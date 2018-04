Kódolás nélkül is testreszabható skillekkel bővül az Alexa

Már programozói tudás nélkül is személyre lehet szabni a virtuális hangasszisztensre szánt programokat az Alexa Blueprints megoldással - írja az Ars Technica. Ezek az úgynevezett blueprintek tulajdonképpen előre elkészített sablonok, amelyekkel különböző programokat lehet egyéni információkkal feltölteni, például lehet készíteni saját kvízeket, meséket, családi vicctárat vagy kérdésekre összeállított válaszgyűjteményt. A fejlesztőknek egyébként eddig is volt lehetőségük egyéni skillek készítésére, de eddig szükséges volt hozzá némi programozói tudásra.

Mostantól viszont az előre elkészítette, egyelőre 20 sablon segítségével bárki (amerikai) feltölthet saját tartalmakat az asszisztensére. A kategóriák közt találhatóak játékok, tanulásra használható skillek, háztartáshoz szükséges hangalapú appok és történeteket mesélő, vélhetően gyerekeknek szánt de például szerepjátékosoknak is hasznos megoldások. Tehát a sablonok többsége inkább a családi szórakozást célozza, akár például a pároknak szánt kvízzel vagy a legénybúcsúra készíthető kérdésekkel, de praktikus appok is találhatóak köztük, és a vállalat a későbbiekben további blueprintek készítését tervezi. Az egyik sablonnal például egy vendég számára lehet tipikus kérdéseket és válaszokat elmenteni, például mi hol található a lakásban vagy hogyan lehet bekapcsolni a tévét.

Ennyire egyszerű egy kvíz létrehozása a Blueprintsben

Mikor a felhasználó megnyitja a kiválasztott blueprintet, akkor rövid leírást talál a feltöltéshez szükséges tudnivalókról, illetve szöveg és hangmintát az eltárolható információ típusához. A "Make Your Own" gombbal pedig el lehet kezdeni felvinni a saját tartalmakat, akár hangeffekteket hozzáadni a kvízekhez vagy történetekhez. A mentés után pár percen belül már el is érhető a skill a felhasználó minden egyes Alexa-eszközén. Az elkészült blueprintek a "Skills You've Made" menüponton belül megtalálhatóak a későbbiekben, de természetesen csak a felhasználó számára. A rendszer nem tesz közzé minden elkészült tartalmat az Alexa Skillek közt, hanem ezek kifejezetten személyes tartalmak maradnak a családnak és a barátoknak

A megoldás azért is hasznos, mivel eddig is rengeteg nyilvános skill volt megtalálható az Alexával kapcsolatban, ahogy itt írtunk róla, csak az Egyesült Államokban már több mint 25 ezer skill található az Alexán, de ezek többsége egyáltalán nem személyre szabható, és használatuk is kérdéses, mivel 63 százalékukhoz nem tartozik értékelés. A Microsoft Cortanán viszont mindössze 230 skill volt megtalálható tavaly év végén, amelyhez képest az Alexa előnye szembetűnő. A testre szabható blueprintekkel pedig a jövőben ösztönözhető a skillek aktív otthoni használata is. Egyelőre azonban a megoldás csak az Egyesült Államok felhasználói számára elérhető, és nem lehet tudni, hogy az Amazon tervezi-e a kiterjesztését más országokra.