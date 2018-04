Rajtra készek az új belépő Motorolák

Bemutatkozott a Lenovo-Motorola alsós tagozatának frissítése az új E5-ös és G6-os család formájában. A sorozat mindig figyelemre méltó volt, különösen a G-hez fűződnek kellemes emlékek a Google-tulajdonban lévő Motorola idején ez a középkategória okosan árazott, kiegyensúlyozott specifikációkkal rendelkező tagja volt. Az új dupla-triót viszont nehéz belőni, a specifikációkat a gyártó nagyon ellentmondásosan állította össze.

Moto E5 - üdv 2016-ban

Kezdjük az E5-ös családdal. Motorola-módon ezt a triót is a Play, a "sima" és a Plus kiadás alkotja, a Play szokás szerint a butított, a Plus pedig a nagyobb képátlós verzió. A specifikációkban ennek megfelelően vannak számottevő eltérések, a Play például a kijelző pixelsűrűségében és a kameramodul felbontásában is elmarad a testvérektől, cserébe lényegesen olcsóbb tud lenni.

Moto E5 Plus - renderen szép

A fájdalmas döntés a processzorok oldalán érhető tetten. Az E5-ös modelleket Snapdragon 425 hajtja, ez egy négy, Cortex-A53-as magot tartalmazó lapka. Ez a 2016-ban bemutatkozott lapka már indulásakor is nagyon elavultnak számított, 2018 második negyedévében pedig nehezen kínál elfogadható teljesítményt - két-három éves használható élettartamot ne is várjunk tőle. Szerény jó hír, hogy a telefonok (a G6-ok is) egységesen Android 8.0 Oreóval érkeznek, ebben legalább naprakészek.

A Plus modell 170 euró, a sima E5 pedig 150 euró lesz, a Play ára még nem végleges. Érdekes módon globális terjesztést csak a Plus kap, a sima modell Amerikában, a Play pedig Európában nem lesz elérhető. Akinek ezek túl drágák, az E sorozat alatt van még egy, a C sorozat, ez azonban egyelőre nem frissült.

G6 - búcsú a középkategóriától

Különösen fájdalmas, hogy a G6-osok sem kaptak ennél lényegesen jobb processzort, a "sima" és a Plus verzió a nyolcmagos (Snapdragon 630 illetve Snapdragon 450), a Play pedig a négymagos 427-est (Európában: 430) használja, sajnos mindegyik mag az elavult Cortex-A53 itt is. Így pedig már nehezen üti meg a középkategóriás szintet, inkább magasra pozicionált (és drágán mért) alsó kategóriásként fogható fel. A processzortól eltekintve pedig helyén van a körítés, nagy felbontású, 18:9-es képarányú kijelzők, elegendő mennyiségű RAM (kiviteltől függően 2-6 gigabájt között), 3000-4000 mAh-s akkuval, a G6 és a G6 Plus pedig dupla kamerával is rendelkezik, várhatóan (a szériától szokásos módon) kimondottan jó fotós képességekkel - erre utal a Plus modell f/1,7-es rekeszértéke is.

Moto G6 Plus - 18:9-es kijelző az idei év meghatározója

Az árcédulához érve derül ki, hogy ezeket a telefonokat tényleg a középkategóriába szánja a gyártó: a G6 Plus ugyanis hihetetlenül magas, 300 eurós áron érkezik majd, olyan, ehhez képest űrtechnológiát képviselő telefonok versenytársaként, mint a Honor 9. A G6 listaára nettó 250 dollár, a G6 Play pedig nettó 200 dolláron rajtol majd (eurós árak egyelőre ezeknél nincsenek).