A Yahoo-tól a SmugMughoz vándorol a Flickr

Bejelentette a Flickr, hogy hamarosan a szintén képmegosztással és vizuális történetmeséléssel foglalkozó SmugMug lesz a fotós szolgáltatás új tulajdonosa a Yahoo helyett. A SmugMug vezérigazgatója az USA Today-nek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy "életet szeretne lehelni" a 2004-ben indult képmegosztó szolgáltatásba, amely már akkor is a fotókkal foglalkozott, mikor az még kevésbé volt trend. Az utóbbi időben viszont kevesebbet lehetett hallani a megoldásról, például a konkurens Instagramhoz vagy Google Photoshoz viszonyítva.

Mióta a Yahoo a sok botrányt követően végül 4,48 milliárd dollárért az Oath kezébe került, azóta kérdéses volt, hogy mi lesz a kapcsolódó szolgáltatások sorsa. A médiavállalat szintén ebben a hónapban értékesítette a kevésbé profilba tartozó Polyvore e-kereskedelmi megoldást, most pedig a Flickrre is sor került a múlt héten lezárult megállapodással - a vételárat azonban egyik cég sem volt hajlandó elárulni. A Yahoo még 2005-ben vásárolta fel az akkor egy éves céget 35 millió dollárért, de a hagyományosan startuptemetőnek tartott Yahoo-nál nem haladt a Flickr innovációja. A mobilalkalmazás is végül csak 2009-ben indult el, de azóta is lassan és hibákkal tele működött.

Ugyan az utóbbi időben a Flickr egyáltalán nem volt a hírek középpontjában, és a forgalma általánosságban véve apadt a fénykorához képest, de a cég elmondása szerint jelenleg is 75 millió regisztrált fotóssal és több mint 100 millió egyedi felhasználóval rendelkezik, akik több tíz milliárd képet tesznek közzé a felületen. Az USA Today által a comScore elemzőcégtől idézett adatok szerint csak márciusban 13,1 millió egyedi látogató járt a felületen, miközben az előző év azonos időszakában 10,8 millió látogató volt, tehát a forgalom az elhanyagoltság ellenére is növekedett.

Búcsúzik a Flick a Yahoo-tól

A hazánkban talán kevésbé ismert San Francisco-i SmugMug még a Flickrnél is régebben, 2002-ben jött létre, de azóta is egy független vállalkozás maradt. A cég nem vett igénybe befektetői pénzt, nem tárgyalt nagyvállalatokkal a felvásárlásáról és nem kínált hirdetésekkel telepakolt ingyenes felületet, hanem a felhasználókat kifejezetten előfizetéses szolgáltatással próbálta magához vonzani. Négy különböző csomagot kínál a hétköznapi fotósok és a profi fotósok számára, és így is több millió előfizetővel rendelkezik. "Nem bányászunk a vásárlóink fotói között információkért, hogy eladjuk azokat a legmagasabb ajánlattevőknek, vagy célzott hirdetési kampányokat indítsunk" - mondta a vezérigazgató. Ennek ellenére a SmugMug a közlemény szerint nem fogja az üzleti modelljét a többnyire ingyenességéről ismert Flickrre kényszeríteni.

A vállalat igyekszik hangsúlyozni a gyakran ismételt kérdések valamennyi pontjában, hogy mind a két fotós szolgáltatás egymástól teljesen függetlenül működik tovább. Tehát sem a SmugMug, sem a Flickr vagy a havi 6 dollárért vagy évi 50 dollárért igénybe vehető Flickr Pro nem fog a közeljövőben változni az ígéret szerint, ugyanarról az URL-címről és ugyanúgy lehet belépni a fiókokba mint ahogy eddig, egyelőre a Yahoo-profillal - és továbbra sem lehet belépni a SmugMug-fiókkal. Azonban a felhasználók már megkapták az emailt, hogy május 25-ig el kell fogadniuk a SmugMug általános szerződési feltételeit, mivel a Yahoo saját szabályzata helyett ezek fognak érvénybe lépni, vagy ha nem szeretnék elfogadni, akkor a képek letöltése után töröljék fiókjukat a rendszerből. A Flickr szerint viszont a felvásárló cég nagyon "fotósbarát" feltételekkel rendelkezik, és nem követeli magának az adatok használatát, ezért nem jelenthet problémát az áttérés.

A SmugMug vezérigazgatója egyelőre csak annyit mondott, hogy meg kell vizsgálniuk közelebbről is a Flick növekedését, és hogy profitábilis eredményt képes-e hozni az új tulajdonosának. Egyelőre a reklámokból származó bevétek egy újfajta modell a SmugMug számára, de mielőtt bármi változna a fotómegosztó megoldásban, a cég a felhasználók és a munkatársak véleményét is ki fogja kérni.