Döntött a holland hatóság a loot boxok kérdéséről

Négy kiadónak is változtatni kell játékain Hollandiában, mivel a helyi felügyelet szerint a bennük található fizetős loot boxok - azaz különböző, véletlenszerűen kiosztott játékbeli kiegészítőket tartalmazó nyerődobozok - megsértették a szerencsejáték elleni törvényeket, ezért június 20. után bírság jár, ha nem változtatnak a megoldáson. A Netherlands Gaming Authority tanulmányban tette közzé (a PDF innen elérhető), hogy pontosan milyen loot boxokat tekint káros hatásúnak, és a kutatók szerint milyen negatív társadalmi és függőségre gyakorolt következményei lehetnek a használatának. Végül a hatóság a 10 vizsgált játékból összesen négyben találta veszélyesnek a loot boxokat, és ezeknek megváltoztatását kéri a kiadóktól.

Bár a tanulmány nem említi név szerint, de a holland NOS oldal értesülései alapján a FIFA 18, a Dota 2, a PlayerUnknown's Battlegrounds és a Rocket League játékokról van szó - fordítja az Ars Technica. Egyébként a loot boxok kérdése a Star Wars: Battlefront II kapcsán került előtérbe, amelyről korábban mi is részletesen beszámoltunk, és ez indította el az országos vizsgálatokat. A hollandok szerint nem minden loot box minősül automatikusan szerencsejátéknak, még akkor sem, ha azokért "rendes" pénzzel fizettünk. Fontos komponense ugyanis a szerencsejátéknak, hogy a nyereménynek (játékbeli eszközök, fegyverek, skinek) van piaci értéke, azzal a játékon kívül is lehet kereskedni. Amelyik játékokban ez hiányzik, hiába van szerencse-alapú komponens, nem számít igazi szerencsejátéknak.

Maga a hatóság is megjegyzi, hogy még nem talált rá egyértelmű jelet, hogy a játékosok vagy akár a függő játékosok nagy mennyiségben nyitották volna ki a loot boxokat. Azonban egy korábban kaszinójátékoknál használt tízdimenziós kvantitatív teszt alapján úgy találta, hogy a vizsgált játékok mérsékelt vagy magas függőségi kockázatot hordoznak. Azaz a holland Gaming Authority szerint a loot boxok hasonlóak a nyerőgépekhez, mint például a rulett, a Blackjack vagy a félkarú rabló. Ha pedig ezeket a megoldásokat készségalapú játékokba keverik bele, akkor ez növeli az érzékeny csoportok, például a fiatalkorúak függőség iránti kiszolgáltatottságát. Márpedig a játékfüggőség idén év elejétől már a WHO által is bevezetett kategória, amely a betegségek nemzetközi osztályozásában a mentális eredetű problémák között szerepel.

Az eredmény szerint a loot boxok jellemzően a C és a D kategóriába esnek

Az érintett játékkiadóknak június 20-ig kell változtatni a loot boxokon még a törvény végrehajtása előtt, amely bírságot fizettetne a cégekkel vagy esetleg betiltatná a játékokat. Továbbá a hatóság minden kiadót arra kér, hogy távolítsa el a lehetséges függőséget okozó elemeket, akár a vizuális- és hanghatásokat vagy az egymás után gyorsan több loot box kinyitási lehetőségét. Ezenkívül a hollandok kérése a kiadók felé, hogy építsenek be olyan elemeket, amelyekkel kiszűrhetőek a különösen veszélyeztetett csoportok, vagy bizonyítsák, hogy a loot boxok veszélytelenek mindenki számára. Jelenleg ugyanis a tanulmány szerint semmilyen ellenőrző intézkedés nincs akár az életkorral kapcsolatban, így bármilyen fiatalkorú hozzájuthat és kinyithatja a dobozokat.

Néhány szervezet már korábban is kifogásolta, hogy a loot box a szerencsejátékra hasonlítana, mivel a bennük lévő elemek csakis a játékban szereplő javakat jelentenek. Azonban a holland hatóság hárítja ezeket érveket, mivel meglátása szerint a dobozokban véletlenszerűen elhelyezett elemeknek különböző piaci értéke van, és ennek következtében igazi nyertes, aki a legértékesebb, egyben legnagyobb piaci értékkel is rendelkező elemet kapja meg. Más országokban, például Belgiumban, Németországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban, valamint különböző amerikai államokban még folytatódik a kutatás a dobozok kapcsán, de a holland mindenkit megelőzve döntöttek a loot boxok káros hatása mellett, és hogy azoknak nincs helye a játékokban a jelenlegi formájukban.