Tízből két diák használhat iskolai Wi-Fi-t hazánkban

A 14-18 éves korosztály iskolai digitális eszközhasználatát felmérő, reprezentatív kutatást végzett a Magyar Telekom megbízásából a Kutatópont. A felmérésből kiderül, hogy a diákok közül a 16 éves korosztályból mindenki rendelkezik mobiltelefonnal, de már a 14 évesek 93 százaléknak is van saját készüléke. Továbbá más digitális eszközökkel is viszonylag jól ellátott a hazai fiatalság, a diákok 55 százalékának van saját laptopja és 36 százalékának saját tabletje.

Az eszközöket pedig sokan órán is használják, bár azaz összefoglalóból nem annyira derül ki, hogy milyen célból. A felmérésben résztvevők felének van olyan tanára, aki ki is használja a lehetőséget a digitális megoldások használatára, bár a diákok örülnének, ha minden tanár színesítené a tanítást az eszközökkel. "A digitális tanár legfőbb ismérve szerintük, hogy különböző mobil alkalmazásokat használ az órán, elektronikusan adja fel a házit és érdeklődik a legújabb technológiai trendek iránt" - írja a Telekom közleménye.

Tanórán a diákok 29 százaléka használhatja a telefonját, bár az nem derül ki a leírásból, hogy a mobilozás mindig tanári utasításra, illetve spontán mobilos feladatmegoldással történik-e, esetleg nem is tanulási célból - ugyanez a helyzet azzal az adattal, hogy a diákok 86 százaléka használja telefonját az iskolában. Minden estre biztató, ha nem a legjobb eredmény, hogy a diákok 26 százaléka ismer valamilyen tanulást segítő alkalmazást, melyek közül a nyelvtanulást megkönnyítő alkalmazások a legnépszerűbbek. Ezenkívül a tanulók szeretnék, hogy például a természettudományos tárgyakat, köztük a matematikát és a fizikát is érdemes lenne digitális módon színesíteni.

Ennek alapján a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország pályázatot hirdetett a Legyél Te is Informatikus! programján belül, amelyre középiskolás diákok és mentortanárok jelentkezhetnek. A versenyen a csapatoknak digitális eszközökkel kell majd megoldaniuk különböző tantárgyi feladatokat, ahol a tárgyi tudás és a kreativitás is számítani fog. A vállalat célja a megmérettetéssel, hogy a tanárokat új alkalmazásokkal ismertesse meg, a diákok pedig "új perspektívából ismerjenek meg egy-egy témakört". A négy diákból és egy tanárból álló csapatok ezen az oldalon regisztrálhatnak április 29-ig.

Az iskolai internethasználat és a versenyen megismert appok mindennapi használata szempontjából is akadályt jelenthet a nem igazán hangsúlyozott, de az infografikán szereplő adat, hogy az iskolai Wi-Fi-t tízből mindössze két diák veheti igénybe átlagosan - valószínű, hogy van ahol mindenki használhatja, míg máshol a diákoknak ez nem megengedett. Ahogy egy tavalyi nemzetközi kutatás alapján is megírtuk, külföldön is több mint az intézmények fele kifejezetten blokkolja a Wi-Fi-t a diákjai elől, és 10 iskolából 8-nak még mindig az alapvető hálózati kapcsolatra és eszközökre kell költenie a szélesebb körű használathoz. A blokkolás oka ugyanis nem feltétlen az eszközök használatának általános tiltása és a tanári-igazgatói szigor, hanem a gyenge hálózati kapcsolat is, sok helyen néhány megabit szolgál ki egy egész intézményt. Persze az iskolai feladatokhoz lehet találni offline működő appokat is. A hazai iskolai tanárok által említett problémák közé tartozik még az intézmények hardverhiánya (ha nincs egy diáknak okostelefonja, akkor nem tudnak adni), az órán használható digitális tartalmak hiánya és a tanártovábbképzések változó színvonala is, ahol a megfelelő digitális eszköz- és módszertani ismereteket el lehetne sajátítani.

Metodológia

A felmérést a Magyar Telekom megbízásából a Kutatópont végezte. Az eredmények 500 diák megkérdezésével készültek, reprezentatívak a 14-18 éves magyar lakosságra nem, kor, településtípus és iskolatípus tekintetében.