3D-nyomtatás, VR és 5G - benéztünk a BMW kulisszái mögé

A digitalizáció az elmúlt években sok monolitikus, lassan mozgó szektort rázott fel és vett rá, vagy inkább kényszerített agilis működésre. Ilyen a pénzügyi szektor mellett az ingatlanipar is, illetve természetesen az autóipar, ahová sok technológiai újítás elsőként szivárgott le. A fejlődés persze nem áll meg, a legtöbb vállalat mára "mezei" autógyártóból tech céggé akarja kinőni magát, ennek megfelelően pedig igyekszik mind az utakra kerülő termékeiben, mind pedig a kutatás fejlesztés terén bevetni a legfrissebb rendelkezésre álló technológiákat.

Kimerészkednek a fejlesztők a kulisszák mögül

Nincs ez máshogy a BMW Groupnál sem, amely idén először nyitotta meg a publikum előtt belső fejlesztéseit taglaló Digital Day rendezvényét, Münchenben a cég egyik kutatás-fejlesztési központjában. Az eseményen a cég több fejlesztésébe is betekintést engedett, az autók belső tereinek megtervezésénél használt VR megoldásoktól a 3D nyomtatással készült alkatrészeken és az 5G-s jövőképeken át egészen a legújabb BMW operációs rendszer UX-éig.

Az önvezető autós fejlesztések természetesen a BMW-nél is kulcsszerepet kapnak, ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a cég jó ideje együttműködést folytat a területen az Intellel és a Mobileye-jal is. Ezen a téren az MWC-n is évek óta fókuszban lévő 5G-re tért ki először a vállalat, amely az autonóm járművek kommunikációjának gerincét képezi majd. Ennek kapcsán a gyártó egy demóval készült, amelyben bemutatta, hogy autós rendszerei nem csak egymással, illetve a gyártó infrastruktúrájával állnak kapcsolatban, de akár az egyes városok saját vészjelző- és kamerarendszereivel is. Ha például egy baleset miatt - ez a cég bemutatójában egy felborult teherautót jelentett - egy utcát lezárnak, a járművek a város infrastruktúrájától erről valós idejű értesítést kaphatnak, és az útvonalak megtervezésekor elkerülhetik az érintett területet.

Itt az elmúlt években ugyancsak sokszor emlegetett hálózatszeletelés, vagy network slicing is bejön a képbe, ugyanis a hasonló biztonsági információk ilyenkor kiemelt prioritást kapnak, ennek megfelelően pedig garantált sávszélességet, akár az autó más, kevésbé fontos rendszereinek - például a szórakoztatóközpont - kárára.

Adatmegosztással a biztonságosabb utakért

A járművek a különböző biztonsági kockázatok és az utak állapotának felmérésére az említett városi rendszerek mellett a cég saját Hazard Premium megoldását is igába hajtják. Utóbbi a gyártó autói által begyűjtött szenzoradatok alapján ad képet az utak aktuális helyzetéről, az információk alapján pedig az adott területekhez közeledő autók automatikusan előre elvégezhetik magukon a megfelelő beállításokat, az adott útviszonyokhoz, például csúszós utakhoz való alkalmazkodáshoz. Ebben a programban jelenleg a cég 700 ezer autója vesz részt, hamarosan ez a szám ugyanakkor jócskán bővülhet, a megoldást ugyanis a gyártó a HERE Open Location Platformba is becsatornázta, amelyen keresztül ugyanezek az adatok a gyártók között is megoszthatók lesznek. Ahogy azt a BMW Group a rendezvényen elmondta, a platform az idei negyedik negyedévben élesedik, addig több gyártópartnert is várnak az ernyője alá.

