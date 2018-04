Idén is a fintech legizmosabb élharcosait hozza el a FinTechShow

Idén is mozgolódik a fintech piac, ráadásul nem csak a nemzetközi szereplők, amelyek egyébként már Magyarország felé is kacsintgatnak, elég a Revolutra gondloni, de a hazai pénzintézetek, startupok, sőt szabályozók is. A terület ütőerén ennek megfelelően továbbra is érdemes rajta tartani az ujjunkat, amire kiváló alkalmat ad a rohamosan közeledő, 2018-as FinTechShow. A FinTechZone által rendezett konferencia tavaly már bizonyított, és idén május 5-én is ígéretes felhozatallal készül, amely nem merül ki a piac jelenét és lehetséges jövőjét körbejáró előadásokban, illetve az ígéretes startupok bemutatkozásaiban, több témában ugyanis személyes konzultációra is lehetőség lesz az egyes területek szakértőivel.

A plenáris szekcióban helyzetképet kapunk a szcéna jelenlegi szereplőiről és trendjeiről, sőt, a PSD2-vel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok is terítékre kerülnek, első kézből az MNB-től. A pénzügyi piacot átrajzoló EU-s direktíváról persze ezen felül is jócskán hallhatunk majd, az a FinTechShow-n egy komplett saját szekciót kap, amely ebéd előtt töviről hegyire kivesézi a terültet, a szabályozás jogi hátterétől, az RTS követelményeknek való gyakorlati megfelelésen át egészen regisztrációs és engedélyezési folyamatokig. A blokkot kerekasztal zárja, ahol Hetényi Márk, az MKB Bank vezérigazgató-helyettese, Dr. Varga Dávid MNB igazgató, Dr. Gárdos Péter a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Irod partnere, és Gémes Tamás, az általunk is sokat emlegetett FintechBlocks társalapítója beszélget majd.

Ezzel párhuzamosan két másik szekció is fut majd, amelyekben a szép reményű, friss startupok mellett a nehézfiúk is felvonulnak, azaz a már bizonyított fintech kezdeményezések, mint a Figo, a nemrég tekintélyes befektetést záró Barion, illetve a fentebb is említett, fél lábbal már Magyarországon is jelen lévő Revolut. Eközben a konferencia másik sarkában hat ígéretes fintech megoldás mutatkozik be 15-15 percben, akiket ebéd után további hat csapat követ. A tucatnyi induló közül a nap végén zsűri választja ki a legígéretesebbet, aki elviheti a 2018-as FinTechShow díját. A második adag fintech-fiókával párhuzamosan az Azonnali fizetés szekció is elrajtol, amelyben minden kiderül az Azonnali Fizetési Rendszer, annak kiegészítő szolgáltatásai, továbbá a csatlakozás műszaki és üzleti követelményeiről - a területtel szemezőknek kötelező a részvétel!

Az esemény zárása előtti újabb három párhuzamos szekcióban insurtech kerekasztal vitatja meg az új generációs biztosítási termékek helyzetét és lehetőségeit, továbbá már a rajtvonalnál melegítő MNB Regulatory Sandboxról is mindent megtudunk. Ha pedig a pénzügyi termékek új hullámáról van szó, a blockchain sem maradhat le a palettáról, a leginkább a kriptopénzek kapcsán elhíresült, azokon azonban jóval túlmutató technológiát ugyancsak kerekasztal boncolgatja majd. Az idei FinTechShow-ról sem szabad tehát lemaradni, május 3-án a Budapesti Kongresszusi Központban. Addig is érdemes végigböngészni a részletes programot, illetve jelentkezni a konzultációs lehetőségek valamelyikére a rendezvény hivatalos weboldalán.