Végre megérkezett a MySQL 8.0

Mintegy két és fél évvel az 5.7 után itt a következő stabil MySQL verzió. Az Oracle szárnyai alá tartozó szabad szoftveres adatbázis-kezelő fejlesztése természetesen a nyilvánosság előtt, annak bevonásával zajlott, az új szoftver újdonságai így senkit nem érhetnek meglepetésként, az első fejlesztői mérföldkövet még 2016 őszén elérte a kiadás. A gyorsabb és okosabb kiadás stabil verzióját már bárki bevetheti élesben, ez már nagyvállalati környezetben is megállja a helyét.

A legfontosabb újdonság, hogy az adatbázis-kezelő új tranzakciós adattárolót (transactional data dictionary) kap, így a belső rendszertáblák is InnoDB-t használnak MyISAM helyett. Ezzel eltűnnek az FRM, TRG és PAR állományok, az információs séma pedig az adatszótár-tábla nézeteiként kapott újraimplementálást. Ennek hála jelentősen nőtt a sebesség szinte minden művelet esetében, legyen szó egyszerű olvasásról vagy írásról, netán kötegelt IO műveletekről. Ezzel párhuzamosan megjelent a Resource Group lehetősége, amivel bizonyos munkafolyamatokhoz hardveres erőforrások (CPU mag/szál) dedikálható, biztosítva az esetleges kiemelt prioritást.

Egy másik fontos fejlesztés az UTF-8 támogatás kiterjesztése. Célkitűzés volt, hogy a webes fejlesztők legnagyobb örömére a MySQL alapértelmezett táblája a bármilyen karakter ábrázolására képes UTF8MB4 legyen, leváltva az eddig használt, erre nem alkalmas latin1-et. Az UTF8 ugyanis a web domináns karaktertáblája, az átállás nagyban könnyíti majd a fejlesztők dolgát. Ugyancsak számottevő újítás az SQL ablakfüggvények (window functions) lehetőségének megjelenése, amelyek a konkurens adatbáziskezelőkben már jó ideje elérhetőek.

Kiemelt fejlesztés a szerepek (roles) támogatása, ezek egyes jogosultságok gyűjteményének felelnek meg, az egyes szerepekkel rendelkezők pedig más-más jogkörrel bírnak majd az adatok fölött. Ez nagyon fontos a "szuperszerepek" feltördelésében olyan szerepekre, amelyek csak pontosan annyi jogosultsággal rendelkeznek, amennyi a feladat ellátásához feltétlenül szükséges - ezek helyes implementálása az alkalmazások szintjén nagyban tudja növelni az adatbázis biztonságát.

Egy új fejlesztés az indexek teljesítményelőnyét is mérhetővé teszi. Néhány MySQL-felhasználó cég (köztük a Dropbox) is kérte egy olyan funkció implementálását, amely lehetővé tenné, hogy az indexek kikapcsolhatóak legyenek az optimalizáló motor felé úgy, hogy a rendszer továbbra is frissíti azokat. Így könnyebben felmérhető, hogy az indexnek pontosan milyen hatása van az adatbázis teljesítményére, és törölhető az, ha érdemi lassulást nem okoz a lépés. Ehhez kapcsolódik a csökkenő (descending order) indexek megjelenése, amely a korábbi, visszafele olvasott növekvő indexekhez képest gyorsabban szkennelhető.

Az új kiadás a MySQL fejlesztői aloldaláról tölthető le telepíthető-futtatható kiadásban. A szoftver forráskódja a projekt GitHub-oldalán elérhető el, a változások részletes listájáért ezt az oldalt érdemes fellapozni.