Felszámolja okosszemüveges fejlesztéseit az Intel

Tovább visszakozik a viselhető eszközök piacán az Intel, a vállalat a területtel foglalkozó, a Technologies Group alá tartozó New Devices Group 2016-os megnyirbálása után most teljesen megszünteti a részleget. Ez egyben a vállalat idén bemutatott okosszemüveg projektjének végét is jelenti, továbbá jó eséllyel elbocsátásokra is számítani lehet a cégnél.

A rövid életű okosszemüveget a cég először a The Verge-nek mutatta meg még idén februárban. A Vaunt, illetve Superlight kódnév alatt emlegetett eszköz egy hagyományos szemüveg dimenzióiba próbált egy sor okos funkciót belepréselni. A külsőre egyébként kifejezetten impresszív prototípus a különböző információkat egy a szemüveg szárába épített lencsén keresztül vetíti a viselő retinájára, nincs tehát semmilyen a külső oldalon kiálló prizma, kamera vagy kezelőfelület, amely feltűnően árulkodna róla, hogy nem mezei szemüvegről van szó. A Vault ráadásul az szemész által felírt lencsékkel is használható, pontosabban használható volt.

Az Intel ugyanis most elmeszelte a projektet, mondván, a "piac dinamikája" nem tette lehetővé számára a további befektetéseket a szemüveg fejlesztése kapcsán, hozzátéve, időről időre előfordul, hogy egyes új technológiákkal végül zsákutcába futnak. A vállalat egyébként korábban már arról beszélt, nem csak a prototípus készítésen van túl, de több iparági partnerrel is megkezdte a közös munkát a megoldás piacra vitele kapcsán. Úgy látszik a leleplezés óta eltelt bő két hónapban mindez zátonyra futott, a Vaunt nem jut túl a prototípus fázison.

Fotó: The Verge

A chipgyártó viselhető eszközökkel kapcsolatos próbálkozásai nem mondhatók túl sikeresnek az elmúlt időszakban, annak dacára, hogy egyebek mellett az Oakley és a Tag Heuer márkákkal is együttműködött, továbbá 2016-ban saját VR szemüveget is mutatott, 2015-ben pedig a sportolóknak szánt okosszemüvegeket gyártó Recon Instrumetset is felvásárolta. A szegmens fokozatos leépítésének jelei persze már egy ideje láthatók, a fentebb említett megszorítás mellett tavaly nyáron kisméretű IoT fejlesztői lapkáit, az Edisont, Galileot és a Joule-t is nyugdíjazta a vállalat - és az év eleji okosszemüveg-bejelentés sem jelentett végül új lendületet a szegmensben.

A Google Glass kudarca után úgy látszik a piac még egy jóval kifinomultabb megoldásra sem érett meg, az utcai AR szemüvegek továbbra sem jelentenek vonzó területet a gyártók számára. Rétegtermékek persze továbbra is akadnak, a technológia széles körű elterjedésére a konzumer szegmensben ugyanakkor nem érdemes belátható időn belül számítani. A leépítések tehát a 2013-ban alapított New Devices Groupot is utolérték, a csoport teljesen megszűnik. Egyelőre bizonytalan, hogy mi lesz a divízió nagyjából 200 alkalmazottjának a sorsa, valószínűleg számottevő részüktől elbúcsúzik a vállalat.