változat felülete is frissül majd. A sarokpontok maradnak: az ingyenes fiókok használóinak továbbra is kell majd reklámokat hallgatniuk, azonban több olyan funkcióhoz is hozzáférést kapnak, ami eddig csak a fizetős ügyfeleknek volt elérhető.

Az első ilyen a 15 automatikusan generált "Pick and Play" lejátszási lista, amelyet a hallgatási statisztikák és a felhasználók jelzései (szívecskék és tiltások osztogatása) alapján állít össze a rendszer, kimondottan személyre szabva. Ezek a lejátszási listák pedig nem rádióként viselkednek már, ezeken belül tetszőlegesen lehet majd számokat elindítani vagy átugrani, így valamennyi kontroll jut majd a felhasználónak. Az automatikusan generált listák közé bekerül majd ízlés alapján a Spotify által szerkesztett lista is (például RapCaviar, Viva Latino, Alternative R&B) és az eddigi személyre szabott Discover Weekly, Release Radar és Daily Mix alapján.

A fentiekből kiolvasható, hogy a Spotify a felhasználók (zenei) profilozására fekszik rá, ehhez egy új onboarding folyamat is társul, amely során megadhatjuk a kedvenc előadókat, így a szolgáltatás rögtön igyekszik valami ahhoz illeszkedőt kínálni. Ezt követően pedig a pozitív és negatív jelzésekkel ellátott számokból is tanul a rendszer, amit szintén az ajánlások javítására használ fel. A Spotify logikája érthető: amennyiben a felhasználók komoly energiát fektetnek az algoritmusok tanításába, egyre kevésbé lesznek hajlandóak otthagyni a szolgáltatást és a folyamatot újra elkezdeni egy versenytárs felületén - ez egyfajta lock-in-t generál.

Ehhez a saját lejátszási listákkal is igyekszik hozzájárulni a szolgáltatás. Mostantól elegendő egy címet adni a listának, a rendszer pedig igyekszik találó számokat kínálni a listához, alányúlva a válogatás folyamatának. Ez különösen mobilos környezetben jön jól, ahol nem kell minden zeneszám hozzáadásához több képernyőn át vándorolgatni.

Végül pedig egy új adattakarékos (ki- és bekapcsolható) Data Saver funkció is érkezik, amely magasabb tömörítésre vált, így (várhatóan némi minőségvesztés árán) lényegesen visszafogja a mobilos adatforgalmat. Erre a fejlődő országokban nagy ígény mutatkozik, főként az ingyenes szint felhasználói körében.

Az frissített felület és az új funkciók tehát az iOS és Android változatra érkeznek a "következő hetekben", méghozzá globálisan minden piacra, így a hazai felhasználóknak is.