Hálózati kapcsolattal mindenesetre már most szép számú BMW rendelkezik, a cég rendszereihez 46 országban mintegy 11 millió ilyen autó csatlakozik, amelyektől naponta 250 millió lekérés érkezik a gyártó backendjére. Utóbbi ezek alapján forgalmi adatokat tud biztosítani az egyes autóknak, de itt tárolódnak többek között a BMW felhasználói profilok is, amelyekben megjegyezhetők az autóban használt beállítások, hogy a jármű automatikusan alkalmazkodjon a sofőrhöz, sőt, akár más szolgáltatásokkal is összekapcsolható a rendszer. A felhasználók például Amazon fiókjukat is az autóhoz rendelhetik, ezzel pedig akár az Alexa asszisztens is igénybe vehető lesz a járműben. De erre épít az okos légkondicionáló rendszer is, amely a sofőr szokásait megtanulva közbeavatkozás nélkül állíthatja be a megfelelő hőmérsékletet számára.

A VR szemüvegek mellett a BMW sem ment el

A virtuális valóság is beszivárgott mára az autógyártókhoz és nem csak az extravangánsabb bemutatótermeikbe. A BMW a VR szemüvegeket (Oculus Riftet és HTC Vive-ot egyaránt) többek között az autók belső tereinek megtervezésénél használja. A VR-ben megtekinthető elrendezések és funkcióknak hála ugyanis jóval kevesebb prototípus és fizikai modell készítésére van szükség, egy sor potenciális hiba már a virtuális autóbelsőben körbenézve kiszűrhető.

Egy másik slágertéma a 3D nyomtatás, vagy pontosabb nevén az additív gyártás volt, a technológiát a cég már nem csak a prototipizálásnál, de a gyártásnál is aktívan beveti. A 3D nyomtatók önmagukban nem számítanak újdonságnak a gyártónál: azokat mintegy 25 éve használja már különböző feladatokhoz. Mára azonban a gyártásnál is fontos szerepe lett, hiszen olyan komponensek készíthetők el vele, amelyek speciális alakjuk miatt hagyományos módszerekkel nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem kivitelezhetők.

3D nyomtatásra állt át például a BMW az i8 modell tetőnyitó mechanikájának egyik eleménél, amivel az eredetileg használt műanyag komponens helyett egy jóval kisebb, könnyebb és erősebb fémalkatrészt képesek gyártani. De ugyancsak ezzel a technológiával készülnek a Mini egyes dekorációs elemei, mint például a kesztyűtartó fölött, vagy az oldalsó indexen elhelyezkedő borítások, amelyeket a vásárlóknak lehetőségük van akár személyre szabni is, saját nevüket vagy tetszőleges logót belenyomtatva az adott elembe. Szintén érdekes felhasználási terület a már nem gyártott, klasszikus modellek alkatrészeinek pótlása.

A BMW a felhasználói felület kialakításánál is igyekezett a kor igényeihez igazodni, a BMW OS 7.0 rendszer ennek megfelelően testre szabható, a sofőr előtt az egyetlen kijelzőből álló műszerfal jobb oldalán tetszőleges felületek, kvázi widgetek helyezhetők el, az éppen játszott zeneszámoktól az út során megtett kilométerek számán át, a fogyasztásadatokig. A jobb szélen a sebesség, középen az aktuális környezet térképe, illetve az autó orientációja látható. A vezetési stílustól függően a felület színvilága is változik, takarékos módban kék, míg sport üzemmódban piros körvonalakkal. Ez a megjelenítés a középen elhelyezkedő érintőkijelzőre is átvonul a különböző menük felületére, amely az érintés mellett hangvezérléssel, illetve a lentebb elhelyezett iDrive Controller tárcsájával is kezelhető.

Érdekes, hogy a BMW Group nem osztja azt az iparági víziót, amely szerint az autótulajdonlás intézménye az önvezető autók megjelenésével megszűnne, és a járművek maximális kihasználtsága - és termelőképessége - végett a megosztott autózás veszi át az uralmat a piacon. Mint az esemény záró panelbeszélgetésen kiderült, a gyártó sokkal inkább arra számít, hogy az önvezető taxik rohamos terjedése mellett megmaradnak a magántulajdonú autók, főként a prémium szegmensben, ahol a vásárlók továbbra is ragaszkodnak majd a saját járművekhez. Ezzel együtt persze ne feledjük, hogy a cég maga is komoly szereplő az autómegosztó szolgáltatások piacán, ahol jelenlétét nemrég tovább növelte a Daimlerrel kötött együttműködésével.